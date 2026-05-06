Último conteo de la ONPE: así van los votos de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga camino a la segunda vuelta

Con el 98.045 % de actas escrutadas por la ONPE, Keiko Fujimori lidera con 17.138 % de votos válidos y asegura su pase a la segunda vuelt

Al 98.045 % de actas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, confirma su pase a la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio con 2’819,745 votos válidos, lo que representa 17.138% del total contabilizado.

La cifra oficial coloca en segundo lugar a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, quien suma 1’980,554 votos válidos, correspondientes a 12.037%, y se perfila hasta ahora como el que debatirá el balotaje con la aspirante.

PUBLICIDAD

En tanto, el exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aparece en la tercera posición con 1’955,534 votos válidos, lo que significa 11.885%, lo que lo deja fuera de la carrera. La diferencia entre estos últimos es de 25,020 votos.

La ONPE ha contabilizado 90,952 actas y falta que remita otras 1,814 al jurado electoral especial para que las revise.

PUBLICIDAD

Fujimori comenzó en esta jornada a recorrer el país con miras a la campaña electoral del balotaje, mientras prosigue el escrutinio y a la vez que López Aliaga sigue denunciando sin pruebas un fraude premeditado en su contra.

El conteo avanza con 90,952 actas procesadas y 1,814 pendientes de revisión por los jurados electorales, en un proceso aún en curso

Durante el último fin de semana, la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) realizó visitas a la costera región de Ica y a la andina región vecina de Ayacucho, tras lo cual viajó hasta la amazónica región de Ucayali, uno de los departamentos donde fue la más votada en primera vuelta.

PUBLICIDAD

En tanto, Juntos por el Perú alertó que se está judicializando el proceso electoral con aras de obstruir el desarrollo del mismo. “Hemos detectado con gran preocupación que se viene judicializando indebidamente el proceso electoral. Hemos tomado conocimiento de que se han interpuesto cuatro procesos de amparo que buscan obstruir el desarrollo del proceso electoral”, afirmó en una rueda de prensa uno de los abogados del partido, Roy Mendoza.

La segunda vuelta está programada para el próximo domingo 7 de junio, mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha rechazado alterar el calendario con una convocatoria de elecciones complementarias que no están contempladas en la norma, como pide López Aliaga para tratar de lograr los votos que le separan de Sánchez.

PUBLICIDAD

El clima político se tensa: Fujimori inicia su campaña de segunda vuelta mientras López Aliaga denuncia fraude sin pruebas, y Juntos por el Perú acusa una “judicialización” del proceso

Seguidamente, cuestionó las demandas de amparo promovidas desde la candidatura del exburgomaestre para la celebración de elecciones complementarias, algo que no está previsto en la ley, y afirmó que buscan frenar la proclamación, obstruir el proceso y dañar el sistema electoral, algo que el partido “no permitirá”.

El letrado indicó que los cuatro procesos de amparo “misteriosamente” han ingresado al Noveno Juzgado Constitucional de Lima, algo que ven irregular porque no consideran que sea el competente para atender estos casos.

PUBLICIDAD

En este sentido, anunció que han ingresado una denuncia ante la Autoridad Nacional de Control para que investigue este caso e intervenga dicho juzgado.

La semana pasada, la formación política denunció ante el jurado electoral al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, por una presunta vulneración de la neutralidad exigida a las autoridades cuando se celebran comicios en el país.

PUBLICIDAD