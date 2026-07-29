Double Fine despide a 23 empleados tras recuperar su independencia de Xbox

24/04/2026 Nuevo logo de Xbox. POLITICA XBOX.

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Double Fine Productions anunció el 28 de julio de 2026 el despido de 23 empleados, cerca del 25 % de su plantilla, pocas semanas después de recuperar su independencia de Xbox. En un comunicado publicado en Bluesky, el fundador y director ejecutivo Tim Schafer explicó que el recorte busca adaptar el tamaño del estudio a una estructura sostenible y garantizar su continuidad fuera de Xbox Game Studios.

Un ajuste ligado a la independencia

Double Fine presentó la reducción como una consecuencia directa de su nueva situación. Tras dejar de formar parte de Xbox, el estudio debe operar con recursos propios y reducir sus costos, pese a conservar los derechos sobre sus licencias y juegos.

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Hoy, Double Fine Productions ha prescindido de 23 miembros de nuestro equipo. Al ser un equipo pequeño y muy unido, estas medidas no se toman a la ligera. Solo la supervivencia de nuestro estudio nos llevaría a considerar una decisión tan dolorosa.

Schafer agregó que la transición hacia una empresa independiente requiere ajustar la plantilla a un tamaño que pueda sostenerse. Según las cifras comunicadas, Double Fine tenía alrededor de 92 trabajadores antes del recorte, por lo que la salida de 23 personas representa aproximadamente una cuarta parte del equipo.

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El mensaje reconoce el impacto de los empleados despedidos en los proyectos y en la cultura interna del estudio. Double Fine afirmó que brindará apoyo a las personas afectadas, aunque no detalló indemnizaciones, programas de recolocación ni los departamentos alcanzados por la medida.

Todas las personas que estamos perdiendo eran importantes. Cada una de ellas dejó una huella en nuestros juegos y en nuestra cultura, y las echaremos de menos.

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La situación deja una tensión clara: recuperar la autonomía le permite a Double Fine decidir sobre sus propiedades y futuros desarrollos, pero también la obliga a sostener su estructura sin el respaldo financiero directo que tenía dentro de Xbox.

Qué prepara Double Fine después de sus últimos juegos

Double Fine mantiene el control de sus licencias, según confirmaron un portavoz de Xbox y el propio estudio. Eso incluye Psychonauts, una de sus sagas más reconocidas, aunque no existe un anuncio sobre una nueva entrega.

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Después de los lanzamientos de Keeper y Kiln, el equipo tampoco presentó formalmente su próximo proyecto. El recorte podría afectar la escala o los tiempos de futuros desarrollos, pero Double Fine no informó cancelaciones, retrasos ni cambios concretos en sus planes.

La conservación de sus propiedades intelectuales le permite buscar acuerdos de publicación, financiación o distribución con otras empresas sin renunciar a sus juegos. Hasta el momento, el estudio no reveló si ya negocia colaboraciones externas ni cómo financiará su siguiente producción.

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Keeper, de Double Fine.

Las consecuencias de la reestructuración de Xbox

La salida de Double Fine ocurrió dentro de una reestructuración más amplia de Xbox, que según las fuentes citadas contempla alrededor de 3.200 despidos: 1.600 inmediatos y el resto durante los meses siguientes. La reorganización también apartó de Xbox Game Studios a cinco equipos con situaciones diferentes.

Double Fine y Compulsion Games recuperaron su independencia. Compulsion comenzó a buscar colaboraciones con otros desarrolladores. Ninja Theory y Undead Labs, en cambio, habrían sido adquiridos por una empresa cuya identidad no fue revelada. Ese acuerdo garantizaría la financiación de Senua y State of Decay 3, de acuerdo con la información disponible.

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El futuro de Arkane Studios continúa sin una resolución pública. El estudio entró en un periodo de consultas exigido por la legislación francesa, un procedimiento laboral previo a determinadas decisiones empresariales. Arkane trabaja en Marvel’s Blade, pero algunos reportes sostienen que el proyecto superó su presupuesto inicial y habría sufrido un retraso. Esa información no fue confirmada oficialmente.

Los despidos de Double Fine se suman a los registrados durante 2026 por el sitio GamingLayoffs, que lleva un seguimiento de los recortes en el sector. Su recuento citado alcanza aproximadamente 8.914 puestos eliminados, 106 empresas involucradas y 25 estudios cerrados durante el año.

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Por ahora, Double Fine continúa como estudio independiente, conserva los derechos de sus juegos y no anunció qué proyecto seguirá a Keeper y Kiln.