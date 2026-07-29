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Tiene 17 años, es hijo de un ex número 1 del mundo y logró su primer triunfo en el circuito ATP

Cruz Hewitt, hijo de Lleyton, derrotó en sets corridos al estadounidense Marcos Giron en su debut en el torneo de Washington

Cruz Hewitt consiguió su primer triunfo en el ATP Tour en el certamen de Washington (Crédito: REUTERS/Toby Melville)
Cruz Hewitt consiguió su primer triunfo en el ATP Tour en el certamen de Washington (Crédito: REUTERS/Toby Melville)
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El apellido pesa, pero Cruz Hewitt decidió empezar a escribir su propia historia. A los 17 años y con el puesto 612 del ranking mundial, el hijo de Lleyton consiguió este martes su primer triunfo en el ATP Tour al vencer al estadounidense Marcos Giron (85°) por 6-3 y 6-4 en la primera ronda del ATP 500 de Washington. Apenas selló la clasificación, el adolescente australiano no dudó en celebrarla con el clásico grito y puño cerrado que su padre hizo mundialmente famoso durante los años en los que reinó en la cima del tenis.

El martes 28 de julio de 2026 no habrá sido un día más para la familia Hewitt. Veintidós años después de que Lleyton se consagrara campeón del certamen de la capital de los Estados Unidos -a lo largo de su carrera conquistó 30 títulos, entre los que se destacan el US Open de 2001 y Wimbledon 2002, además de haber alcanzado el número 1 del mundo-, Cruz celebró su estreno triunfal en el circuito ATP al derrotar al local Giron.

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Para acceder al cuadro principal, Hewitt aprovechó la invitación para disputar la clasificación, donde la fortuna también estuvo de su lado. En la primera ronda derrotó al serbio Dusan Lajovic (152°) por 5-2 antes de que su rival se retirara por lesión. En la segunda instancia, frente al local Zachary Svajda (76°), también se vio beneficiado por el abandono del estadounidense cuando el marcador favorecía al nacido en Sídney por 1-6, 7-6 (3) y 2-0.

El sorteo determinó que en la primera ronda Hewitt se enfrentara al californiano Giron, de 33 años, campeón sobre el césped de Newport en 2024 y finalista de los ATP de San Diego (2022) y Dallas (2024). El estadounidense, que también accedió al cuadro principal desde la clasificación, había disputado hasta entonces cuatro ediciones del certamen en Washington y solo había conseguido una victoria.

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Cruz Hewitt venció en el debut del ATP 500 de Washington al local Marco Giron (Crédito: REUTERS/Toby Melville)
Cruz Hewitt venció en el debut del ATP 500 de Washington al local Marco Giron (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

Hewitt, que hace dos semanas alcanzó la final del cuadro junior de Wimbledon, se presentó en la cancha 4 del William H.G. FitzGerald Tennis Center, ubicado en Rock Creek Park, donde para nada le pesó el debut. Diestro y con revés a dos manos, luchó cada pelota desde el fondo de la cancha, movió a su rival y, por momentos, mostró un gran repertorio de golpes. Además, registró un 65 % de primeros servicios y ganó el 83 % de los puntos disputados con ese saque. Concretó cuatro quiebres y no afrontó break points en su contra. Gracias a esa sólida actuación se clasificó para los octavos de final.

Con este éxito, Hewitt, entrenado por Peter Luczak, se convirtió en el jugador más joven en conseguir una victoria en el ATP 500 de Washington desde que el japonés Kei Nishikori (721°) lo lograra en la edición de 2007. Curiosamente, el asiático, hoy de 36 años, también superó la primera ronda del certamen estadounidense al vencer al chino Juncheng Shang (270°) por 6-7(3), 6-3 y 6-4. Además, escaló 255 casilleros hasta el puesto 357 en el ranking en vivo.

El inicio de Cruz también encuentra un antecedente en la carrera de su padre. Lleyton había alcanzado su primer triunfo en el circuito ATP con apenas 16 años, en enero de 1998, durante el torneo de Adelaida, donde más tarde terminaría conquistando el título.

Con el triunfo entre sus manos, el australiano no escondió su alegría. “Estoy muy contento con mi desempeño hoy. Empecé bastante bien, y estoy emocionado de pasar a la siguiente ronda. Intenté dar lo mejor de mí. Siento un poco de presión, pero trato de ver el lado positivo y afrontarla con optimismo. Estoy satisfecho con cómo lo estoy manejando hasta ahora”.

Por un lugar en los cuartos de final espera por el vencedor del duelo entre su compatriota Alex de Miñaur (6°) el griego Stefanos Tsitsipas (51°).

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