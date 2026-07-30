El homenaje de Nico Paz a Messi tras el Mundial 2026: posó con una camiseta especial y causó furor en los hinchas

Nico Paz reemplaza a Lionel Messi en un encuentro entre Argentina y Argelia por el Mundial 2026 (REUTERS/Claudia Greco)

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Durante sus vacaciones en la playa, Nicolás Paz publicó en sus redes sociales una foto con la camiseta suplente que usó Lionel Messi en el Mundial de Alemania 2006, en lo que se interpretó como un homenaje al capitán de la selección argentina con quien compartió plantel en la última Copa del Mundo.

La imagen, difundida en la sección de historias de Instagram, muestra al volante del Como 1907 de espaldas en un balcón frente al mar, con la casaca azul oscura con detalles en celeste y blanco que Adidas relanzó en edición “Vintage” para conmemorar las dos décadas del debut mundialista de Lionel Messi. La prenda lleva el dorsal 19, el número que el rosarino vistió en aquel torneo, ya que el 10 le pertenecía entonces a Juan Román Riquelme.

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El homenaje de Nico Paz a Lionel Messi en Instagram

Esa camiseta concentra varios hitos en la trayectoria de Messi con la albiceleste. Fue con esa casaca suplente que el delantero del Inter Miami ingresó desde el banco y marcó el 6-0 definitivo ante Serbia y Montenegro en la segunda fecha de la fase de grupos, su primer gol en una Copa del Mundo. Pero el registro más antiguo data del 1 de marzo de 2006, cuando el entonces jugador del Barcelona, con apenas 18 años, convirtió el 2-1 parcial en un amistoso ante Croacia en Suiza, el primero de sus 125 tantos con la camiseta nacional.

La elección de Paz no es casual. En una entrevista concedida en Tenerife meses atrás, el mediocampista de 21 años había explicado el origen de su fanatismo: “Gran parte se debe a mi lado familiar argentino y, gracias a mi padre, sigo los partidos del seleccionado. Messi para mí es el mejor de todos los tiempos”. En la misma charla, describió la experiencia de compartir plantel con él: “Son cosas surrealistas: pasar de verlo en la tele a jugar al lado de él. Cada vez que lo veo no me lo creo, no lo asimilo”.

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Messi disputó su primera Copa del Mundo en Alemania 2006 - crédito @varskysport/X

Paz, nacido en Tenerife y nacionalizado argentino, integró el plantel que disputó el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, aunque con participación acotada: sumó apenas 71 minutos en el torneo. Argentina llegó a la final, pero cayó ante España por 1-0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Tras la derrota, el volante fue uno de los primeros en pronunciarse en redes: “Más que nunca orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores. Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina”.

Antes de reincorporarse a los entrenamientos con el Como 1907, Paz disfruta de sus días de descanso junto a su pareja, Emma Ramírez.