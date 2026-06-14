Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras quedar octavo en el Gran Premio de Barcelona

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Austria (REUTERS/Manaure Quintero)

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Barcelona con un octavo puesto y sumó cuatro puntos para Alpine. Pierre Gasly terminó séptimo en un fin de semana que terminó de forma brillante para el equipo francés en la Fórmula 1. La carrera en el Circuit de Catalunya estuvo marcada por la degradación de neumáticos y múltiples paradas y el británico Lewis Hamilton logró la victoria al imponerse por primera vez con Ferrari.

El argentino de 23 años ganó dos posiciones en la largada y se ubicó 11°, pero una parada temprana lo condicionó. En la vuelta 20, el equipo le pidió que dejara pasar a Gasly, quien tenía mejor ritmo. Tras la competencia, Colapinto explicó: “Fue una decisión del equipo. Ellos pueden ver la carrera de otro lado y supongo que tiene alguna lógica. Sumamos puntos con los dos autos y es un día muy positivo”.

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Una detención en boxes en la vuelta 35 le permitió ejecutar un undercut sobre Liam Lawson (Racing Bulls). El Virtual Safety Car por el abandono de Fernando Alonso (Aston Martin) dejó a Alpine con opciones de doble puntuación, y los retiros de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc ayudaron a que Gasly y Colapinto ganaran dos posiciones.

Hamilton alcanzó las 106 victorias en la Fórmula 1, con una estrategia distinta y el VSC como factores determinantes. George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren) completaron el podio. La próxima fecha será el Gran Premio de Austria, del 26 al 28 de junio. La carrera del domingo se largará a las 10:00, hora argentina.

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EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- Finalizó en el puesto 9 de la Sprint en Canadá

10- Terminó sexto en el Gran Premio de Canadá

11- Finalizó 15° en el Gran Premio de Mónaco

12- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint