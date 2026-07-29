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Resident Evil se va a volver una franquicia anual, para sorpresa de pocos

Otra forma más en la que Capcom quiere seguir exprimiendo la franquicia

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
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Luego de la decepción que me causó Resident Evil Requiem (juego del que ya he hablado anteriormente) y las filtraciones de un remake del primer título de la franquicia otra vez, mis expectativas sobre esta saga que alguna vez supo cautivarme estaban por los suelos. Pero si hay algo que aprendí sobre esta industria, y más sobre Capcom, es que siempre van a sorprender al público, aunque no necesariamente para bien.

En los últimos días, Capcom anunció que Resident Evil se va a convertir en una franquicia anual, intercalando entre remakes y títulos nuevos de la entrega principal para cumplir este propósito, exactamente como hace Call of Duty hace ya varios años. ¡Y que bien que les sale!, ¿no?

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¿Cuál es la necesidad de volver a Resident Evil una franquicia anual? Esta franquicia no actúa de la misma manera que otras que llevan a cabo la misma táctica. Resident Evil no es FIFA, es una saga que lleva manejando un arco argumental bastante más elaborado que el de otros títulos anuales. Tratar de exprimir esta franquicia de la misma forma va a hacer que el desarrollo de la misma empeore, cosa que ya empecé a sentir que pasaba con Resident Evil Requiem, cuyo argumento caía en picada a partir del segundo acto con la aparición de “Zeno” y el regreso a Raccoon City. ¿Vamos a tener que esperar el mismo nivel argumental en cada juego de la saga a partir de ahora?

Resident Evil Requiem, de Capcom.
Resident Evil Requiem, de Capcom.

Elaborando más sobre lo ya confirmado, la idea de intercalar entre remakes y nuevos títulos suena a desastre. ¿Qué harán cuando se queden sin remakes, van a empezar a hacer del 7? O peor aún, ¿qué va a pasar con los spin-offs de la saga? Según el productor de la saga, Masachika Kawata, el equipo está muy enfocado en el proyecto actual, lo que hace que no quede lugar para los spin-offs en este “plan a futuro”. ¡Diganle chau a cualquier esperanza de Revelations 3 o un nuevo Outbreak!

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Sin embargo, lo que más triste me pone es que, para Capcom, Resident Evil se ha vuelto la forma de mantener a la compañía estable, citando a su productor: “Capcom tiene la suerte de haber encontrado este ciclo que puede seguir proporcionándonos los recursos económicos para crear cosas como nuevas entregas de la serie Resident Evil e IPs nuevas como Pragmata”.

Por un lado me alegra que Capcom siga apostando por nuevos proyectos, pero me entristece la idea de que la única forma de financiarlos sea con nuevos Resident Evil. ¿Qué pasó con Devil May Cry, Darkstalkers, y las miles de sagas que Capcom abandonó?

Resident Evil 4 Remake

He de decir que temo por el futuro de todas esas franquicias gracias a esta medida. Si bien la empresa ya viene tanteando esto lanzando Resident Evil 2 y 3 Remake en 2019 y 2020 respectivamente, para luego lanzar por otro año consecutivo Resident Evil Village en 2021, nunca habían dicho con total certeza que se iba a volver una saga anual, ya que luego tuvimos Resident Evil 4 Remake dos años después (en 2023) y Resident Evil Requiem en 2026. El concepto de volver a Resident Evil anual puede dañar mucho a la variedad de los juegos por los que destaca Capcom.

En conclusión, me apena que Capcom convierta a una saga tan especial en otro producto más del gaming más corporativista, porque aunque si bien esto puede ayudar a la creación de nuevos títulos, pone en riesgo a varias de las franquicias que hicieron a Capcom tan especial. Actualmente Street Fighter 6 y Monster Hunter Wilds están recibiendo contenido, pero puede que en un futuro solo veamos Resident Evil por un largo rato.

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