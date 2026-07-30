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Un hombre encontró restos óseos cuando cortaba leña cerca de una ruta de Santiago del Estero

El hallazgo se produjo a unos pocos kilómetros del acceso a la localidad de Mailín

El origen de los restos está siendo investigado
El origen de los restos está siendo investigado
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Un vecino de Santiago del Estero se topó con una escena perturbadora mientras cortaba leña cerca del acceso principal a la localidad de Villa Mailín. Varios restos óseos cuyo origen investiga la Justicia estaban esparcidos en la banquina de la ruta 34.

El hombre dio aviso de inmediato a las autoridades y poco después los efectivos de la dependencia jurisdiccional y de áreas especializadas se trasladaron al lugar. Allí, montaron un operativo para preservar la escena, con el objetivo de evitar cualquier alteración.

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Los huesos estaban en un paraje rural conocido como Sapi Pozo situado entre Villa Mailín y Herrera. De acuerdo con Diario Panorama, por disposición de la Fiscalía de turno, se presentaron en el lugar un médico forense y peritos de Criminalística, para el levantamiento de los restos y la realización de las pericias correspondientes.

La causa quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que dispuso las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias del hallazgo.

Las primeras diligencias apuntan a determinar si los fragmentos encontrados pertenecen efectivamente a un humano, establecer su antigüedad y avanzar en la identificación mediante estudios antropológicos y forenses. Según precisó el mismo portal, el procedimiento implementó los protocolos establecidos para este tipo de hallazgos en zonas rurales, donde la preservación del lugar reviste especial importancia para no comprometer las pruebas.

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Según indicaron, la investigación se encuentra en su etapa inicial; a su vez, aguardan los resultados de las pericias forenses y el informe del médico forense, elementos centrales para definir el origen y orientar las actuaciones judiciales que lleva adelante el MPF.

Un caso de similares características ocurrió días después en la localidad de Cutral-Co, provincia de Neuquén, donde también se hallaron osamentas en circunstancias inesperadas.

Un operario de la planta municipal de tratamiento de residuos de Cutral-Co, en la provincia de Neuquén, descubrió osamentas en el interior de un contenedor mientras operaba una retroexcavadora en el predio. El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 14.45 y desencadenó una intervención policial y judicial de inmediato, según informó el Diario de Río Negro.

El hallazgo se produjo cuando un operario manipulaba una retroexcavadora en un predio municipal
El hallazgo se produjo cuando un operario manipulaba una retroexcavadora en un predio municipal

Tras el aviso del personal municipal, efectivos policiales se presentaron en el lugar y dieron parte a la Fiscalía de turno. La fiscal Ana Marthieu se trasladó al sitio para coordinar las primeras actuaciones y ordenó la preservación del área con el fin de resguardar los restos y evitar cualquier alteración de la escena.

De acuerdo con Diario de Río Negro, personal de Criminalística realizó los primeros peritajes en el sector donde fueron localizadas las osamentas. El trabajo incluyó la delimitación del área, el levantamiento de pruebas y la recolección de los fragmentos bajo protocolos de preservación de evidencia. Los restos fueron trasladados al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial para su análisis.

La fiscal Marthieu instruyó la realización de estudios antropológicos y forenses para establecer el sexo, la edad aproximada y la posible identidad de los restos. Los especialistas también evaluarán la viabilidad de obtener material genético que permita avanzar en una identificación plena. Una evaluación preliminar sugirió que los huesos podrían ser de antigua data, aunque ese diagnóstico solo quedará confirmado o descartado una vez finalizados los análisis técnicos.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron información sobre la procedencia de los restos ni sobre las circunstancias en que llegaron al contenedor. Según precisó Diario de Río Negro, la investigación permanece abierta a la espera de los informes médicos y antropológicos, que serán determinantes para orientar las actuaciones judiciales a cargo de la Fiscalía.

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