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El estudiante con la mejor nota médica de Costa Rica se acerca a su internado en la Caja del Seguro Social

Simón Belilty obtuvo 94 en la prueba International Foundations of Medicine, un resultado que lideró la convocatoria nacional y abrió el paso al proceso hospitalario

Primer plano de dos manos colocando una bata blanca, un estetoscopio negro y un oxímetro de pulso blanco y negro sobre una mesa de madera.
Unas manos acomodan una bata médica, un estetoscopio y un oxímetro de pulso sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El estudiante de Medicina, Simón Belilty, obtuvo la nota más alta del país en el examen International Foundations of Medicine, requisito para realizar el internado en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y llevó a su academia a una aprobación del 98,26% en la convocatoria de junio. Vale destacar que los estudiantes costarricenses ejercen internado en estos centros médicos como parte de su proceso formativo.

Según Delfino.cr, la Universidad de Ciencias Médicas presentó a 115 de las 324 personas evaluadas, la mayor representación entre las instituciones participantes.

De ese grupo, 113 aprobaron la prueba y tres de cada cuatro certificaciones internacionales en conocimientos clínicos quedaron en manos de estudiantes de UCIMED.

La calificación de Belilty encabezó los resultados entre aspirantes de todas las universidades y fue la más alta registrada en la historia de UCIMED, de acuerdo con el medio. El examen IFOM es el requisito para acceder al internado en los centros hospitalarios de la Caja Costarricense de Seguro Social.

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El perfil del estudiante y su preparación

Belilty Montvelisky tiene 23 años e inició sus estudios de Medicina en 2022. Su interés por la carrera, según relató, surgió de su afinidad con las ciencias naturales y de la influencia de su abuelo materno, un pediatra retirado.

Simón Belilty, de 23 años, encabezó la convocatoria de junio del International Foundations of Medicine, requisito para el internado en la Caja Costarricense de Seguro Social, tras un proceso de preparación con simulacros y apoyo académico (Foto cortesía La República)
Simón Belilty, de 23 años, encabezó la convocatoria de junio del International Foundations of Medicine, requisito para el internado en la Caja Costarricense de Seguro Social, tras un proceso de preparación con simulacros y apoyo académico (Foto cortesía La República)

Sobre la preparación para la prueba, el estudiante explicó al diario: “Es un proceso bastante duro pero la universidad nos dio un apoyo importante, con estrategias para la preparación previa al examen. También nos ayudó a hacer varias prácticas simuladas, con tiempo cronometrado y con un formato muy similar al que nos encontraríamos en la prueba”.

En otra declaración recogida por La República, resumió el valor personal del resultado y el método que, a su juicio, fue decisivo: “Me demostré a mí mismo que los esfuerzos de todos estos años han valido la pena, aunque la preparación más fuerte fue en el último semestre, siento que me enfoqué en la prueba desde el día uno de mi carrera. Pienso que la clave para alcanzar el resultado fue acostumbrarme al formato de las preguntas, pues aunque usted conozca la materia, si no responde de manera adecuada, puede traerle consecuencias”.

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Los resultados de UCIMED en la convocatoria

Para esta edición del IFOM, la institución aportó uno de cada tres aspirantes al examen. Ese volumen de participación no impidió que alcanzara la tasa de aprobación más alta de su historia, según cifras divulgadas por el centro educativo y citadas por La República.

El decano de Medicina Pablo Vargas atribuyó el desempeño a un proceso de preparación progresiva que comienza desde los primeros años de la carrera y no únicamente en el semestre previo al examen. Según explicó, el acompañamiento académico fortalece las competencias del estudiantado antes de enfrentar la evaluación.

En la convocatoria más reciente del International Foundations of Medicine, el centro educativo acumuló la mayoría de acreditaciones y colocó el mejor puntaje nacional; autoridades atribuyen el desempeño a una preparación progresiva desde los primeros años. Fuente: CCSS
En la convocatoria más reciente del International Foundations of Medicine, el centro educativo acumuló la mayoría de acreditaciones y colocó el mejor puntaje nacional; autoridades atribuyen el desempeño a una preparación progresiva desde los primeros años. Fuente: CCSS

La rectora María del Carmen García se refirió a los resultados de la institución. En sus palabras: "Este año hicieron historia, es un hito que deja huella en nuestra institución y marca un nuevo referente para las futuras generaciones.

Este resultado representa mucho más que una calificación: es el fruto de años de esfuerzo, disciplina, horas de estudio y una preparación rigurosa. Este logro le pertenece a cada estudiante que confió en sus capacidades, asumió el reto con responsabilidad y dio lo mejor de sí“.

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