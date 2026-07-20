Michael Bublé y Luisana Lopilato felicitaron a la Selección Argentina por el Mundial 2026: “Estamos increíblemente orgullosos”

El cantante compartió un momento como hincha de la Selección argentina antes del partido (Video: Instagram)

Michael Bublé publicó un mensaje en redes sociales felicitando a Argentina tras la derrota en la final frente a España en el Mundial 2026. En la imagen compartida, el cantante canadiense apareció vestido con la camiseta albiceleste junto a Luisana Lopilato, sus hijos y su suegro.

En su posteo de Instagram, expresó: “¡Felicidades a mi amigo Víctor Montagliani y a todo el equipo de la FIFA por un Mundial absolutamente increíble! ¡Qué gran éxito! Fue un honor ayudar a inaugurar los juegos en mi país natal, Canadá. ¡Y un brindis por la Selección de España y todos sus fanáticos! ¡Qué torneo! Merecían ser campeones del mundo. Por supuesto, nunca es fácil perder, pero estamos increíblemente orgullosos de esta selección argentina y de todo lo que dieron. Siempre seremos la Selección Argentina”.

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El artista enfatizó el valor del fútbol como elemento de unión global: “Por eso amo el fútbol. Durante unas semanas, el mundo entero habla el mismo idioma. Animamos a diferentes equipos, ondeamos diferentes banderas y cantamos diferentes himnos, pero de alguna manera este hermoso deporte nos recuerda que tenemos mucho más en común de lo que pensamos. Cuando el mundo se une, todos ganamos”.

En la previa de la final, el cantante había compartido un video en el que se lo observaba alentando entusiastamente a la Selección Argentina y pidiéndole a sus hijos que expresaran sus sensaciones sobre el partido decisivo. En dicho video, manifestó su deseo: “Quiero que Argentina gane la Copa del Mundial”.

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Michael Bublé también tuvo un rol destacado en la Copa del Mundo 2026 al ser uno de los artistas principales durante la ceremonia inaugural, realizada el 12 de junio de 2026 en el estadio BMO Field de Toronto. Allí interpretó el clásico “Bring It On Home to Me” acompañado por el coro Sole Power Choir, minutos antes del partido inicial entre Canadá y Bosnia-Herzegovina.

La final del Mundial 2026 enfrentó a Argentina y España en Nueva Jersey. El desenlace llegó recién a los 105 minutos, cuando Ferrán Torres marcó el único gol del encuentro y selló el segundo título mundial para el seleccionado español.

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El partido estuvo condicionado por varios factores adversos para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. La expulsión de Enzo Fernández dejó a la Albiceleste con diez jugadores para afrontar todo el tiempo suplementario. A esto se sumaron las lesiones de los dos centrales argentinos, lo que obligó a ajustes defensivos e impactó en el desarrollo táctico durante los minutos finales.

Luisana Lopilato sonríe mientras viste la camiseta de la Selección Argentina (Instagram)

La figura de Emiliano Martínez se volvió determinante: el arquero realizó once atajadas clave que mantuvieron con vida a la selección hasta el desenlace. Sin embargo, la falta de recursos ofensivos se hizo notoria. El primer remate al arco argentino llegó recién en el descuento del alargue, cuando Giuliano Simeone elevó su disparo por encima del travesaño.

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España, que ya había conquistado la copa en Sudáfrica 2010, sumó una nueva estrella y celebró en Estados Unidos su segundo campeonato mundial.

El cantante canadiense no solo mantiene lazos familiares en el país, sino que ha incorporado elementos de la cultura local en su día a día, uniendo pasión futbolera y costumbres tradicionales.

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Durante los encuentros más destacados de la Selección Argentina, Bublé suele aparecer vistiendo la camiseta albiceleste, rodeado de su familia. En repetidas ocasiones, ha compartido imágenes en redes sociales celebrando los logros del equipo. Sus hijos, fruto de su relación con Lopilato, también participan de esa devoción, alentando junto a él cada partido de la “Scaloneta”.

Michael Bublé se enamoró de Luisana Lopilato y de ella incorporó su fanatismo por la Selección Argentina, por River Plate y por hábitos como el mate

El fanatismo del músico por River Plate se refleja en cada visita a Buenos Aires. Bublé ha posado en el estadio Monumental y no duda en mostrar la camiseta del club en público. La afinidad con el equipo ‘Millonario’ surgió de la cercanía con la familia de su esposa, quienes son hinchas de River desde hace generaciones.

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Más allá del fútbol, el creador de “Haven’t Met You Yet” adoptó hábitos típicos argentinos. En entrevistas y publicaciones, ha reconocido que el mate y los asados familiares son parte fundamental de su rutina, incluso cuando se encuentra en el exterior. “Me enamoré de la cultura argentina y la llevo conmigo donde vaya”, declaró en una ocasión.