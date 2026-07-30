Crimen y Justicia
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Cayó una mujer que estafaba con comprobantes truchos en Chaco

La acusada, junto a una cómplice, ingresó a un comercio y se llevó mercadería por un total de 95.400 pesos, pero el monto nunca ingresó a la cuenta. Tras su detención, descrubrieron que tenía un pedido de captura activo por otro delito

Las autoridades del Departamento Cibercrimen de la Policía de Chaco desplegó un operativo para localizar a la sospechosa (Departamento Cibercrimen Chaco)
Las autoridades del Departamento Cibercrimen de la Policía de Chaco desplegó un operativo para localizar a la sospechosa (Departamento Cibercrimen Chaco)
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Una mujer de 33 años fue detenida en la ciudad de Resistencia, Chaco, acusada de haber estafado a un comerciante mediante un comprobante falso de transferencia. La mujer era buscada por otro delito.

La sospechosa, identificada con las iniciales Y.M.D.F., fue interceptada en inmediaciones del barrio Villa Barberán tras un operativo policial que se desplegó a partir de la denuncia del hombre.

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De acuerdo con el relato de la víctima, dos mujeres ingresaron al local y realizaron una compra por 95.400 pesos. Para confirmar el pago, presentaron el comprobante de transferencia por la mencionada suma y se retiraron con la mercadería. Sin embargo, el dinero nunca fue acreditado en la cuenta del vendedor, lo que lo llevó a realizar la presentación formal ante las autoridades.

Tras el relato aportado, los efectivos del Departamento de Cibercrimen de la Policía del Chaco iniciaron una investigación mediante la técnica conocida como OSINT (Open Source Intelligence). Ese trabajo permitió identificar a una de las femeninas como presunta responsable del hecho.

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Con los datos obtenidos, los agentes desplegaron un operativo de vigilancia en los lugares que la mujer frecuentaba. El cerco policial culminó con su detención y el traslado a una dependencia policial.

La mujer simuló transferir $94.300
La mujer ingresó al comercio con una cómplice y se llevó mercadería por casi 100 mil pesos (Departamento Cibercrimen Chaco)

De acuerdo con Diario TAG, por disposición de la fiscal de feria Ingrid Wenner, la aprehendida fue notificada formalmente de su situación procesal en el marco de una causa por supuesta estafa y quedó a disposición de la Justicia.

Durante el proceso de identificación, los investigadores detectaron además que Y.M.D.F. tenía un pedido de aprehensión vigente solicitado por la División Delitos Contra las Personas, en el marco de otra causa con intervención del Equipo Fiscal N.º 15, de acuerdo con lo informado por las autoridades del Departamento mediante una publicación en redes sociales.

La investigación continúa abierta para determinar la identidad de la segunda mujer que participó en la maniobra para poder localizarla y determinar el grado de responsabilidad en el hecho.

Los investigadores recomendaron “verificar siempre la acreditación del pago antes de entregar la mercadería” y confirmaron que la causa continúa con intervención de la Justicia.

Otro estafador en Chaco que también era buscado

Hace apenas dos semanas, un hombre de 32 años fue detenido en la ciudad de Resistencia, de la misma provincia, acusado de estafar a múltiples personas bajo el pretexto de recaudar fondos para proyectos solidarios y comunitarios.

El sospechoso, identificado con las iniciales R.R.N.A., fue interceptado en la calle Remedios de Escalada al 600, donde quedó a disposición del Equipo Fiscal N.º 14. Sobre él pesaba además una orden de captura activa por una causa de estafas tramitada en La Rioja.

El hombre detenido
El hombre detenido

Según informó Diario Chaco, la maniobra consistía en acercarse a las víctimas con el relato de un proyecto de ayuda social. A partir de ese primer contacto, el imputado construía un vínculo de confianza para luego solicitar dinero con la promesa de devolverlo, lo cual nunca se concretaba. El mismo día de su detención, al menos seis personas habían radicado denuncias en su contra, todas con el mismo patrón.

La investigación también la encabezó el Departamento de Cibercrimen, que recibió información sobre las presuntas maniobras defraudatorias y comenzó a trabajar en la identificación del sospechoso. Durante el procedimiento de detención, los efectivos le secuestraron varios elementos: un teléfono celular, una libreta, una portacredencial con una placa identificatoria de “Bomberos Voluntarios Argentina”, un carnet de afiliación a una organización no gubernamental (ONG) de salud, una tarjeta SIM y un papel con la inscripción “Depósito 2”.

El mismo portal informó que por orden de la fiscalía se libraron oficios a entidades bancarias y financieras para inmovilizar las cuentas vinculadas al detenido y a una mujer identificada como María del Rosario O., señalada como parte de la red investigada.

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