La reacción de Colapinto cuando le pidieron intercambiar posiciones con Gasly en el Gran Premio de Barcelona de F1

En el Gran Premio de Barcelona 2026, Franco Colapinto recibió la orden directa de ceder su posición ante Pierre Gasly por parte de Alpine, en medio de una jornada marcada por el rendimiento irregular del monoplaza y las tensiones dentro del equipo. El piloto argentino largó desde la decimotercera posición a bordo de un auto que, según sus propias palabras, no le permitió competir en igualdad de condiciones.

Durante la vigésima vuelta, Stuart Barlow, ingeniero de pista de Colapinto, le transmitió la indicación de dejar pasar a Gasly, quien venía girando más rápido. “¿Por qué? Ni siquiera está empujando...”, cuestionó Colapinto desde el habitáculo, en un mensaje recogido por la transmisión oficial. A pesar del visible desacuerdo, el piloto argentino obedeció y permitió el avance de su compañero, cumpliendo la estrategia definida por la escudería francesa.

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La jornada de Alpine en el trazado catalán se ve marcada por dificultades desde el inicio. Colapinto describió su experiencia al volante del A526 como una lucha constante: “Cuando llevo el auto al límite, no hace lo que quiero. Voy completamente desacomodado, casi hago un trompo tres veces en la vuelta. El auto no está conectado este fin de semana y realmente no me está permitiendo manejar como quiero”. Según sus declaraciones en la previa a la carrera final, el piloto añadió: “No puedo colocarlo donde quiero ni mantener vivos los neumáticos durante una sola vuelta. Así que va a ser realmente difícil con la degradación, pero este fin de semana ha sido bastante frustrante. Esperábamos estar peleando por la Q3”.

El episodio de la orden de equipo no resultó inédito para Colapinto. En la temporada anterior, durante el Gran Premio de Países Bajos, también recibió la instrucción de ceder su posición a Gasly.

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El domingo en Barcelona, Alpine se encontró con un escenario complejo: ninguno de sus pilotos logró adaptarse al comportamiento del auto sobre el asfalto español. En términos de desempeño, la primera parada en pits para Colapinto se realizó en la vuelta 13 y fue lenta, con 3,3 segundos. La segunda detención, en la vuelta 36, resultó más eficiente, aunque el balance general del fin de semana deja insatisfacción en el equipo.

Aun así, ambos corredores lograron ingresar a la zona de puntos y sumar para la escudería francesa tras abandonos destacados como el de Kimi Antonelli, Charles Leclerc y Nicolas Hulkenberg. Mientras que Pierre Gasly quedó séptimo, Colapinto se ubicó en la octava posición.

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