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Franco Colapinto explicó la orden de Alpine para que deje pasar a Gasly y celebró su octavo puesto en el GP de Barcelona

Alpine sumó importantes puntos en la Fórmula 1 gracias a los resultados del argentino y el francés (7°)

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Franco Colapinto terminó octavo en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, sumó cuatro puntos y coronó una brillante actuación con Alpine. Su compañero Pierre Gasly quedó séptimo y el equipo francés recuperó su forma tras un fin de semana que empezó con dificultades. La carrera estuvo marcada por múltiples paradas por la degradación de neumáticos en el Circuit de Catalunya y Lewis Hamilton se quedó con su primera victoria con Ferrari.

Más allá del gran resultado que concretó el equipo francés, uno de los puntos más álgidos de la carrera se centró en la vuelta 20, cuando Alpine le ordenó a Colapinto que ceda su posición y deje pasar a Gasly. “Fue una decisión del equipo. Ellos pueden ver la carrera de otro lado y supongo que tiene alguna lógica. Sumamos puntos con los dos autos y es un día muy positivo”, analizó el joven de 23 años, quien evitó entrar en polémicas y se centró en el desenlace final.

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En esta misma línea, en diálogo con ESPN, destacó: “Obviamente, mala suerte con el VSC que vino después de muchas banderas azules y de dejar pasar a muchos autos. Yendo atrás del aire sucio por cinco vueltas con la goma dura, y perdí mucho tiempo ahí. Igual, creo que fue una carrera positiva y, dentro de todo, contentos con la performance del equipo. Hay que trabajar para Austria. Para que se sienta mejor el auto y seguir empujando para adelante”.

Colapinto también aprovechó para felicitar a Lewis Hamilton, quien es uno de sus grandes ídolos y consiguió su primer triunfo con Ferrari. “Es una locura. Estaba llorando, se emocionó. Seguro que habrá emocionado a muchos, es un día histórico para el deporte y la F1. Es la marca con más historia y aura de la F1, con el piloto con más aura. Tiene los mejores números de la historia, es el ídolo de muchos. Es un día que muchos celebrarán y quedará en la historia del deporte”.

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*El resumen del GP de Barcelona

Colapinto ganó dos posiciones en la largada para ubicarse 11°, pero una alta degradación lo obligó a detenerse temprano. En la vuelta 20, el argentino dejó pasar a Gasly por orden del equipo, una decisión que no le gustó. Luego de acatar la decisión de Alpine, el argentino mejoró su rendimiento con un ritmo firme.

Una detención en boxes en la vuelta 35 le permitió concretar un undercut sobre Liam Lawson (Racing Bulls). Más tarde, los abandonos de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc empujaron a los dos pilotos de Alpine dos puestos hacia arriba, lo que aseguró 10 puntos para el Campeonato de Constructores.

Hamilton sostuvo el triunfo con una estrategia distinta y el efecto del VSC, y alcanzó las 106 victorias en la Fórmula 1. Detrás del británico finalizaron George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren). El abandono de Antonelli le permitieron al hombre de Ferrari y al Mercedes recortar distancias en la pelea por el título.

La próxima fecha será el Gran Premio de Austria, del 26 al 28 de junio. La carrera del domingo comenzará a las 10:00, hora argentina.

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