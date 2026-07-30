Desmantelaron una banda narco liderada por dos familias en Córdoba y hay 19 detenidos

La Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestró estupefacientes en un operativo contra una red de narcotráfico en Río Cuarto, Córdoba (Ministerio Público de Córdoba)

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En una operación que se extendió durante 3 años y que contó con la colaboración de la ciudadanía mediante denuncias anónimas, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) logró desarticular una organización dedicada al tráfico de drogas en la ciudad de Río Cuarto.

El procedimiento incluyó 28 allanamientos simultáneos en los barrios Alberdi y 70 Viviendas, así como en una vivienda de Holmberg, todos bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal.

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La investigación, según informó el portal de los fiscales cordobeses, permitió identificar a dos familias como líderes de la estructura criminal, cuyos miembros distribuían estupefacientes tanto desde sus domicilios como a través de la modalidad de delivery. Durante los operativos, las fuerzas de seguridad detuvieron a 19 personas —catorce hombres y cinco mujeres— e incautaron una considerable cantidad de drogas y bienes vinculados a la organización.

Entre los elementos secuestrados, figuran 1.952 dosis de cocaína, 79 de marihuana, 18 plantas de cannabis sativa, y una suma de dinero que asciende a $38.655.000, USD 9.800 y 130 euros. Además, se confiscaron cuatro balanzas digitales, tres contadoras de dinero, un automóvil, tres motocicletas, siete armas de fuego, 400 cartuchos de distintos calibres y otros objetos relacionados a la causa.

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Según se informó, la organización operaba de manera sostenida, valiéndose de la logística familiar y la colaboración de distintos actores para la distribución de estupefacientes. Los domicilios allanados funcionaban como centros de acopio y distribución, mientras que la modalidad de entregas a domicilio permitía ampliar el alcance del negocio ilícito.

Se destacó que varios integrantes de la banda contaban con antecedentes por narcotráfico y tentativa de homicidio. Las autoridades señalaron la peligrosidad de la estructura, que mantenía una activa participación en el mercado ilegal local y regional. El trabajo de los investigadores fue fundamental para el seguimiento de las operaciones, apoyados por el uso de canes detectores de narcóticos en el rastreo de drogas.

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La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto dispuso la remisión de todos los elementos secuestrados y el traslado de los detenidos a sede judicial para ser indagados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Agentes de seguridad custodian un área delimitada con cinta policial durante allanamientos por una organización narco en Río Cuarto, Córdoba (Ministerio Público de Córdoba)

Detuvieron a un narcomenudista en la ciudad de Córdoba tras allanamientos cerca de escuelas

Tras una investigación que se extendió durante tres meses, la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó a cabo un operativo en el barrio Villa El Libertador de la ciudad de Córdoba, que resultó en la detención de un hombre de 42 años y el secuestro de diversas sustancias ilegales.

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Los allanamientos, realizados bajo la supervisión de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, tuvieron lugar en dos viviendas ubicadas sobre las calles Villa María 5600 y Pasaje Olaeta 5550.

Tanto el punto de venta como el lugar de almacenamiento de los estupefacientes se encontraban a escasos metros de un jardín de infantes municipal y un colegio primario, lo que generó preocupación entre los vecinos y autoridades por la proximidad del delito a ámbitos frecuentados por niños y familias.

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Durante los operativos y según informó el portal del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba, los efectivos policiales incautaron 591 dosis de marihuana, 187 de cocaína y 32 plantas de cannabis sativa, además de 102 gramos de sustancia de corte, una balanza digital y otros elementos considerados de interés para la causa. La localización de estos materiales confirma la actividad de venta minorista de drogas y la preparación para su distribución en el barrio.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno dispuso el inmediato traslado del detenido a sede judicial, así como la remisión de todos los elementos secuestrados para su incorporación en la causa. El hombre enfrenta cargos por infracción a la legislación vigente en materia de drogas, en el marco de una investigación que aún podría derivar en nuevas diligencias.

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