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El doble sobrepaso de Colapinto fue nominado a la maniobra del mes en la F1: cómo y dónde votar

El piloto argentino compite por ese reconocimiento y los fanáticos serán clave para poder ayudarlos

La secuencia completa de la maniobra de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1
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Franco Colapinto logró con su doble sobrepaso en el Gran Premio de Bélgica algo que pocos pilotos consiguen: que la Fórmula 1 lo seleccione entre los cinco candidatos al “Overtake of the Month” (adelantamiento del mes), el premio mensual que combina la votación de los fanáticos con la evaluación de un jurado especializado. La maniobra, ejecutada en el mítico circuito de Spa-Francorchamps, dejó atrás a Liam Lawson y Pierre Gasly en una misma acción y le dio al piloto de Alpine el décimo puesto y el último punto disponible en la carrera.

La secuencia ocurrió en la vuelta 31 de 44. Después de varios giros en la posición 12, el argentino de 23 años cruzó la rápida curva de Eau-Rouge y encontró a Gasly y Lawson en plena disputa. Con la recta de Kemmel por delante, Colapinto aprovechó la aspiración del monoplaza de Racing Bulls y el despliegue de energía eléctrica que había reservado durante varias vueltas previas. Se metió por el sector interno y consumó el doble sobrepaso antes de la chicana, con los tres autos casi en paralelo en el punto de mayor velocidad del trazado.

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“Fui ahorrando un par de vueltas antes. Ahorraba en un par de sectores que era difícil de pasar y la usé en otro momento. Al final, hay que ser inteligentes con eso y utilizar las oportunidades cuando ves que aparecen. A veces, por suerte, les cuesta mirar los espejos”, explicó el piloto de Pilar en diálogo con ESPN. El reglamento de 2026, que amplió la predominancia de la energía eléctrica, fue determinante: en un trazado tan extenso como Spa -el más largo del calendario-, la gestión de la batería permitió a Colapinto preparar el adelantamiento con precisión quirúrgica junto a su ingeniero de pista.

La maniobra evocó de inmediato uno de los pasajes más celebrados de la historia de la categoría: el 2x1 que Mika Häkkinen ejecutó en ese mismo lugar en el año 2000, cuando superó a Michael Schumacher y a Ricardo Zonta en una sola acción. La comparación circuló en medios especializados de todo el mundo y contribuyó a que las imágenes onboard del argentino se volvieran virales días después de la carrera, dado que durante la transmisión oficial la maniobra apenas había podido verse en una ventana secundaria.

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El doble sobrepaso de Franco Colapinto y el de Mika Hakkinen en 2000 en el mismo Spa-Francorchamps

La nominación al “Overtake of the Month” enfrenta al argentino a otras cuatro maniobras del mes de julio: Max Verstappen sobre Lewis Hamilton en Hungría, Hamilton sobre Arvid Lindblad también en Hungría, Verstappen sobre Isack Hadjar en Silverstone, y Lawson sobre Oscar Piastri y Lindblad en Austria. En las primeras horas de la votación, el doble sobrepaso de Colapinto y la maniobra de Verstappen sobre Hamilton aparecieron entre las favoritas en las redes sociales, lo que convierte el apoyo de los fanáticos argentinos en un factor con peso real en la definición.

De imponerse, sería la primera vez que Colapinto obtiene este reconocimiento desde su llegada a la Máxima el 1 de septiembre de 2024. Cabe recordar que ese año se quedó con la mejor maniobra de la temporada por su adelantamiento a Fernando Alonso en Austin.

Quienes deseen votar deben ingresar al sitio oficial de la F1, iniciar sesión o crear de forma gratuita una cuenta en F1 Unlocked. La votación permanece abierta hasta el 5 de agosto a las 12 (hora de Argentina). Los participantes también entrarán en un sorteo de premios oficiales que incluye un trofeo del Overtake of the Month y la posibilidad de acceder a entradas para el F1 Paddock Club de una carrera de la temporada 2027.

Este año, Franco Colapinto sumó 19 de los 61 puntos de Alpine y logró su mejor resultado en la F1 al terminar sexto en Canadá. Luego de su segunda jornada de ensayos en Hungría con los neumáticos de 2027, se tomará unos 3/4 días de descanso y luego retomará su agenda con un entrenamiento físico y de simulador. Pese al receso por el verano boreal, el argentino no para.

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