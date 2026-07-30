11 frases de Coudet tras la derrota de River ante Gimnasia: de la urgencia por ganar al mercado de pases abierto

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El entrenador de River Plate, Eduardo Coudet, habló en conferencia de prensa después de la caída 1-0 ante Gimnasia y Esgrima en La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura. El Chacho analizó las claves de este momento en el Millonario, que alcanzó su cuarta derrota consecutiva en el fútbol argentino y permanece sin puntos en la Zona B del campeonato.

“Es un momento muy difícil. Hay que trabajar, tenemos que mejorar mucho, levantar mucho los niveles. Tenemos mucho la pelota, pero no logramos desequilibrar y lastimar en proporción a la cantidad de tiempo que tenemos la pelota. Y tampoco ligamos nada en estos momentos. Hay que trabajar”, inició el técnico a la hora de explicar cómo se puede salir de esta actualidad.

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A continuación, Coudet siguió en la misma línea: “Hay que trabajar, no estamos acostumbrados a esta situación. Podemos hablar de un montón de cosas, pero la planificación nos está llevando más de lo que todos pensábamos. Tengo claro dónde estoy y que River no te da tiempo ni margen. Hay poco tiempo y margen. Hay que ganar y ganar mucho”.

En este sentido, el ex orientador del Alavés de España dejó una profunda reflexión sobre cómo atraviesa los últimos días: “Es una de las situaciones más difíciles. No solo en River. A nivel personal, es de las veces que más me ha costado hacer jugar a un equipo como quiero que juegue”.

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*La mirada crítica de Coudet

Además, deslizó que la Banda no se retiró del mercado de pases: “Siempre digo que es tiempo y trabajo. Se está completando un grupo donde están llegando jugadores buenos, que seguramente River Plate va a traer muchos más. Necesitamos 3 ó 4 futbolistas más en distintas posiciones adonde tenemos muchos juveniles. Esto no pasa muy seguido".

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A propósito de esto, remarcó las dificultades que representa cargar de responsabilidades a las promesas de la institución: “Siempre dije que los juveniles en situaciones de otro tipo son los que más ayudan, pero también tienen un proceso, y todos sabemos que ese proceso es cuando arrancas, después tenés ese bajón que hemos tenido todos los que hemos jugado a la pelota. Es muy difícil darle la responsabilidad desde un inicio”.

De igual manera, aclaró: “Podemos ir a un montón de situaciones que complican para estar en esta situación, pero es River y hay que ganar, y hacerlo jugando bien. Soy reiterativo, y no es que me ponga una pistola en la cabeza, pero es la realidad. River no te da margen ni tiempo. Tenemos que empezar a ganar”.

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Además, evitó pronunciarse sobre si le gustaría contar con algún futbolista de la nómina de apartados que entrena en Cantilo: “Bueno, yo ya opiné del tema, y no es un tema que quiero retomar. No soy yo el indicado. Eso te puedo decir simplemente”.

*Coudet confirmó que River Plate no se retiró del mercado de pases

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¿Por qué River Plate no puede replicar la versión que lo llevó a ser finalista del Apertura? “Creo que no tenemos los mismos niveles individuales, por eso digo, podríamos hablar de mil cosas, de que casi no hemos trabajado con los que han llegado de la Selección ni con los jugadores que por distintas situaciones no hemos tenido el tiempo para que encuentren su mejor versión, y son jugadores importantes. Podríamos hablar de mil situaciones, pero hay que ganar”.

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Su contrapunto con un periodista para explicar las recientes derrotas: “Para hablar un poco de fútbol, no creo que pase por la intensidad. Fijate que aparte de la cantidad de tiempo que tenemos la pelota casi no permitimos que el rival juegue. Son situaciones que, más de una vez, son de pelota a favor que terminamos pecando por no terminar la jugada. Y algún contragolpe por tener la línea adelantada, pero no es desde el juego y la intensidad. No pasa por ahí”.

¿Qué debe mejorar el equipo? “Tendríamos que desequilibrar más y generar muchas más situaciones de gol, y no lo estamos logrando. Tampoco logramos que, cuando hablamos de que un equipo juega bien o mal, tengamos sensaciones de que todo el tiempo estemos llegando al arco rival. Sinceramente, no hemos podido”.

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¿Por qué se ve poca gambeta? “El desequilibrio te lo da la confianza, te lo da cuando estás en tu mejor nivel. Es un poco lo que hablaba antes: es contagio. Esto no pasa por apuntar a alguien, tenemos que conseguir esa confianza en los duelos individuales y nos está faltando esa pelota filtrada, ese pase de gol, que en River tenés que encontrar un pase distinto, una jugada distinta porque vas a jugar en los últimos 30 metros. Es una constante. Pero no está sucediendo. Y hay que animarse a ir por más”.

*El resumen del partido