Pisotón, reclamo y una aclaración: el cruce entre Nacho Fernández con Montiel y Otamendi en la derrota de River ante Gimnasia

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River Plate cayó ante Gimnasia y Esgrima La Plata y sumó su segunda derrota en dos fechas del Torneo Clausura. El ciclo de Eduardo Chacho Coudet continúa siendo crítico y alcanzó la cuarta caída consecutiva en campeonatos locales. Fue un encuentro muy disputado, que en el complemento tuvo cruces que elevaron la temperatura del partido. Como el que ocurrió con Ignacio Fernández y Gonzalo Montiel, del que también formó parte Nicolás Otamendi. Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores y quedó como una anécdota de un partido caliente.

Todo se desencadenó cuando Nacho Fernández le cometió un duro pisotón a Gonzalo Montiel al inicio del segundo tiempo del partido disputado en El Bosque. El episodio desató un chispazo entre varios jugadores ante la pasividad del árbitro Leandro Rey Hilfer, que no sacó tarjeta. El capitán millonario Nicolás Otamendi fue uno de los más activos en el reclamo, mientras el propio autor de la falta se sumaba al cruce de forma provocadora.

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El incidente ocurrió en el minuto 3 del segundo tiempo. Montiel intentó descargar hacia el medio para Fausto Vera y, tras hacerlo, Nacho Fernández llegó tarde y le asestó un pisotón directo al tobillo derecho. El lateral quedó en el piso retorciéndose de dolor. Rey Hilfer no intervino con amonestación, lo que avivó el intercambio entre los protagonistas. Las cámaras captaron la frase que Nacho le lanzó a su excompañero mientras este seguía en el suelo: “No te hagas el vivo, eh”, en una escena que se viralizó rápidamente.

Otamendi, nuevo capitán de River, ya venía activo en los reclamos al juez desde el primer tiempo y escaló su protesta ante la omisión de la tarjeta. En paralelo, mientras Montiel no se recuperaba, el capitán del Lobo hizo el gesto de cambio para el lateral, lo que hubiera generado un nuevo problema para el entrenador Eduardo Coudet quien sufrió la baja de Marcos Acuña. Este gesto de Fernández molestó tanto a Montiel —excompañero suyo en el club de Núñez— como a Otamendi, nuevo referente del Millonario.

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Al término del partido, el mediocampista de Gimnasia salió al cruce de cualquier lectura que apuntara a un conflicto personal. “Soy un profesional. Como siempre digo, soy un agradecido a River y a toda la gente, viví ocho años maravillosos. Respeto muchísimo a la gente de River y a los que salieron campeones del mundo, pero hoy me tocaba defender a esta camiseta y lo hago a muerte”, declaró Nacho Fernández en diálogo con ESPN.

El volante también analizó el rendimiento colectivo del Lobo en una noche en la que Gimnasia se impuso 1-0 y consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura. “Si bien había cosas para corregir, el equipo hizo un partido correcto. Por nuestra gente queríamos conseguir los tres puntos y se dio. Estoy conforme por la entrega, porque estuvimos muy ordenados”, señaló. Sobre el extenso tiempo adicional que se jugó, respondió con simpleza: “No tengo ni idea, estuvimos mucho tiempo para pensar”.

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Para River, la derrota implicó la segunda caída consecutiva en el campeonato, un arranque muy por debajo de las expectativas bajo la conducción de Coudet.