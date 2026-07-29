La historia de Kiki Ramos, el destacado delantero de 17 años que debutó en las juveniles de la selección argentina

Kiki Ramos selección argentina

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La selección argentina Sub 17 le ganó 2-1 a Ecuador un amistoso preparatorio para el Mundial de la categoría que se llevará a cabo en noviembre próximo, en Qatar. La novedad en el equipo de Diego Placente fue el debut de Stephen Kiki Ramos, futbolista que milita en las juveniles de Vélez Sársfield, que nació en Haití y se nacionalizó argentino. Los goles del partido los convirtieron sus compañeros de club Bejamín Vallejo y Facundo Salinas (descontó Mateo Villanueva para los ecuatorianos).

El haitiano fue citado por Placente entre 25 jugadores menores de 17 años y así quedó registrado como el primer futbolista nacido en ese país en recibir una convocatoria para cualquier categoría de la AFA, un paso que lo proyecta hacia el Mundialito de Qatar que se llevará a cabo desde el 19 de noviembre al 13 de diciembre.

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Kiki Ramos nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe y fue adoptado por una familia argentina cuando tenía ocho meses. Esa historia personal quedó ahora ligada a un hecho inédito: su convocatoria lo convirtió en el primer jugador de origen haitiano en integrar una selección argentina. Su vínculo con el fútbol empezó a los 6 años, cuando un vecino hincha de Vélez lo llevó al club de Liniers. Allí hizo todo el recorrido en las divisiones juveniles hasta convertirse en uno de los atacantes más observados del semillero del Fortín.

En la actualidad, Ramos integra la Sexta División fortinera, dirigida por Héctor Manfredi, y suma 12 goles en el torneo de Inferiores de la Asociación del Fútbol Argentino. El 2 de junio pasado anotó cuatro tantos en un mismo partido ante Atlético Rafaela. El fin de semana previo a su convocatoria también convirtió en la victoria 2-1 velezana frente a Boca. Ese rendimiento reforzó la atención sobre un delantero que ya venía siendo seguido por su potencia física y su velocidad.

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Kiki Ramos tiene serias chances de representar a Argentina en el Mundial Sub 17

Junto a Boca, Vélez es el que más representantes tiene en el Sub 17 (incluido Ramos): lo acompañan Vallejo, Salinas y Juan Policella. Del Xeneize figuran Julio Coria, Bautista Espindola, Ignacio Moroni y Emiliano Barrionuevo.

A los 14 años, su nombre ya circulaba con fuerza dentro del club, cuando jugaba en la Octava y su perfil despertaba comparaciones con Vinicius Jr. Su progresión se frenó en 2025 por una serie de lesiones que lo dejaron fuera de las canchas y demoraron su desarrollo. En 2026 recuperó el nivel que lo había puesto en la mira y volvió a destacarse por sus goles. Esa recuperación coincidió con el llamado de Placente, que terminó por incorporarlo al trabajo de la preselección nacional. Aunque desde el país caribeño seguían su evolución, su elección deportiva ya quedó definida: jugará para Argentina.

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El debut oficial del extremo del Fortín se produjo en el contexto de un microciclo realizado en Ezeiza que incluye entrenamientos y también otro amistoso contra los ecuatorianos mañana, a partir de las 10 de la mañana, en el estadio León Kolbowski (Atlanta). Las tareas forman parte de la preparación del equipo nacional que debutará el 19 de noviembre ante Australia en el Grupo C, donde luego enfrentará a Mozambique el 22/11 y cerrará la primera fase contra Dinamarca el 25/11. El Mundial Sub 17 de Qatar tendrá 12 grupos de cuatro equipos y clasificará a los dos primeros de cada zona junto con los ocho mejores terceros.

Argentina buscará en Qatar la gloria que se le negó a lo largo de la historia en la categoría Sub 17, en la que nunca pudo gritar campeón mundial (es la única excepción). Sus mejores campañas fueron los terceros puestos de Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. En el Sudamericano clasificatorio que se disputó en abril pasado en Paraguay, Argentina cayó 4-0 en la final frente a Colombia.

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