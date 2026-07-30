Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá fortalece al sector privado panameño y suma a su membresía 110 nuevas empresas

La organización impulsa ferias, eventos y misiones comerciales, facilitando la conexión entre empresas.

Guardar

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá sumó 110 nuevas empresas a su membresía, fortaleciendo su red de colaboración y consolidando su papel como referente del sector privado panameño.

Con esta incorporación, el gremio de empresarios y comerciantes registra un total 1,822 empresas.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, según lo expuesto por sus directivos, desempeña un papel clave en la creación de oportunidades de negocio tanto a nivel nacional como internacional.

La organización impulsa ferias, eventos y misiones comerciales, facilitando la conexión entre empresas y promoviendo alianzas estratégicas que favorecen el dinamismo económico.

Según su presidente, Aurelio Barría Pino, el propósito fundamental de la organización es “promover, conectar y defender a la empresa privada por el bienestar nacional”.

PUBLICIDAD

El gremio afirma estar comprometido con la defensa y promoción de la libre empresa, así como con la generación de empleos. (Foto: Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá)

El empresario remarcó que el espíritu del gremio apunta a que “si a Panamá le va bien, a todos nos va bien”.

La integración de estas nuevas empresas responde a una estrategia enfocada en ampliar la base de participación activa dentro de la Cámara, se indicó en una nota de prensa.

Los nuevos miembros serán incorporados a los 15 sectores productivos representados por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, que abarcan desde el agropecuario y la industria hasta la tecnología y los servicios profesionales.

El acto de juramentación, presidido por Barría Pino, marcó un hito para la organización y para quienes buscan potenciar su desarrollo empresarial en el país.

PUBLICIDAD

El ingreso de este grupo representa una ampliación significativa en la capacidad de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, para incidir en la economía nacional.

Cajas marcadas con el logo 'Hecho en Panamá' en un contenedor de envío, destacan el esfuerzo pujante del sector privado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución, que cuenta con una trayectoria de 111 años, reafirma así su compromiso con la defensa y promoción de la libre empresa, así como con la generación de empleo y la innovación en diversos sectores productivos.

Durante la ceremonia, los representantes de las empresas entrantes recibieron una inducción sobre los beneficios, las actividades y las herramientas de capacitación que ofrece la Cámara.

Por su parte, Juan Arias, expresidente de la Cámara, subrayó la importancia de la participación de los miembros para fortalecer la organización.

Arias recordó que el verdadero valor del gremio radica en el aporte colectivo y exhortó a los asistentes a “vivir la experiencia del gremio desde adentro”, asistiendo a juntas directivas y utilizando las plataformas de conexión comercial.

PUBLICIDAD

El expresidente destacó que el impacto de las empresas agremiadas se refleja en la generación de más de 300 mil empleos en Panamá. En sus palabras, “el impacto de nuestras empresas se traduce en más de 300 mil empleos”.

La logística regional, el empuje del Canal de Panamá y terminales portuarias, se muestran con gráficos digitales que proyectan el desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las compañías que se suman pertenecen a una diversa gama de rubros: agropecuario, alimentación, industria, energía y agua, construcción, automóviles y equipos pesados, tecnología de información, transporte y logística, artículos personales, salud, publicidad, banca, turismo y servicios profesionales.

La Cámara, a través de su liderazgo, expresó su disposición a colaborar con cada una de las nuevas empresas para potenciar el desarrollo del sector privado.

PUBLICIDAD

Barría Pino manifestó que “estamos seguros de que su integración aportará un gran valor a las iniciativas de nuestra organización. Quedamos a su entera disposición para colaborar conjuntamente en beneficio del sector”.

La reciente incorporación de empresas a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá no solo refuerza la representatividad del gremio, sino que también proyecta un panorama favorable para el crecimiento económico y la innovación en Panamá.

“Nuestra Cámara cuenta con más de un siglo de historia defendiendo y promoviendo la libre empresa, pero su verdadera fuerza radica en la participación de sus miembros. Solo involucrándose de primera mano lograremos crecer juntos y generar el impacto económico que Panamá necesita”, concluyó Juan Arias, expresidente de la agrupación durante los periodos 2024-2025 y 2025-2026.

PUBLICIDAD