Logró espacios y ganó dos lugares: la brillante largada de Colapinto en el GP de Barcelona de F1

*La largada del GP de Barcelona de F1

Franco Colapinto volvió a efectuar una notable largada y fue en el inicio del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, donde el piloto argentino ganó dos posiciones y se mostró con un buen ritmo en ese tramo de la séptima fecha de la temporada.

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El corredor bonaerense de 23 años partió en el 13º puesto y aprovechó los neumáticos blandos, esos que logran más rápido la mejor adherencia en el asfalto. El pilarense metió su Alpine A526 hacia el sector interno y superó Gabriel Bortoleto (Audi) en la primera curva.

Luego aprovechó que Isack Hadjar perdió ritmo en el comienzo con su Red Bull y Franco ganó un puesto más. Incluso el argentino debió haber ganado otro lugar porque Arvid Linbland (Racing Bulls) se pasó en la primera curva, cortó camino y debió haberle dado su puesto a Colapinto. Sin embargo, los comisarios deportivos consideraron que no era para sancionar.

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*Más tomas de la gran partida de Colapinto

Colapinto suele tener buenos arranques más allá de la condición del auto. En 2024 lo hizo en Azerbaiyán donde ganó dos posición en su segunda carrera en F1. En la siguiente competencia, en Singapur, largó 12º y llegó a la primera curva en el noveno lugar. Ambos eran circuitos desconocidos y el segundo mencionado es un callejero y en su primera experiencia nocturna en la Máxima. El año pasado también lo demostró con Alpine pese a tener el peor auto del año y nuevamente lo hizo en Singapur. El argentino tienen entre sus cualidades la capacidad de encontrar rápido los espacios para poder adelantar en un momento en el que todos los autos van juntos.

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Aunque Franco sufrió con esas gomas blandas debido a la degradación producida en el asfalto ante 50 grados de temperatura ambiente. Cabe recordar que habitualmente esta carrera se disputa en mayo y en esta ocasión se realizó en junio, en el umbral del verano boreal y en una zona de buena temperatura a lo largo del año.

En la vuelta 13ª Colapinto cumplió con su primera detención y le colocaron las gomas duras. Luego logró avanzar en el pelotón por las detenciones de otro corredores. También se molestó cuando le pidieron dejar su lugar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, aunque respetó la orden de su quipo.

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Hacia la trigésima vuelta Franco se ubicó en el 12º puesto y superó a Liam Lawson (Racing Bulls) quien había entrado a hacer una detención a boxes y se favoreció de la parada de Linbland por lo que el pilarense pasó a completar el top diez.

En el último tramo de la competencia Franco logró gestionar una diferencia con Lawson que osciló los 7,4 segundos a 1,9s. Cabe recordar que el argentino había sido informado por una supuesta infracción en la neutralización de la carrera para retirar el Aston Martin de Fernando Alonso.

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Ante los abandonos de Kimi Antonelli (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari), Colapinto logró finalizar octavo y volvió a sumar un punto. Es la cuarta carrera en siete fechas del presente ejercicio y terminó de buena manera un fin de semana en el que comenzó complicado sin buenas sensaciones con su auto.