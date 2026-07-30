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Patricia Bullrich habló de una eventual candidatura para jefa de Gobierno en la Ciudad: “Me tengo una fe bárbara”

La senadora aseguró que no piensa en su futuro a corto plazo, pero ratificó: “Donde yo haga falta, voy a estar”. Además, insistió en que el oficialismo debe cerrar alianzas con el PRO y otros partidos

Aunque no estaría definido, Bullrich no descartó volver a ser candidata en 2027 (REUTERS)
Aunque no estaría definido, Bullrich no descartó volver a ser candidata en 2027 (REUTERS)
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A meses de que comience el año electoral, la senadora nacional Patricia Bullrich aseguró que no tenía en mente ser candidata, pero que no descartaría la posibilidad de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en representación de La Libertad Avanza (LLA). “Yo puedo ser candidata y me tengo una fe bárbara“, sostuvo.

Luego de que la dirigente se negara a futurizar sobre su carrera política al expresar: “No me gusta estar pensando en lo que voy a hacer en un año cuando hace seis meses fui elegida senadora”; tampoco se cerró a la posibilidad. “Donde yo haga falta, voy a estar“, afirmó.

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Tal como lo había indicado en la previa a las elecciones legislativas 2025, Bullrich recordó que “hay un DT y es el presidente”, en referencia a que solo podría participar de la contienda electoral si Javier Milei se lo pidiera. Más allá del armado electoral, aseguró: “Me gustaría que este proyecto de país se profundice, no se corte y que llegue a cada argentino“.

De hecho, durante una entrevista para TN, la senadora se mostró más interesada en lograr que el oficialismo forme nuevas alianzas electorales. “Mi convicción, y la he planteado, es que hay que hacer un acuerdo con el PRO, el radicalismo y con ciertos partidos“, señaló al agregar que debería pactarse que la fuerza política que actualmente gobierne en los territorios acordados se mantenga al frente.

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Karina Milei presentó la alianza entre LLA y el PRO
La senadora consideró que será necesario volver a cerrar una alianza con el PRO y otros espacios (Fotografía: Jaime Olivos)

Bajo este contexto, fue consultada sobre la situación en la Ciudad de Buenos Aires y una eventual alianza LLA-PRO. Por este motivo, planteó que “la ciudad hay que manejarla y cambiarla profundamente”. Aunque mencionó que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había hecho algunos cambios, consideró que era necesario darle a los porteños un alivio fiscal.

Al considerar que la actual gestión le faltaría un poco de la impronta libertaria, insistió: “Puede ser en coalición, puede ser el mismo Jorge Macri con ministros que tengan esta idea, no es imposible que sea yo”. Y profundizó: “Yo puedo ser candidata y me tengo una fe bárbara. Estoy probada en gestiones complejas y la Ciudad no es tan compleja como arreglar la seguridad de un país”.

De la misma manera, Bullrich se permitió rivalizar con el jefe de Gobierno porteño al haber hecho mención al fin de los piquetes en la Capital Federal. “No quiero competir con Jorge Macri sobre quién sacó los piquetes, pero es evidente quién sacó los piquetes”, ironizó.

A pesar de esto, la ex ministra de Seguridad Nacional sostuvo que lo ideal sería cerrar un acuerdo con el PRO y, tras ser consultada sobre el rol de Mauricio Macri, aseguró que será necesario hablarlo con el presidente del espacio para poder extender la coalición hacia otros territorios.

Patricia Bullrich - Jorge Macri
Patricia Bullrich y Jorge Macri

Después de que dejara entrever que ya hubo una reunión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con los presidentes del bloque del PRO, Martín Goerling y Cristian Ritondo, la senadora recalcó que “el PRO y el radicalismo tienen que estar adentro”.

Por otro lado, habló sobre las intenciones del oficialismo de eliminar las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), tras destacar que la medida permitiría “más gobierno y menos elecciones”. Aunque recordó que ella había logrado ganar las PASO en las presidenciales de 2023, criticó que se dio “una elección horrible de tres vueltas”.

“Eso hay que corregirlo”, apuntó al indicar que “cuando hay un solo candidato se termina generando un sistema interminable” y señaló que “si es una elección de dos mundos, las PASO no van a tener mucha importancia”, al hacer referencia a una eventual competencia entre LLA y sus aliados contra el bloque que podría representar al peronismo.

Por último, la senadora se refirió a la presentación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Organización de Naciones Unidas (ONU), con la intención de que se revise su condena resultante de la causa Vialidad. "Es algo que esperábamos todos, que intentara ir a una instancia supranacional para superar lo que dice nuestro sistema jurídico", cuestionó.

Los abogados de la ex presidenta presentaron un pedido a la ONU para que revisen la condena y suspendan la inhabilitación para ser candidata (REUTERS)
Los abogados de la ex presidenta presentaron un pedido a la ONU para que revisen la condena y suspendan la inhabilitación para ser candidata (REUTERS)

“En todas las instancias se la condenó, cosa que creo que ningún tribunal internacional puede eludir una unanimidad tan importante de los tribunales argentinos”, planteó la dirigente libertaria al asegurar que la estrategia “tiene una cara que intenta ser jurídica, pero sobre todo tiene una cara política”.

En este sentido, Bullrich consideró que la ex vicepresidente buscaría tomar como precedente el caso del presidente brasileño Lula da Silva. Asimismo, evaluó que habría buscado generar un conflicto en el peronismo y volver a centrarse como una figura en la escena política. “Ya nos habíamos olvidado de San José al 1111; es una jugada para estar en la escena política”, sentenció.

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