Se filtraron los 2 técnicos que se reunieron con Franco Velazco para repuntar a Universitario: “Buscan un DT con peso y recorrido”

El periodista Gustavo Peralta informó los dos entrenadores que el administrador de la 'U' contactó en las primeras entrevistas. (Video: L1 MAX / L1 Radio)

Pese a que la directiva de Universitario de Deportes ha expresado respaldo para que Jorge Araujo continúe al frente del equipo en los próximos partidos, tras ser oficialmente inscrito en la Federación Peruana de Fútbol, la dirigencia mantiene una búsqueda activa para encontrar al entrenador ideal que aspire al tetracampeonato nacional y logre un papel destacado en la Copa Libertadores.

Según información del periodista Gustavo Peralta en el programa L1 Radio, durante esta primera semana de entrevistas, dos candidatos han tenido encuentros formales con el administrador Franco Velazco: Omar De Felippe y ‘Kily’ González. Ambos entrenadores cuentan con trayectorias marcadas en el fútbol sudamericano y han sido analizados por la directiva como opciones firmes.

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La búsqueda de la ‘U’ no se limita a los técnicos previamente mencionados. Según el comunicador, otros nombres han sido acercados al club, y la lista de opciones permanece abierta en función de la disponibilidad y el interés de los candidatos.

De Felippe es un entrenador argentino con pasos por instituciones como Central Córdoba (ganó Copa Argentina 2024), Independiente, Vélez Sarsfield, Newell’s Old Boys, entre otros. Su carrera como técnico lo ha llevado a dirigir equipos en situaciones de alta presión, y se le reconoce por su capacidad para organizar defensivamente a sus planteles y por su experiencia en el manejo de vestuarios complejos.

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Con Omar De Felippe, Central Córdoba le ganó a Flamengo en el Maracaná por 2-1 en la Copa Libertadores 2025. - créditos: REUTERS/Sergio Moraes

Por su parte, ‘Kily’ González también es argentino y cuenta con un pasado relevante en el fútbol como jugador y técnico. Ha dirigido a equipos como Rosario Central, donde dejó una huella por su trabajo con jóvenes y su apuesta ofensiva.

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, la directiva quedó particularmente interesada en la figura de ‘Kily’ González, considerando que su perfil podría refrescar el ambiente y aportar una dinámica diferente a la plantilla. Sin embargo, la decisión final dependerá de negociaciones y nuevos encuentros durante los próximos días.

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Platense fue la última experiencia de 'Kily' González en 2025, donde dirigió 14 partidos y solo ganó dos partidos. - créditos: Platense

Otros entrenadores en la órbita de Universitario

El abanico de opciones para el banquillo ‘crema’ no termina allí. Gustavo Peralta reveló que otros entrenadores han sido ofrecidos o acercados a Universitario en estos días. Entre ellos, Julio Vaccari aparece como uno de los nombres que “está sonando”, aunque no necesariamente como el favorito.

Martín Palermo es otro de los técnicos ofrecidos, y según la información disponible, también habría mantenido una reunión con representantes del club.

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La lista se amplía con el uruguayo Diego Aguirre, actualmente con contrato en Peñarol. Su nombre gusta a algunos sectores en la entidad ‘merengue’, pero la situación contractual con su club actual complica una posible llegada.

Además, existe un nombre que la directiva mantiene en reserva. Este entrenador, que aún tiene contrato vigente, recibió una consulta sobre su disposición a asumir el reto en Universitario. Si responde afirmativamente, podría avanzar la negociación en las próximas horas.

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El pensamiento de Universitario con Jorge Araujo

La dirigencia de Universitario reconoce y valora el aporte reciente de Jorge Araujo, quien ha sumado tres triunfos y una derrota entre Liga 1 y Copa Libertadores desde que asumió la conducción del primer equipo. Se destaca que su gestión ha sido positiva y que ha permitido al club mantener la estabilidad competitiva en una etapa de transición.

El cuadro 'crema' goleó 4-1 en la ciudad de Trujillo por la jornada 13 - Crédito: L1MAX.

Sin embargo, los directivos consideran que, dado que solo cuentan con una oportunidad para cambiar de técnico en el Torneo Clausura, buscan un entrenador con “experiencia, bagaje y recorrido”. Según la visión interna, resulta esencial encontrar a alguien que pueda “pararse con el plantel desde el primer día y tenga ascendencia”, condición que no necesariamente descalifica a Araujo, pero sí marca la diferencia respecto a lo que la institución busca para el futuro inmediato.

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El respaldo al ‘Coco’ es real y se sustenta en los resultados recientes, pero la búsqueda de un técnico con mayor trayectoria responde a una necesidad de proyectar al club hacia el máximo objetivo deportivo. La administración sostiene que la decisión se tomará en función de lo que consideren mejor para el crecimiento del equipo y se acerce al tetracampeonato nacional.