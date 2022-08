Magaly Medina se burla de Gisela Valcárcel y La Gran Estrella: “Es la versión misia de La Voz Perú”

Magaly Medina se burla de Gisela Valcárcel y La Gran Estrella. (VIDEO: ATV)

El último sábado 06 de agosto se estrenó La Gran Estrella, programa con el cual Gisela Valcárcel regresó a la televisión peruana tras varios meses de ausencia. En la primera gala se presentaron los 12 concursantes que lucharán por conseguir el gran premio, así como a los miembros del jurado y a las famosas entrenadoras.

Sin embargo, todo parece indicar que los televidentes no estuvieron muy atentos al retorno de la popular ‘Señito’ según indican las cifras del rating. Esto no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien se tomó unos minutos de Magaly TV La Firme este lunes 08 de agosto para dar sus opiniones sobre el reality.

La conductora comenzó criticando el look de Gisela Valcárcel, quien lució su clásico vestido rojo con su larga cabellera rubia. “La rubia llegó y lo único que ha cambiado es el peinado porque el vestido es de todos los años. Ella nos vendió la versión de La Voz profesional, pero es la misia y pobre”.

Gisela Valcárcel dio inicio a su programa. (Foto: Captura de América Tv)

PUEDES LEER: La Gran Estrella: concursantes, sentenciadas, artistas, jurados y más detalles del reality de Gisela Valcárcel

Asimismo, Magaly Medina no soportó que Yahaira Plasencia y Michelle Soifer fueran convocadas como parte del cuarteto de entrenadoras que estarán con los participantes para ayudarlos a mejorar en cada fecha. Como se recuerda, Susan Ochoa y Ruby Palomino también serán coaches.

“Como se le ocurre a Gisela de poner a dos personas que justamente necesitan entrenamiento vocal. Yahaira Plasencia necesita que la entrenen. Cómo ella si no canta bien, cómo les va a enseñar. Esta mujer que no es una artista completa. Ella es la que necesita superar la voz que tiene ahora. Es ridículo que la nombren coach. Michelle Soifer a quién le ha ganado, tiene una carrera más como chica reality. Yo creo que esas dos son las menos adecuadas”, agregó.

Con respecto a la indirecta que le habría mandado Valcárcel al hablar de las costosas marcas, la periodista la tildó de hipócrita, pues prefiere que se lo diga directamente. “Más doble cara es Gisela, hipócrita a morir. Por qué no me lo dice de frente: Magaly a ti pues, que te gustan los marcas. Ahí está, mandándome indirectas, dime de frente si algo no te parece”.

Ellas son las entrenadoras de La Gran Estrella. (Foto: América Tv)

En otro momento resaltó la actuación de Edson Dávila, quien tuvo pequeñas apariciones durante todo el programa para hacer reír al público con sus características bromas al estilo de ‘Giselo’. “Los más divertido me pareció Giselo, se robó el show. Le dio un aire refrescante al programa que, de por cierto, estaba aburrido porque nadie conoce a sus participantes”.

Finalmente, señaló que la presencia de Sergio George habría sido bajo una gran suma de dinero y que su permanencia en Lima le estaría costando bastante a Gisela Valcárcel. Además, comparó a La Gran Estrella con La Voz Perú.

“En el rating no dio la talla, para ser el primer programa con la promoción que tuvo en todos los programas de América, tener esa cantidad de puntos es un fracaso absoluto. A la gente no le ha gustado, algo tendrán que hacer, tienen que jugar al chisme, crear romances. Esa es la versión misia de La Voz Perú, es una versión acriollada”, concluyó.

Magaly Medina se burla de Gisela Valcárcel y La Gran Estrella. (VIDEO: ATV)

SEGUIR LEYENDO