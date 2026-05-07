Perú

Magaly Medina expone dramático caso contra el doctor Hoshe Joo tras muerte de ingeniero de 40 años

La periodista presentó el caso de Cristian Maldonado, un ingeniero de 40 años que falleció tras someterse a un procedimiento bariátrico en una clínica de San Isidro

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Entró al quirófano para cambiar su vida, pero encontró la muerte. Este es el dramático caso de Cristian Maldonado, quien falleció tras someterse a una cirugía bariátrica con el mediático Dr. Hoshe Joo. Su familia narra la angustia vivida y exige respuestas. ATV/ Magaly TV La Firme.

El nombre del doctor Hoshe Joo, conocido en el mundo del espectáculo como el llamado “bariatra de las estrellas”, volvió a aparecer en televisión nacional, aunque esta vez lejos de las transformaciones físicas de personajes de la farándula o influencers.

En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora Magaly Medina presentó un reportaje que expuso la tragedia que hoy enfrenta la familia de Cristian Maldonado, un ingeniero de 40 años que murió luego de someterse a un procedimiento bariátrico en una clínica de San Isidro.

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Lo que comenzó como una intervención médica que, según les aseguraron, duraría apenas una hora, terminó convirtiéndose en una dolorosa agonía de ocho días que hoy deja a una familia devastada y buscando respuestas sobre lo ocurrido dentro de la clínica Novo Clinic.

“Nadie explica por qué sangró”: familia rompe su silencio tras muerte de paciente operado por Hoshe Joo. Captura: Magaly TV La Firme.
“Nadie explica por qué sangró”: familia rompe su silencio tras muerte de paciente operado por Hoshe Joo. Captura: Magaly TV La Firme.

Operación duraría 60 minutos

De acuerdo con el informe emitido por el programa este 6 de mayo, Cristian Maldonado acudió el pasado 21 de abril al centro médico acompañado de su pareja, Francesca Figueroa, con el objetivo de colocarse un balón gástrico. La intervención, según relató la joven, había sido presentada como un procedimiento relativamente rápido y seguro.

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Él ingresa a las 6 de la mañana, pero en sala entra a las 7. El doctor siempre nos dijo que la operación duraría 60 minutos”, contó Francesca durante el reportaje difundido por Magaly Medina.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente conforme pasaban las horas. La familia aseguró que la operación terminó prolongándose mucho más de lo previsto y que poco tiempo después Christian comenzó a presentar fuertes dolores y complicaciones que encendieron las alarmas.

“Nadie explica por qué sangró”: familia rompe su silencio tras muerte de paciente operado por Hoshe Joo. Captura: Magaly TV La Firme.
“Nadie explica por qué sangró”: familia rompe su silencio tras muerte de paciente operado por Hoshe Joo. Captura: Magaly TV La Firme.

Francesca recordó con angustia las escenas que tuvo que presenciar tras la intervención médica. “Lo vi quejándose. Gritaba: ‘me duele, quiero agua’”, relató visiblemente afectada.

Según los familiares, el paciente tuvo que ser sometido a una nueva intervención el mismo día de la operación, aunque nunca recibieron una explicación clara sobre qué ocurrió realmente dentro del quirófano ni cuál fue el origen de las complicaciones que terminaron deteriorando gravemente su estado de salud.

Hasta el día de hoy ningún médico, ni siquiera el mismo cirujano, me puede explicar por qué él sangró”, denunció una de las familiares de Cristian Maldonado.

“Nadie explica por qué sangró”: familia rompe su silencio tras muerte de paciente operado por Hoshe Joo. Captura: Magaly TV La Firme.
“Nadie explica por qué sangró”: familia rompe su silencio tras muerte de paciente operado por Hoshe Joo. Captura: Magaly TV La Firme.

Uci no contaba con equipo de emergencia

Según denunciaron durante el programa, la UCI del establecimiento no contaría con el equipamiento necesario para afrontar una emergencia médica de semejante magnitud. “La UCI de la clínica no está adecuadamente equipada”, afirmaron.

La familia aseguró que el centro médico no disponía de banco de sangre, coche de paro, suficiente oxígeno ni especialistas permanentes capaces de responder rápidamente ante complicaciones severas. Incluso señalaron que durante los días en los que Christian permanecía internado observaron cómo ingresaban equipos médicos desde el exterior.

Con el paso de los días, la situación de Cristian Maldonado se volvió todavía más delicada. Recién ocho días después de la operación, el ingeniero fue trasladado al Hospital Rebagliati, cuando su estado ya era crítico.

“Nadie explica por qué sangró”: familia rompe su silencio tras muerte de paciente operado por Hoshe Joo. Captura: Magaly TV La Firme.
“Nadie explica por qué sangró”: familia rompe su silencio tras muerte de paciente operado por Hoshe Joo. Captura: Magaly TV La Firme.

Lo transladaron al hospital Rebagliati

Según los familiares, los propios médicos del hospital les habrían confirmado que el paciente presentaba graves problemas desde el inicio. “Los mismos doctores del Rebagliati nos confirmaron que mi hermano estuvo mal desde el primer día”, sostuvo uno de los deudos.

El caso generó una fuerte reacción en Magaly Medina, quien no dudó en cuestionar públicamente las presuntas fallas médicas y recordar que Hoshe Joo alcanzó notoriedad precisamente por operar a diversas figuras del espectáculo peruano.

Durante el programa, la conductora mencionó algunos personajes conocidos que habrían pasado por las manos del médico. “Este doctor operó a la Negra Petróleo, a la hermana de Flavia Laos, al hermano de Nicola Porcella, a muchos faranduleros”, comentó. Para Magaly, esa popularidad habría generado una percepción de confianza entre los pacientes. “Por eso la gente va y confía. Dice: ‘si los operaron a ellos, yo también voy’”, agregó.

La periodista también cuestionó las condiciones en las que, según la denuncia de la familia, operaba la clínica de San Isidro. Consideró especialmente preocupante que un establecimiento que realiza este tipo de procedimientos aparentemente no cuente con implementos suficientes para responder ante una emergencia.

“Nadie explica por qué sangró”: familia rompe su silencio tras muerte de paciente operado por Hoshe Joo. Captura: Magaly TV La Firme.
“Nadie explica por qué sangró”: familia rompe su silencio tras muerte de paciente operado por Hoshe Joo. Captura: Magaly TV La Firme.

Familñia pide explicaciones

Si no tienen los implementos necesarios, trasladar inmediatamente al paciente a un hospital donde lo tengan”, reclamó la conductora. A lo largo del reportaje, Magaly Medina mostró empatía con el dolor que enfrenta actualmente la familia Maldonado, que además asegura sentirse desprotegida frente al proceso de investigación y búsqueda de responsabilidades.

Esta familia no tiene ni abogados, está haciéndolo todo con el dolor que sienten”, expresó la periodista.

“Nadie explica por qué sangró”: familia rompe su silencio tras muerte de paciente operado por Hoshe Joo. Captura: Magaly TV La Firme.
“Nadie explica por qué sangró”: familia rompe su silencio tras muerte de paciente operado por Hoshe Joo. Captura: Magaly TV La Firme.

La muerte de Cristian Maldonado ha provocado una profunda conmoción entre quienes siguieron el caso desde que fue difundido en televisión. En redes sociales, numerosos usuarios comenzaron a debatir sobre los riesgos de las operaciones bariátricas, la fiscalización de las clínicas privadas y la responsabilidad médica frente a este tipo de procedimientos.

Mientras tanto, la familia continúa exigiendo respuestas claras sobre lo ocurrido durante aquella intervención que, según les prometieron, solo iba a durar una hora y terminaría ayudando al ingeniero a mejorar su calidad de vida.

“Nadie explica por qué sangró”: familia rompe su silencio tras muerte de paciente operado por Hoshe Joo. Captura: Magaly TV La Firme.
“Nadie explica por qué sangró”: familia rompe su silencio tras muerte de paciente operado por Hoshe Joo. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, el desenlace fue completamente distinto. Lo que debía convertirse en el inicio de un cambio físico terminó transformándose en una tragedia irreversible marcada por la incertidumbre, el dolor y las preguntas que hasta ahora permanecen sin respuesta.

Por su parte, el doctor Hoshe Joo respondió brevemente al programa de Magaly Medina y aseguró lamentar profundamente lo sucedido. No obstante, indicó que no brindará mayores declaraciones hasta que culminen las investigaciones correspondientes sobre el caso.

“Nadie explica por qué sangró”: familia rompe su silencio tras muerte de paciente operado por Hoshe Joo. Captura: Magaly TV La Firme.
“Nadie explica por qué sangró”: familia rompe su silencio tras muerte de paciente operado por Hoshe Joo. Captura: Magaly TV La Firme.
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