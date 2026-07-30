Panamá
Agregar Infobae enGoogle

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá fortalece al sector privado panameño y suma a su membresía 110 nuevas empresas

Gremio desempeña un papel clave en la creación de oportunidades de negocio, tanto a nivel nacional como internacional

La organización impulsa ferias, eventos y misiones comerciales, facilitando la conexión entre empresas.
La organización impulsa ferias, eventos y misiones comerciales, facilitando la conexión entre empresas.
Guardar

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá sumó 110 nuevas empresas a su membresía, fortaleciendo su red de colaboración y consolidando su papel como referente del sector privado panameño.

Con esta incorporación, el gremio de empresarios y comerciantes registra un total 1,822 empresas.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, según lo expuesto por sus directivos, desempeña un papel clave en la creación de oportunidades de negocio tanto a nivel nacional como internacional.

La organización impulsa ferias, eventos y misiones comerciales, facilitando la conexión entre empresas y promoviendo alianzas estratégicas que favorecen el dinamismo económico.

Según su presidente, Aurelio Barría Pino, el propósito fundamental de la organización es “promover, conectar y defender a la empresa privada por el bienestar nacional”.

PUBLICIDAD

Panamá
El gremio afirma estar comprometido con la defensa y promoción de la libre empresa, así como con la generación de empleos. (Foto: Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá)

El empresario remarcó que el espíritu del gremio apunta a que “si a Panamá le va bien, a todos nos va bien”.

La integración de estas nuevas empresas responde a una estrategia enfocada en ampliar la base de participación activa dentro de la Cámara, se indicó en una nota de prensa.

Los nuevos miembros serán incorporados a los 15 sectores productivos representados por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, que abarcan desde el agropecuario y la industria hasta la tecnología y los servicios profesionales.

El acto de juramentación, presidido por Barría Pino, marcó un hito para la organización y para quienes buscan potenciar su desarrollo empresarial en el país.

PUBLICIDAD

El ingreso de este grupo representa una ampliación significativa en la capacidad de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, para incidir en la economía nacional.

Dos trabajadores con cascos de seguridad y guantes cargan cajas de cartón con el logo 'Hecho en Panamá' en un contenedor metálico. El logo es azul y rojo.
Cajas marcadas con el logo 'Hecho en Panamá' en un contenedor de envío, destacan el esfuerzo pujante del sector privado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución, que cuenta con una trayectoria de 111 años, reafirma así su compromiso con la defensa y promoción de la libre empresa, así como con la generación de empleo y la innovación en diversos sectores productivos.

Durante la ceremonia, los representantes de las empresas entrantes recibieron una inducción sobre los beneficios, las actividades y las herramientas de capacitación que ofrece la Cámara.

Por su parte, Juan Arias, expresidente de la Cámara, subrayó la importancia de la participación de los miembros para fortalecer la organización.

Arias recordó que el verdadero valor del gremio radica en el aporte colectivo y exhortó a los asistentes a “vivir la experiencia del gremio desde adentro”, asistiendo a juntas directivas y utilizando las plataformas de conexión comercial.

El expresidente destacó que el impacto de las empresas agremiadas se refleja en la generación de más de 300 mil empleos en Panamá. En sus palabras, “el impacto de nuestras empresas se traduce en más de 300 mil empleos”.

Canal de Panamá con dos buques portacontenedores, grúas portuarias, pilas de contenedores, edificios modernos y gráficos holográficos de mapas y datos en el cielo.
La logística regional, el empuje del Canal de Panamá y terminales portuarias, se muestran con gráficos digitales que proyectan el desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las compañías que se suman pertenecen a una diversa gama de rubros: agropecuario, alimentación, industria, energía y agua, construcción, automóviles y equipos pesados, tecnología de información, transporte y logística, artículos personales, salud, publicidad, banca, turismo y servicios profesionales.

La Cámara, a través de su liderazgo, expresó su disposición a colaborar con cada una de las nuevas empresas para potenciar el desarrollo del sector privado.

Barría Pino manifestó que “estamos seguros de que su integración aportará un gran valor a las iniciativas de nuestra organización. Quedamos a su entera disposición para colaborar conjuntamente en beneficio del sector”.

La reciente incorporación de empresas a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá no solo refuerza la representatividad del gremio, sino que también proyecta un panorama favorable para el crecimiento económico y la innovación en Panamá.

“Nuestra Cámara cuenta con más de un siglo de historia defendiendo y promoviendo la libre empresa, pero su verdadera fuerza radica en la participación de sus miembros. Solo involucrándose de primera mano lograremos crecer juntos y generar el impacto económico que Panamá necesita”, concluyó Juan Arias, expresidente de la agrupación durante los periodos 2024-2025 y 2025-2026.

Temas Relacionados

CámaraComercioPanamáSectorPrivadoNuevasEmpresasGremioEconomíaNacionalInternacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Capturan en Costa Rica a nicaragüense buscado por narcotráfico en El Salvador: será deportado para enfrentar a la justicia

El sospechoso fue localizado en la terminal portuaria de Puntarenas durante un operativo conjunto entre la DIAC e Interpol y ahora enfrenta un proceso para su deportación.

Capturan en Costa Rica a nicaragüense buscado por narcotráfico en El Salvador: será deportado para enfrentar a la justicia

Misiones diplomáticas piden a Guatemala garantías para José Rubén Zamora en su cuarto aniversario de la detención

El pronunciamiento de la Media Freedom Coalition instó al Poder Judicial y a la Fiscalía a asegurar un trámite imparcial y transparente, y alertó por amenazas, acoso y agresiones contra comunicadores

Misiones diplomáticas piden a Guatemala garantías para José Rubén Zamora en su cuarto aniversario de la detención

Dejarán de exigir quitarse los zapatos en el control de seguridad del aeropuerto de Guatemala

El cambio regirá desde el 1 de agosto de 2026 en Guatemala y apunta a reducir filas sin modificar los estándares nacionales e internacionales de revisión

Dejarán de exigir quitarse los zapatos en el control de seguridad del aeropuerto de Guatemala

Nuevo puente sobre el río Rey transformará la movilidad de comunidades indígenas en Costa Rica

La Comisión Nacional de Emergencias concluyó una obra de ₡811 millones (USD 1.78 millones) que beneficiará a más de 450 habitantes al mejorar el acceso a servicios, fortalecer la producción agrícola e impulsar el turismo en la zona.

Nuevo puente sobre el río Rey transformará la movilidad de comunidades indígenas en Costa Rica

Congreso de Guatemala elimina impuesto para viviendas y mantiene el cobro comercial con tasas de 3, 6 y 9 por millar

El Congreso aprobó la reforma con 121 votos y el decreto pasará al presidente Bernardo Arévalo para su sanción en Guatemala

Congreso de Guatemala elimina impuesto para viviendas y mantiene el cobro comercial con tasas de 3, 6 y 9 por millar

TECNO

El lado oscuro de la IA: nuevo estudio revela que contamina mucho más de lo que imaginabas

El lado oscuro de la IA: nuevo estudio revela que contamina mucho más de lo que imaginabas

3 costumbres que convierten tu iPhone en un horno y cómo solucionarlo

Si vas a comprar un iPhone, espera: llegaría el iPhone 18 Pro Max en semanas

Para qué servía realmente la misteriosa ranura trasera de tu primera PlayStation

Riesgos de ver la Conmebol Sudamericana en Tarjeta Roja: todo lo que debes saber

ENTRETENIMIENTO

El estilista de Zendaya afirma que no habrá una segunda boda de la actriz y Tom Holland

El estilista de Zendaya afirma que no habrá una segunda boda de la actriz y Tom Holland

Kanye West y su exasistente llegan a un acuerdo por demanda de presunto acoso sexual

El hijo de Rob Reiner y Michele Singer pierde privilegios en prisión tras un altercado con varios custodios

Bette Midler revela por qué rechazó el papel que le dio su único Oscar a Kathy Bates

“No fue tan difícil”, afirmó Sadie Sink sobre guardar el secreto de su personaje en Spider-Man: Brand New Day

MUNDO

Terremoto en Japón: aumentó la cifra de muertos a 28 y el Gobierno alertó sobre riesgos de deslizamientos de tierra

Terremoto en Japón: aumentó la cifra de muertos a 28 y el Gobierno alertó sobre riesgos de deslizamientos de tierra

Milicias proiraníes prometieron una respuesta “inevitable” tras los bombardeos de Estados Unidos y Arabia Saudita en Irak

EEUU completó un nuevo ataque contra posiciones militares iraníes en respuesta a los intentos de agresión a sus tropas en Medio Oriente

La red armada de Irán en Irak: quiénes conforman las milicias al servicio del régimen para alterar el equilibrio regional

Fue domesticado hace 6.500 años y aún es la columna vertebral del ecosistema patagónico: la historia del guanaco