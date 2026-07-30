Camas compartidas y presupuestos cada vez más ajustados: los jóvenes trabajadores chinos sufren el impacto de la crisis económica

Camas compartidas, presupuestos cada vez menores: los jóvenes trabajadores chinos sufren las consecuencias de la crisis económica (REUTERS)

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Compartir habitación e incluso la misma cama para reducir el alquiler se convirtió en una alternativa para algunos jóvenes chinos que enfrentan salarios estancados, empleo inestable y un aumento del costo de vida, una práctica que abrió un intenso debate en las redes sociales y reflejó las dificultades económicas que atraviesa parte de la población urbana del país.

Uno de los casos que ganó notoriedad es el de Winnie Zeng, una agente de ventas de 25 años residente en la ciudad de Wuhan, en el centro de China. Preocupada por la posibilidad de perder su empleo y sin perspectivas de un aumento salarial, decidió invitar a otra mujer de su misma edad a instalarse en la habitación que alquila para dividir los gastos.

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La decisión redujo su alquiler mensual en 450 yuanes (66 dólares) y le permitió conservar cerca de tres cuartas partes de su ingreso mensual de 4.000 yuanes.

“Es una cuestión de supervivencia”, afirmó Zeng, quien dedica largas jornadas laborales a realizar transmisiones en vivo en redes sociales para promocionar los productos de consumo que vende su empresa.

La joven explicó que su preocupación principal consiste en mantener un margen económico que le permita afrontar una eventual pérdida del empleo. “Si no tienes dinero, tu capacidad para afrontar riesgos es extremadamente débil en el momento en que dejas de trabajar”, sostuvo.

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Lo que hasta hace poco resultaba poco habitual en China —que dos adultos sin parentesco compartan una habitación e incluso una cama para ahorrar dinero— comenzó a aparecer con mayor frecuencia en anuncios publicados en plataformas digitales.

Un hombre camina por un paso elevado cerca de unos edificios residenciales en Beijing, China (REUTERS/Tingshu Wang/Foto de archivo)

El fenómeno generó una amplia conversación en las redes sociales chinas. A finales de junio, el hashtag “compartir cama es una dificultad que escapa a mi comprensión” superó los 14 millones de visualizaciones en Weibo, mientras que contenidos relacionados alcanzaron casi 40 millones de visualizaciones en Douyin, la aplicación hermana de TikTok.

En Xiaohongshu, una plataforma similar a Instagram, las búsquedas de “compartir cama” arrojaron más de 37.000 publicaciones, entre ellas anuncios de personas interesadas en encontrar compañeros de piso dispuestos a compartir una habitación y, en algunos casos, la misma cama.

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Aunque la práctica continúa como un fenómeno minoritario dentro de los aproximadamente 260 millones de inquilinos que existen en China, especialistas consideran que constituye un indicador de las dificultades económicas que enfrentan numerosos jóvenes trabajadores.

Mingwei Liu, director del Centro para el Trabajo y el Empleo Global de la Universidad de Rutgers, señaló que esta situación refleja cambios más profundos en el mercado laboral y en las expectativas económicas de una parte de la población.

“Refleja una realidad creciente en la que un segmento de jóvenes carece de un sentido de pertenencia urbana, de un empleo estable a largo plazo y de perspectivas de ingresos claras”, explicó.

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Según Liu, si esa percepción termina por extenderse, podría afectar el gasto de los hogares, reducir la demanda de viviendas y retrasar decisiones personales como el matrimonio, con consecuencias para la economía china en el largo plazo.

Lo que hasta hace poco resultaba poco habitual en China —que dos adultos sin parentesco compartan una habitación e incluso una cama para ahorrar dinero— comenzó a aparecer con mayor frecuencia en anuncios publicados en plataformas digitales (REUTERS)

Los datos económicos publicados este mes por el régimen de Xi Jinping mostraron que el crecimiento del país se desaceleró hasta su nivel más bajo en más de tres años. Las exportaciones y la producción industrial mantuvieron un desempeño sólido, aunque el consumo interno permaneció estancado. Al mismo tiempo, los ingresos de los trabajadores crecieron a un ritmo inferior al del producto interno bruto, mientras el estancamiento salarial reforzó la dependencia de las exportaciones como motor de crecimiento.

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En Wuhan, Zeng y su nueva compañera de piso ocupan una de las cinco habitaciones de un apartamento cuyos dormitorios se alquilan por separado. La habitación cuenta con un armario empotrado, una cama grande, una mesa de noche y un pequeño escritorio. Un tendedero instalado en el interior cubre parcialmente una pequeña ventana protegida por barrotes metálicos.

Antes de acordar la convivencia permanente, ambas establecieron un período de prueba de ocho días. Según Zeng, la experiencia resultó positiva. “Es reconfortante volver a casa y saber que alguien te está esperando allí”, afirmó.

Sin embargo, otras personas que recurrieron a esta modalidad aseguran que la necesidad económica pesa mucho más que la búsqueda de compañía.

Es el caso de Morgan Pan, un residente de Beijing de 39 años que actualmente percibe menos de la mitad de los 30.000 a 40.000 yuanes anuales que obtenía cuando trabajaba para una empresa emergente de inteligencia artificial, hoy en proceso de quiebra.

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Pan comenzó recientemente a compartir su habitación para reducir el costo conjunto del alquiler y los servicios públicos hasta unos 1.200 yuanes mensuales. Su compañero de piso también enfrenta problemas financieros después de una inversión fallida en un restaurante que le dejó una importante deuda.

Según Pan, su situación no tiene “nada de conmovedor”, sino únicamente “la presión de la vida”.

En Xiaohongshu, una plataforma similar a Instagram, las búsquedas de “compartir cama” arrojaron más de 37.000 publicaciones, entre ellas anuncios de personas interesadas en encontrar compañeros de piso dispuestos a compartir una habitación y, en algunos casos, la misma cama (REUTERS)

Otro vecino de Beijing, identificado únicamente por su apellido, Wang, también busca a alguien con quien compartir habitación para dividir un alquiler mensual de 1.750 yuanes, después de perder su empleo cuando la empresa de ingeniería civil para la que trabajaba quebró en diciembre.

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“Por el momento no he podido encontrar un trabajo adecuado”, expresó Wang. “Solo puedo intentar aliviar mi presión económica”, agregó.

Mientras tanto, Zeng mantuvo un estilo de vida austero. Cocina en su casa, evita comprar ropa costosa y procura aumentar sus ahorros para afrontar cualquier imprevisto laboral.

La repercusión de su historia en internet no modificó su postura. Incluso considera que podría mantener este sistema de convivencia aunque su situación económica mejorara.

“Los salarios iniciales son bastante bajos, el costo de vida es bastante alto; simplemente hay que hacer algunas concesiones”, señaló. Luego concluyó: “Cuando la gente dice que la sociedad ha llegado a este punto, es la pura verdad”.

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(Con información de REUTERS)