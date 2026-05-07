Bassco Soyer decide la clasificación de Gil Vicente a cuartos de final de la Liga Revelação: notable desempeño goleador contra Sporting Lisboa

Notable desempeño goleador del peruano contra Sporting Lisboa. | VIDEO: Luis Carrillo Pinto

Bassco Soyer continúa ofreciendo exhibiciones goleadoras plenas con Gil Vicente en la Liga Revelação. En esta ocasión sobresalió, por el encima del resto, al sellar la clasificación a los cuartos de final tras llevarse por delante a Sporting Lisboa. Un gol y una asistencia del peruano lo encumbraron.

El futbolista nacional decidió la llave de manera notable, aunque empezó con una frustración al malograr un penal que pudo aliviar más temprano a los suyos. Aun así, tiró de insistencia y fuerza para enmendar su error con una diana, sobre los 74’ minutos que acompañó la conquista inicial de Mohamed Kaba, de la que fue parte con una asistencia.

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Ya en tiempo añadido, Paulo Simão añadió una cuota de suspenso al recortar la distancia, pero fue insuficiente en la búsqueda de la igualada. De tal manera, que el club de Barcelos aseguró su boleto a la siguiente instancia, donde desafiará a Famalicão, en una nueva edición del derbi del Minho.

Soyer trascendental

Al momento que Bassco Soyer se desplazó hacia Gil Vicente se esperaba que diera sus pasos finales dentro de una formación hecha plenamente en Alianza Lima. Por eso nadie vio venir un desenvolvimiento meteórico en menos de un año, que le ha permitido cuajar una temporada más que impresionante.

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Los números están ahí: de momento, Soyer registra 12 anotaciones y 7 asistencias. De ahí que sea uno de los jóvenes con mayor foco de atención en la categoría U23 de Portugal. Sus acciones individuales en los últimos metros del área y su capacidad asociativa en el mediocentro son sus facultades principales.

Bassco Soyer disputando un partido de Liga Revelação con Gil Vicente. - Crédito: Difusión

Si bien Bassco es un futbolista del plantel de reserva, al menos en este periodo, no deja de soñar en un pronto ascenso al lado de los mayores. De hecho, se siente capacitado para jugar en la Liga NOS con Gil Vicente en el siguiente curso.

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Es más, el DT César Peixoto ha dado ciertos visos de inclusión al peruano en los entrenamientos de la institución de Barcelos. En todo caso, habrá que estar atentos a la evolución continua de Soyer en un escenario que, a todas luces, le está quedando chico.

El delantero peruano fue protagonista con una asistencia decisiva en la victoria 2-1 de Gil Vicente Sub-23, resultado que les otorga el liderato y la posibilidad de buscar el título de la Liga Revelação Sub-23 de Portugal (X / @gianfzelaya)