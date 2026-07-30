Bette Midler revela por qué rechazó el papel que le dio su único Oscar a Kathy Bates

Bette Midler explica las razones detrás de dos grandes papeles que decidió no aceptar.

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Bette Midler habló sobre dos decisiones profesionales que marcaron su trayectoria: rechazar los papeles principales de las películas Cambio de hábito, (1992) y Misery (1990), producciones que posteriormente alcanzaron reconocimiento y éxito comercial con otras actrices en esos personajes.

En una entrevista con Rolling Stone, la actriz y cantante de 80 años explicó los motivos por los que decidió no participar en ambos proyectos.

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Midler señaló que en el caso de Misery, adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King, rechazó interpretar el papel de Annie Wilkes, personaje que finalmente fue realizado por Kathy Bates y que le permitió obtener el Premio de la Academia a Mejor Actriz.

“Rechacé Misery. No quería que apareciera en pantalla que le cortaba el pie a alguien, porque el público identifica al actor con el suceso”, dijo.

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Bette Midler rechazó el papel en 'Misery' por la violencia presentada en una escena. (Captura de video)

Bette Midler agregó que su esposo, Martin von Haselberg, le ha mencionado en ocasiones que consideraba esa decisión un error profesional. “Mi marido sigue diciendo que soy una completa idiota”, señaló.

La segunda producción a la que la artista se refirió fue Cambio de hábito, comedia musical estrenada en 1992. En esa película, el papel de Deloris Van Cartier, una cantante que adopta la identidad de la Hermana Mary Clarence, fue interpretado por Whoopi Goldberg.

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Según explicó Midler, rechazó el proyecto porque consideraba que su público no esperaba verla con el hábito religioso que utilizaba el personaje durante gran parte de la película.

“Rechacé Cambio de hábito porque dije: ‘Mis fans no quieren verme con un velo’”, recordó. Y Whoopi dijo: ‘¡Que venga el maldito velo!’”, indicó.

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Bette Midler admitió que el vestuario fue motivo para rechazar 'Cambio de hábito'. (Captura de video)

Cambio de hábito se convirtió posteriormente en una de las películas más reconocidas de la década de 1990. Según datos de Box Office Mojo, la cinta original y su secuela de 1993, Sister Act 2: Back in the Habit, recaudaron cerca de 300 millones de dólares en conjunto en taquilla mundial.

A pesar de no haber participado en esas producciones, Bette Midler desarrolló una extensa carrera en cine, televisión y música. La artista recibió nominaciones al Premio de la Academia por sus actuaciones en The Rose (1979) y For the Boys (1991). También formó parte de películas como Beaches (1988), Hocus Pocus (1993) y The First Wives Club (1996).

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En el ámbito musical, Midler alcanzó reconocimiento con canciones como “Wind Beneath My Wings”, “The Rose” y “From a Distance”, temas que tuvieron presencia en las listas de popularidad y se convirtieron en parte de su repertorio más conocido.

Recientemente, la actriz compartió un encuentro con Barbara Hershey, su compañera de reparto en Beaches.

Bette Midler compartió su reencuentro con Barbara Hershey.

A través de una publicación en Instagram, Bette Midler mostró una fotografía junto a Hershey y escribió: “¡Es una reunión de ‘Beaches’! ¡Aquí estoy con la gran Barbara Hershey! ¡Nos conocemos desde hace mucho tiempo!”.

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Ambas actrices protagonizaron la película de 1988, basada en la novela homónima de Iris Rainer Dart, publicada en 1985 y reconocida como un éxito de ventas del New York Times. El reencuentro recordó una de las producciones más representativas dentro de la filmografía de Midler.