El hijo de Rob Reiner y Michele Singer pierde privilegios en prisión tras un altercado con varios custodios

Nick Reiner fue sancionado tras altercado verbal con agentes penitenciarios. (AP/REUTERS)

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Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Singer Reiner, recibió una sanción disciplinaria en el Centro Correccional Twin Towers del condado de Los Ángeles tras un incidente ocurrido el pasado 27 de abril, mientras permanece en prisión preventiva por el proceso penal que enfrenta por la muerte de sus padres.

De acuerdo con información difundida por People, el incidente ocurrió alrededor de las 8:15 horas dentro de la Torre 1 del complejo penitenciario, donde el hombre de 32 años permanece alojado en una unidad especializada de observación médica bajo medidas de seguridad reforzadas y en una celda individual.

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Según una fuente familiarizada con el caso citada por la publicación, Nick había terminado de ducharse y se había cambiado a un uniforme nuevo proporcionado por la prisión cuando comenzó a mostrar signos de frustración porque los agentes penitenciarios no regresaron de inmediato para trasladarlo nuevamente a su celda.

La misma fuente indicó que el retraso se debió a una emergencia registrada en otra área de la unidad, donde otro interno presuntamente sufrió una sobredosis, situación que requirió la intervención inmediata del personal de custodia antes de atender a Reiner.

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Nick Reine tuvo un leve altercado con los custodios de la prisión. (AP)

De acuerdo con el reporte, durante la espera el interno elevó el tono de voz, gritó, utilizó lenguaje ofensivo y se negó a seguir las instrucciones de los agentes.

La fuente señaló que dirigió comentarios hostiles tanto a un sheriff como a un sargento y que, ante la situación, uno de los oficiales solicitó apoyo adicional, por lo que otros tres custodios acudieron al lugar.

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La confrontación, según la información disponible, no derivó en un enfrentamiento físico. No obstante, las autoridades penitenciarias elaboraron un reporte disciplinario por presuntas violaciones a las normas internas del centro de reclusión.

Como consecuencia de ese procedimiento, Reiner perdió durante cinco días diversos privilegios permitidos a los internos, entre ellos el acceso a llamadas telefónicas, visitas personales y compras en la tienda del centro penitenciario.

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La sanción fue emitida inicialmente por un supervisor del personal de custodia y posteriormente revisada por otro oficial responsable.

Nick Reiner perdió los derechos de llamadas y visitas. (REUTERS)

Después, un funcionario encargado de asuntos disciplinarios acudió a la celda de Reiner para explicarle la infracción registrada, revisar su conducta y notificarle las medidas temporales impuestas.

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El incidente ocurrió dentro de la unidad de observación médica de la cárcel, un área destinada a personas privadas de la libertad con necesidades médicas o psiquiátricas específicas. En ese módulo, los internos son trasladados individualmente a duchas de acero cerradas bajo supervisión del personal.

Según la fuente consultada por People, durante los traslados los agentes utilizan cámaras corporales, aunque estas no graban el momento en que los internos se encuentran bañándose. Asimismo, el personal realiza revisiones periódicas de bienestar aproximadamente cada 15 minutos.

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Nick Reiner permanece recluido desde diciembre de 2025, cuando fue arrestado por su presunta participación en la muerte de Rob Reiner y Michele Singer Reiner, quienes fueron encontrados sin vida en su residencia de Brentwood con heridas provocadas por arma blanca.

La fiscalía presentó en su contra dos cargos de homicidio en primer grado con circunstancias especiales, incluida la utilización de un cuchillo.

Nick Reiner se declaró culpable de la muerte de sus padres. (Instagram)

En febrero de este año, Reiner se declaró no culpable durante su comparecencia ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles y permanece sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial.

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De acuerdo con la información publicada, Reiner había recibido tratamiento por esquizofrenia antes de la muerte de sus padres. Tras su ingreso al centro penitenciario fue colocado inicialmente bajo vigilancia por riesgo de suicidio, medida que fue retirada en enero.

La fuente señaló que el episodio disciplinario registrado en abril representa un hecho aislado dentro de su permanencia en prisión, ya que en los meses posteriores se había adaptado en términos generales a la rutina del centro penitenciario.

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Sin embargo, añadió que su estado de salud mental habría presentado un deterioro reciente.

Nick Reiner supuestamente habría experimentado un deterioro en su salud mental. (REUTERS)

Además, la publicación informó que el 28 de mayo se presentó ante el tribunal una orden médica relacionada con Reiner bajo reserva judicial, por lo que su contenido no fue dado a conocer públicamente.

La próxima comparecencia de Nick Reiner está programada para el 15 de septiembre, fecha en la que se celebrará la audiencia preliminar del caso.