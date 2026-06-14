Deportes

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras quedar octavo en el Gran Premio de Barcelona

Alpine sumó puntos importantes en España con una gran actuación del argentino

Guardar
Google icon
La próxima carrera de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Austria (REUTERS/Manaure Quintero)
La próxima carrera de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Austria (REUTERS/Manaure Quintero)

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Barcelona con un octavo puesto y sumó cuatro puntos para Alpine. Pierre Gasly terminó séptimo en un fin de semana que terminó de forma brillante para el equipo francés en la Fórmula 1. La carrera en el Circuit de Catalunya estuvo marcada por la degradación de neumáticos y múltiples paradas y el británico Lewis Hamilton logró la victoria al imponerse por primera vez con Ferrari.

El argentino de 23 años ganó dos posiciones en la largada y se ubicó 11°, pero una parada temprana lo condicionó. En la vuelta 20, el equipo le pidió que dejara pasar a Gasly, quien tenía mejor ritmo. Tras la competencia, Colapinto explicó: “Fue una decisión del equipo. Ellos pueden ver la carrera de otro lado y supongo que tiene alguna lógica. Sumamos puntos con los dos autos y es un día muy positivo”.

PUBLICIDAD

Una detención en boxes en la vuelta 35 le permitió ejecutar un undercut sobre Liam Lawson (Racing Bulls). El Virtual Safety Car por el abandono de Fernando Alonso (Aston Martin) dejó a Alpine con opciones de doble puntuación, y los retiros de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc ayudaron a que Gasly y Colapinto ganaran dos posiciones.

Hamilton alcanzó las 106 victorias en la Fórmula 1, con una estrategia distinta y el VSC como factores determinantes. George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren) completaron el podio. La próxima fecha será el Gran Premio de Austria, del 26 al 28 de junio. La carrera del domingo se largará a las 10:00, hora argentina.

PUBLICIDAD

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- Finalizó en el puesto 9 de la Sprint en Canadá

10- Terminó sexto en el Gran Premio de Canadá

11- Finalizó 15° en el Gran Premio de Mónaco

12- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

Temas Relacionados

Franco ColapintoAlpineFórmula 1F1Pierre GaslyGran Premio de Barcelonadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto explicó la orden de Alpine para que deje pasar a Gasly y celebró su octavo puesto en el GP de Barcelona

Alpine sumó importantes puntos en la Fórmula 1 gracias a los resultados del argentino y el francés (7°)

Franco Colapinto explicó la orden de Alpine para que deje pasar a Gasly y celebró su octavo puesto en el GP de Barcelona

La posible formación de Argentina para el debut ante Argelia en el Mundial: el cambio de esquema que evalúa Scaloni

El entrenador de la Selección ultima detalles para definir el equipo que jugará el próximo martes en Kansas City

La posible formación de Argentina para el debut ante Argelia en el Mundial: el cambio de esquema que evalúa Scaloni

Países Bajos vs Japón, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El Grupo F de la Copa del Mundo ofrecerá uno de los encuentros más atractivos de esta primera fecha

Países Bajos vs Japón, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto cerró una gran actuación al finalizar 8° en el GP de Barcelona de F1: Hamilton ganó con Ferrari

Alpine consumó una brillante estrategia para sumar importantes puntos en España. Pierre Gasly terminó séptimo. El británico se impuso por primera vez con el equipo italiano

Franco Colapinto cerró una gran actuación al finalizar 8° en el GP de Barcelona de F1: Hamilton ganó con Ferrari

Alemania vs Curazao, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Tras quedar afuera en fase de grupos en dos Copas consecutivas, el elenco alemán buscará alimentar su mote de favorito al título. Su rival será una selección debutante

Alemania vs Curazao, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

DEPORTES

Franco Colapinto explicó la orden de Alpine para que deje pasar a Gasly y celebró su octavo puesto en el GP de Barcelona

Franco Colapinto explicó la orden de Alpine para que deje pasar a Gasly y celebró su octavo puesto en el GP de Barcelona

La posible formación de Argentina para el debut ante Argelia en el Mundial: el cambio de esquema que evalúa Scaloni

Países Bajos vs Japón, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto cerró una gran actuación al finalizar 8° en el GP de Barcelona de F1: Hamilton ganó con Ferrari

Alemania vs Curazao, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

El renovado look mundialista de Coty Romero: sensualidad y pasión para la Copa del Mundo 2026

El renovado look mundialista de Coty Romero: sensualidad y pasión para la Copa del Mundo 2026

Marta Fort sorprendió con su excéntrico gusto de pizza en Estados Unidos: “A relajar”

Soledad Fandiño recordó el desopilante encuentro que tuvo con Lionel Messi en Miami: “¡La firma en tu camiseta!"

Katja Alemann presentó su espectáculo, Shambhala: “La felicidad tiene que ver con un estado colectivo”

Magui Bravi presenta Hotline, su filme multipremiado en el mundo: “El cine nacional merece más atención”

INFOBAE AMÉRICA

La inteligencia artificial gana espacio en el mercado bursátil de Costa Rica

La inteligencia artificial gana espacio en el mercado bursátil de Costa Rica

29 convictos de alta peligrosidad son enviados a la isla panameña de Coiba, un presidio que había sido clausurado en 2004

Combustibles registrarán nueva baja de precios a partir de este lunes en Honduras

Donantes altruistas reciben homenaje de la Cruz Roja Salvadoreña en el Día Mundial del Donante de Sangre: la jornada en imágenes

Las banderas, los mapas y el humor de Jasper Johns toman el Guggenheim Bilbao