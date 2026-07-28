“Esto no tiene nada que ver con el fútbol”: la feroz crítica de Rudi Völler a Argentina que generó aplausos en un congreso en Alemania

La fuerte crítica de Rudi Völler a la selección argentina

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La reciente derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 ha desencadenado un intenso debate sobre los estilos de juego que predominan en el fútbol internacional. En este contexto, Rudi Völler, director deportivo de la selección alemana y campeón del mundo en 1990 (superando en la final al elenco albiceleste), aprovechó su intervención en el Congreso Internacional de Entrenadores de la BDFL (Asociación Alemana de Entrenadores de Fútbol, en español) para lanzar duras críticas hacia el equipo argentino, desacreditando el enfoque defensivo y la agresividad exhibidos por los sudamericanos en el torneo. Según Bild, Völler expresó que “eso no es fútbol”, refiriéndose al estilo practicado por el equipo conducido por Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo.

Durante su discurso, Völler rechazó la idea de que el camino argentino represente un modelo a seguir para otras selecciones. “Muchos han puesto a los argentinos como ejemplo de buena defensa. Me parece un mal ejemplo”, declaró el directivo, de acuerdo con el rotativo alemán. Argumentó que la discusión sobre la supuesta excelencia defensiva argentina le resultaba “un tanto hipócrita” y cuestionó el consenso que equiparaba a la albiceleste con el estándar de excelencia táctica en el certamen.

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El directivo enfatizó que no desea que Alemania adopte un modelo de juego similar al argentino, remarcando que la propuesta de la selección sudamericana “no tiene nada que ver con el fútbol”.

Rudi Völler, director deportivo de Alemania, apuntó contra Argentina

“‘No quiero un equipo que juegue como Argentina. Eso no tiene nada que ver con el fútbol’. Esto provocó aplausos en el pabellón, repleto de entrenadores de renombre y otras personalidades del fútbol de toda Alemania“, puntualizó dicho medio.

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Aunque reconoció los logros recientes de Argentina —campeón del mundo en 2022 y subcampeón en 2026—, Völler se mostró incrédulo ante la admiración que ha suscitado el equipo dirigido por Lionel Scaloni. “Sí, fueron campeones y ahora subcampeones, pero esa admiración no la entiendo”, sostuvo, de acuerdo al artículo.

En sus declaraciones, el dirigente alemán estableció un claro contraste entre el modelo argentino y el de otras selecciones europeas. “España merece los elogios y también los ingleses defendieron muy bien”, afirmó, posicionando a estos equipos como ejemplos del equilibrio entre solidez defensiva y respeto por la esencia del fútbol ofensivo. Según Bild, para Völler, el éxito no debe implicar el sacrificio del espectáculo ni el fomento de actitudes que se alejen del espíritu deportivo.

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“Lo que siempre pienso es que Argentina fue un mal ejemplo. Muchos lo tomaron como ejemplo. A mí me parece un debate un poco hipócrita. De repente, Argentina era la medida de todas las cosas. Bueno, no quiero tener un equipo que juegue como Argentina. Lo que hicieron no tuvo mucho que ver con el fútbol”, recalcó.

Prosiguiendo con su análisis, en declaraciones recogidas en Kicker, el ex futbolista añadió: “Una de las mayores fortalezas de los españoles era precisamente su defensa. En definitiva, ese es el secreto de su gran éxito: conceder muy pocos goles, mantener al rival alejado de su propia portería. Es increíble lo poco que España permitió, porque atacaron sin descanso desde el principio. Esa fue la diferencia con Francia, y me sentí un poco como mi viejo amigo Didier Deschamps: Francia tenía cuatro delanteros potentísimos, pero ninguno de ellos quería defender con la consistencia que debía”.

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Vale recordar que Jürgen Klopp, durante la conferencia de prensa en la que fue presentado como flamante entrenador de la selección de Alemania, también hizo mención a Argentina, aunque en una sintonía diferente a la de Rudi Völler. “¿Somos tan buenos como Francia?. Y la respuesta es no, eso no es cierto. La pregunta debería ser: ‘¿Tenemos tanto? ¿Tenemos jugadores como Dembélé, Mbappé, Doué, Bacola? ¿Tenemos todo eso en la misma cantidad?. No. Pero, por supuesto, igual podemos vencerlos. Es decir, no somos como Francia, ni como España, ni como Inglaterra, ni como Argentina ni como nadie más, sino como nosotros. Pero a nuestra manera: un estilo de fútbol muy, muy intenso .¿Somos en este momento los número uno del mundo? No, no importa. Pasa todo el tiempo. O sea, a los demás les pasa lo mismo. Excepto el primero, todos están ahí. Entonces, ahora se podría decir que si estuviéramos contentos en el segundo lugar, nos molestaría no estar en el primero. ¿Podemos vencer a los, cuántos son?, once equipos que están por delante de nosotros? Sí, en ciertos momentos hay que hacer que eso sea posible. Para eso hay que jugar al fútbol de cierta manera y eso es lo que queremos, sin duda alguna, sin duda alguna”.

Tras la consagración en Brasil 2014, donde se impusieron en tiempo suplementario frente a Argentina, la selección de Alemania atravesó una etapa de dificultades: no superó la fase de grupos en Rusia 2018 bajo la dirección de Joachim Löw, volvió a quedar eliminada en la ronda inicial en Qatar 2022 con Hansi Flick como entrenador y finalizó su participación en el Mundial 2026 al perder frente a Paraguay en los dieciseisavos de final, ya con Julian Nagelsmann en el banco.

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“No tenemos la misma cantidad de jugadores de élite que Francia u otros equipos. Pero sí tenemos futbolistas muy buenos. Jamal Musiala , Florian Wirtz y Kai Havertz ya han demostrado que pueden ser de clase mundial. Desafortunadamente, no pudieron rendir al máximo en este torneo por diversas razones. Musiala simplemente no estaba completamente recuperado de su grave lesión. Sin duda veremos a un Jamal Musiala diferente la próxima temporada. Lennart Karl también habría sido un gran aporte, sin querer atribuirle demasiada responsabilidad todavía. Y realmente echamos de menos a Serge Gnabry . No estoy buscando excusas, pero es un hecho”, manifestó Völler.

Sobre la salida de Julian Nagelsmann, expresó: “Así es la vida de un entrenador en el fútbol profesional. Al final, te juzgan por los resultados, y estos fueron decepcionantes. Y también te juzgan por el estilo de juego, que tampoco fue bueno. Sin embargo, mantengo mi opinión: Julian es una persona excepcional, un tipo genial que ya ha tenido una gran carrera como entrenador y le espera otra gran carrera. Pronto las cosas cambiarán”.

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