El primer tráiler de ‘Hijos de sangre y hueso’ abre las puertas de Orïsha

Hijos de Sangre y Hueso presenta su adelanto.

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Paramount Pictures publicó el primer tráiler de Hijos de sangre y hueso, adaptación de la novela. La película, dirigida por Gina Prince-Bythewood y protagonizada por Thuso Mbedu, trasladará al cine el reino fantástico de Orïsha y tiene previsto estrenarse el 15 de enero de 2027.

Una adaptación preparada durante ocho años

El proyecto cinematográfico comenzó a desarrollarse en 2018, antes de que la novela de Tomi Adeyemi llegara a las librerías. Los ejecutivos de Fox 2000 Pictures adquirieron temprano los derechos de una historia que después ingresó en la lista de libros más vendidos de The New York Times y ganó visibilidad dentro de la ficción Young Adult, categoría orientada principalmente a lectores adolescentes y adultos jóvenes.

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La historia sigue a Zélie, una joven que emprende una misión para recuperar la magia que fue arrebatada violentamente a su pueblo. Durante el viaje se une a su hermano y a dos hijos del rey para enfrentar al monarca responsable de ese régimen. El conflicto combina persecuciones, poderes sobrenaturales y una lucha política dentro de un territorio inspirado en distintas culturas africanas.

Prince-Bythewood reveló durante la presentación del adelanto en Nueva York que rechazó dos veces la propuesta de dirigir la película a lo largo de siete años. Según explicó, todavía no se sentía preparada emocionalmente ni sabía cómo abordar una producción de esa escala. Aceptó la tercera oferta después de haber dirigido La vieja guardia y La mujer rey, dos experiencias que le permitieron trabajar con acción, grandes repartos y extensas secuencias de combate.

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Orïsha fue construida entre Nigeria y Sudáfrica

El diseño visual fue desarrollado junto con Hannah Beachler, responsable del diseño de producción de Black Panther. El equipo tomó como referencia elementos culturales de Nigeria, además de estudiar antiguos palacios de Etiopía para definir la arquitectura. La intención era crear una fantasía con raíces reconocibles, alejada de los escenarios medievales europeos frecuentes en el género.

La magia también fue vinculada con rasgos culturales y físicos de sus personajes. Prince-Bythewood explicó que Beachler investigó cómo la piel humana emite cantidades mínimas de luz y empleó esa idea como punto de partida visual. El diseño incorporó patrones inspirados en la escarificación, una práctica de modificación corporal mediante marcas en la piel que tiene significados sociales y culturales en distintos pueblos.

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La producción se filmó en entornos naturales de Sudáfrica y utilizó decorados físicos para reducir la dependencia de las pantallas verdes. Esa técnica permite reemplazar digitalmente el fondo durante la posproducción, pero obliga a los intérpretes a actuar frente a superficies vacías. Prince-Bythewood buscó que el reparto pudiera desplazarse dentro de escenarios completos y observar directamente buena parte de los espacios que aparecerán en pantalla.

La directora definió el enfoque como una fantasía realista: la magia y los reinos ficticios permanecen, pero se apoyan en paisajes, edificios, vestuario y referencias históricas tangibles. El primer adelanto permite ver parte de esos decorados, las habilidades de Zélie y el enfrentamiento contra las fuerzas del rey.

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Hijos de Sangre y Hueso (Captura de tráiler oficial)

Un reparto entrenado para sus propias peleas

Mbedu interpreta a Zélie y encabeza un elenco que incluye a Damson Idris como el príncipe Inan, Amandla Stenberg como la princesa Amari, Idris Elba como Lekan, Cynthia Erivo como Kaea, Viola Davis como Mama Agba y Lashana Lynch como Jumoke. También participan Tosin Cole, Chiwetel Ejiofor, Regina King, Zackary Momoh y Richard Mofe-Damijo, entre otros.

Prince-Bythewood quería reducir el uso de dobles en las secuencias de acción, por lo que los protagonistas atravesaron una preparación física prolongada. Mbedu comenzó a entrenar seis meses antes del rodaje, mientras que Stenberg, Idris y Cole iniciaron sus rutinas con varios meses de anticipación. El trabajo incluyó coreografías, acrobacias y manejo de armas; Mbedu, por ejemplo, tuvo que aprender a combatir con un bastón.

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Las peleas fueron diseñadas para sostener tomas más largas y evitar cortes constantes. La directora señaló que cada enfrentamiento debía tener un principio, un desarrollo y un final, además de aportar información sobre los personajes. Ese criterio exige que los actores ejecuten una parte importante de la coreografía frente a cámara, en lugar de depender del montaje para construir la acción.

El estreno llega acompañado por una ruptura entre la producción y la creadora del material original. Adeyemi confirmó que no tiene intención de ver la película y ha buscado desvincularse de las personas involucradas, aunque las fuentes disponibles no detallan las razones del conflicto. Paramount mantiene programado el estreno en cines para el 15 de enero de 2027.

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