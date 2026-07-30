Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Pisotón, reclamo y una aclaración: el cruce entre Nacho Fernández con Montiel y Otamendi en la derrota de River ante Gimnasia

Una jugada polémica en el inicio del segundo tiempo encendió El Bosque y generó una discusión entre excompañeros que el propio autor de la falta se encargó de aclarar después del pitazo final

Guardar

River Plate cayó ante Gimnasia y Esgrima La Plata y sumó su segunda derrota en dos fechas del Torneo Clausura. El ciclo de Eduardo Chacho Coudet continúa siendo crítico y alcanzó la cuarta caída consecutiva en campeonatos locales. Fue un encuentro muy disputado, que en el complemento tuvo cruces que elevaron la temperatura del partido. Como el que ocurrió con Ignacio Fernández y Gonzalo Montiel, del que también formó parte Nicolás Otamendi. Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores y quedó como una anécdota de un partido caliente.

Todo se desencadenó cuando Nacho Fernández le cometió un duro pisotón a Gonzalo Montiel al inicio del segundo tiempo del partido disputado en El Bosque. El episodio desató un chispazo entre varios jugadores ante la pasividad del árbitro Leandro Rey Hilfer, que no sacó tarjeta. El capitán millonario Nicolás Otamendi fue uno de los más activos en el reclamo, mientras el propio autor de la falta se sumaba al cruce de forma provocadora.

PUBLICIDAD

El incidente ocurrió en el minuto 3 del segundo tiempo. Montiel intentó descargar hacia el medio para Fausto Vera y, tras hacerlo, Nacho Fernández llegó tarde y le asestó un pisotón directo al tobillo derecho. El lateral quedó en el piso retorciéndose de dolor. Rey Hilfer no intervino con amonestación, lo que avivó el intercambio entre los protagonistas. Las cámaras captaron la frase que Nacho le lanzó a su excompañero mientras este seguía en el suelo: “No te hagas el vivo, eh”, en una escena que se viralizó rápidamente.

Otamendi, nuevo capitán de River, ya venía activo en los reclamos al juez desde el primer tiempo y escaló su protesta ante la omisión de la tarjeta. En paralelo, mientras Montiel no se recuperaba, el capitán del Lobo hizo el gesto de cambio para el lateral, lo que hubiera generado un nuevo problema para el entrenador Eduardo Coudet quien sufrió la baja de Marcos Acuña. Este gesto de Fernández molestó tanto a Montiel —excompañero suyo en el club de Núñez— como a Otamendi, nuevo referente del Millonario.

PUBLICIDAD

Al término del partido, el mediocampista de Gimnasia salió al cruce de cualquier lectura que apuntara a un conflicto personal. “Soy un profesional. Como siempre digo, soy un agradecido a River y a toda la gente, viví ocho años maravillosos. Respeto muchísimo a la gente de River y a los que salieron campeones del mundo, pero hoy me tocaba defender a esta camiseta y lo hago a muerte”, declaró Nacho Fernández en diálogo con ESPN.

El volante también analizó el rendimiento colectivo del Lobo en una noche en la que Gimnasia se impuso 1-0 y consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura. “Si bien había cosas para corregir, el equipo hizo un partido correcto. Por nuestra gente queríamos conseguir los tres puntos y se dio. Estoy conforme por la entrega, porque estuvimos muy ordenados”, señaló. Sobre el extenso tiempo adicional que se jugó, respondió con simpleza: “No tengo ni idea, estuvimos mucho tiempo para pensar”.

Para River, la derrota implicó la segunda caída consecutiva en el campeonato, un arranque muy por debajo de las expectativas bajo la conducción de Coudet.

Temas Relacionados

River PlateNacho FernándezNicolás OtamendiGonzalo MontielTorneo ClausuraLeandro Rey Hilfer

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El doble sobrepaso de Colapinto fue nominado a la maniobra del mes en la F1: cómo y dónde votar

El piloto argentino compite por ese reconocimiento y los fanáticos serán clave para poder ayudarlos

El doble sobrepaso de Colapinto fue nominado a la maniobra del mes en la F1: cómo y dónde votar

Otra derrota para el River de Coudet: perdió 1-0 contra Gimnasia de La Plata y profundizó su mala racha

El Millonario cayó en su visita al Bosque por el gol de Alexis Steimbach a los 79 minutos. Es su cuarta derrota al hilo en torneos locales

Otra derrota para el River de Coudet: perdió 1-0 contra Gimnasia de La Plata y profundizó su mala racha

La MLS se prepara para romper su tope salarial: buscan atraer más estrellas y dar libertad de inversión a los clubes

Los propietarios debatirán en Charlotte una reforma de planteles que simplifique reglas y habilite mayor gasto distribuido en la nómina, con la idea de llegar a tiempo al cambio de calendario previsto para el verano de 2027

La MLS se prepara para romper su tope salarial: buscan atraer más estrellas y dar libertad de inversión a los clubes

El momento de la lesión de Marcos Acuña en la visita de River Plate a La Plata para jugar con Gimnasia

El lateral sufrió una molestia muscular y pidió el cambio en el complemento. En el entretiempo, Mauro Arambarri también fue reemplazado por un fuerte dolor en el pie tras un pisotón

El momento de la lesión de Marcos Acuña en la visita de River Plate a La Plata para jugar con Gimnasia

Por primera vez en la historia, un club no inglés usará estadios de la Premier en la Champions League

El estadio del Chelsea, con capacidad para 40.000 espectadores, lidera la negociación frente al Craven Cottage del Fulham, en una decisión vinculada al exilio deportivo que atraviesa la institución europea desde 2014

Por primera vez en la historia, un club no inglés usará estadios de la Premier en la Champions League

MALDITOS NERDS

‘Ted Lasso’ presenta a su equipo femenino en el tráiler de la temporada 4

‘Ted Lasso’ presenta a su equipo femenino en el tráiler de la temporada 4

El primer tráiler de ‘Hijos de sangre y hueso’ abre las puertas de Orïsha

Resident Evil se va a volver una franquicia anual, para sorpresa de pocos

Brandon Sanderson completa el guion inicial de ‘Nacidos de la bruma’ para Apple TV

Double Fine despide a 23 empleados tras recuperar su independencia de Xbox

ENTRETENIMIENTO

El estilista de Zendaya afirma que no habrá una segunda boda de la actriz y Tom Holland

El estilista de Zendaya afirma que no habrá una segunda boda de la actriz y Tom Holland

Kanye West y su exasistente llegan a un acuerdo por demanda de presunto acoso sexual

El hijo de Rob Reiner y Michele Singer pierde privilegios en prisión tras un altercado con varios custodios

Bette Midler revela por qué rechazó el papel que le dio su único Oscar a Kathy Bates

Esto es lo que se sabe del crossover entre el Spider-Man de Tom Holland y el Venom de Tom Hardy

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Patrullaje con dron posibilita auxilio a joven accidentada en el cerro Tecana

El Salvador: Patrullaje con dron posibilita auxilio a joven accidentada en el cerro Tecana

El subdirector adjunto del FBI se reúne con Bernardo Arévalo en Guatemala

Milicias proiraníes prometieron una respuesta “inevitable” tras los bombardeos de Estados Unidos y Arabia Saudita en Irak

Estados Unidos bombardeó posiciones militares en Irán en respuesta a los intentos de agresión a sus tropas en Medio Oriente

La red armada de Irán en Irak: quiénes conforman las milicias al servicio del régimen para alterar el equilibrio regional