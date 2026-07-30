Terremoto en Japón: aumentó la cifra de muertos a 28 y el Gobierno alertó sobre riesgos de deslizamientos de tierra

Rescue workers conduct a search operation at the damaged Aeon Mall shopping centre after an earthquake with a magnitude of 7.1 struck Japan's southern Kumamoto Prefecture, in Kashima Town, Kumamoto Prefecture, Japan, July 30, 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

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Al menos 28 personas murieron a causa del terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el suroeste de Japón el martes, según declaró a la prensa el portavoz del Gobierno, Minoru Kihara en un nuevo balance de la tragedia divulgado este jueves. Además, cinco permanecen en estado crítico.

El temblor, que golpeó la isla de Kyushu, provocó daños generalizados, destruyó viviendas, desató incendios y dejó a decenas de habitantes sin suministro de electricidad ni acceso al agua potable, de acuerdo con el reporte oficial.

Equipos de rescatistas continuaron con las tareas de rescate el miércoles, removiendo los escombros de un centro comercial colapsado mientras buscaban posibles sobrevivientes atrapados bajo la estructura. La situación en la zona sigue siendo delicada por la magnitud de los daños y la cantidad de afectados por el evento sísmico.

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Estas labores fueron retrasadas por el último terremoto de magnitud 5,8 que sacudió la prefectura de Kumamoto la noche del miércoles. El evento se produjo apenas un día después de que un sismo de 7,1.

El centro comercial Aeon Mall, dañado tras una explosión ocurrida después de que un terremoto de magnitud 7,1 sacudiera la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, en la ciudad de Kashima, prefectura de Kumamoto, Japón, el 29 de julio de 2026 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) precisó que el temblor del miércoles ocurrió a las 22:19 hora local (01:19 GMT), con epicentro en las islas Amakusa, cercanas a la ciudad de Kumamoto. El sismo alcanzó el nivel 5 en la escala japonesa, que mide la agitación en superficie y el potencial destructivo. La capital de la prefectura sintió el impacto del movimiento telúrico.

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Las autoridades informaron que el fenómeno del martes generó cientos de réplicas en la región, incluyendo 48 sismos de magnitud 3 o superior. Las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de un temblor mayor en los próximos días.

Entre los daños más graves, el colapso de un centro comercial de la cadena Aeon en la localidad de Kashima dejó al menos tres fallecidos, tras una explosión atribuida a una posible fuga de gas posterior al sismo. Tres personas continúan desaparecidas en el lugar, según la empresa.

Además, los equipos de rescate buscan sobrevivientes en la fábrica papelera Nippon Paper Industries en Yatsushiro, donde el derrumbe de una gran chimenea provocó la muerte de al menos cinco personas, según cifras suministradas por el Gobierno local.

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Imágenes de la cámara corporal de la policía muestran escombros en el interior del centro comercial Aeon Mall, donde se produjo una explosión tras un terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón (REUTERS)

Las autoridades de Japón advirtieron a los residentes de las zonas más afectadas que permanezcan atentos ante la posibilidad de nuevos sismos fuertes durante aproximadamente una semana y frente al riesgo de deslizamientos de tierra. El sismo del martes alcanzó el nivel 7, el más alto de la escala de intensidad sísmica nipona.

Según los informes oficiales, más de 36.000 hogares permanecen sin electricidad, mientras que otros tantos continúan sin acceso al agua. Las autoridades subrayaron el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, ya que el miércoles las temperaturas llegaron a los 34 °C (93 °F).

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La red sanitaria enfrenta dificultades adicionales. Un hospital de la ciudad de Uki debió funcionar como hospital de campaña tras un corte de energía, según explicó el jefe del departamento administrativo a NHK. Otro hospital de la ciudad suspendió los ingresos después de recibir a 86 heridos por el terremoto, tres de ellos con lesiones graves, al no poder atender más casos de emergencia.

Una vista aérea muestra a equipos de rescate en la fábrica de Nippon Paper Industries tras un terremoto de magnitud preliminar de 7,1 (REUTERS)

El impacto alcanzó también a los servicios de transporte. Diversos operadores ferroviarios informaron que varios pasajeros de trenes de alta velocidad sufrieron heridas y que los servicios se suspendieron de inmediato tras el temblor.

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En el sector industrial, empresas como Renesas Electronics, Sony, Tokyo Electron y Honda suspendieron operaciones en sus plantas de la región afectada. Toyota Motor anunció la interrupción de actividades en tres fábricas fuera de Kumamoto hasta el viernes, como medida relacionada con la situación de los proveedores. Por su parte, TSMC, el mayor fabricante mundial de chips por contrato, evacuó su planta local por precaución y comenzó a reanudar operaciones a última hora del martes.

Japón está situado en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, donde se origina cerca del 20 % de los terremotos mundiales de magnitud 6,0 o superior. Hace una década, un fuerte terremoto en Kumamoto provocó 275 muertes y dejó 2.739 heridos, además de severos daños en miles de edificios, entre ellos las murallas del castillo de la ciudad, uno de sus principales atractivos turísticos.

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Una persona retira escombros de una puerta derrumbada en un templo a causa de un terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón (REUTERS/Issei Kato)

El histórico castillo de Kumamoto figura otra vez entre los edificios afectados por los recientes terremotos, junto con santuarios cuyos techos de teja colapsaron parcialmente y una casa de té del siglo XVII.

(Con información de AFP y Reuters)