Kanye West y su exasistente llegan a un acuerdo por demanda de presunto acoso sexual

Kanye West alcanza un acuerdo para cerrar el litigio con su exasistente. (Crédito: Reuters. Instagram/Lauren Pisciotta)

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Kanye West y Lauren Pisciotta, alcanzaron un acuerdo para resolver la demanda por presunto acoso sexual que ella presentó en su contra en 2024, de acuerdo con documentos judiciales presentados ante un tribunal de Los Ángeles.

Según la información difundida por TMZ, los representantes legales de Pisciotta entregaron el pasado 29 de julio un documento en el que notifican que ambas partes llegaron a un acuerdo el 23 de julio.

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En el escrito se señala que el convenio es “incondicional” y que la solicitud formal para desestimar el caso será presentada dentro de los 45 días posteriores a esa fecha. Hasta el momento, los términos del acuerdo no han sido dados a conocer públicamente.

Pisciotta compartió que comenzó a trabajar con West en julio de 2021, cuando él se preparaba para lanzar su línea de moda Yeezy. A la influencer le ofrecieron un millón de dólares por el trabajo. La única condición era que estuviera disponible para él las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo cual ella aceptó.

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Lauren Pisciotta debía estar disponible para el artista 24/7. (Instagram/Lauren Pisciotta)

En su demanda, Lauren Pisciotta detalló que ganaba un millón de dólares adicionales con OnlyFans hasta que el rapero, de 49 años, le pidió que fuera más “como Dios” y eliminara su cuenta en 2022.

A cambio, West supuestamente le aumentaría el sueldo a 2 millones de dólares anuales para compensar la pérdida de ingresos. Sin embargo, ella afirmó que él nunca le ajustó el sueldo.

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Finalmente, la demanda fue presentada en 2024 donde, la exempleada acusó a Kanye West de presunto acoso sexual y sostuvo que fue despedida después de recibir múltiples mensajes de texto y videos con contenido sexual explícito.

Además, West supuestamente compartió detalles explícitos de actos sexuales que quería experimentar, así como fotos y vídeos de West teniendo relaciones sexuales con otras mujeres.

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Lauren Pisciotta aseguró que Kanye West le mandó fotos íntimas de otras personas. (Europa Press)

Supuestamente, Pisciotta también recibió de West fotos íntimas de empleados “actuales y antiguos” de Yeezy, tanto hombres como mujeres.

Asimismo, señaló que durante una estancia en un hotel el artista presuntamente se masturbó y la tocó sin su consentimiento antes de quedarse dormido.

La demanda también incluyó la acusación de que el rapero supuestamente la drogó durante una sesión de estudio organizada junto con Sean “Diddy” Combs. Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos contenidos en el proceso civil presentado por la exempleada.

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Sean “Diddy” Combs. estuvo involucrado en la demanda de Kanye West. (REUTERS)

Hasta el momento, el acuerdo alcanzado entre ambas partes no establece públicamente la admisión de responsabilidad por parte de Kanye West ni detalla el monto económico o las condiciones pactadas para poner fin al litigio.

El caso de Lauren Pisciotta no es el único en el que Kanye West ha enfrentado acusaciones de conducta sexual inapropiada. De acuerdo con la información citada por TMZ, una mujer identificada como Jenn An también ha señalado públicamente al artista por un presunto episodio de agresión sexual ocurrido en 2010.

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Jenn An ofreció recientemente un testimonio sobre esas acusaciones en una entrevista difundida por la BBC. En ese espacio reiteró los señalamientos realizados contra el músico, mientras que Kanye West rechazó las acusaciones formuladas en su contra, según el mismo reporte.