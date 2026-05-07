Facundo Morando llenó de elogios a Ysabella Sánchez tras tricampeonato de Alianza Lima: “Puede jugar en Europa”

El técnico argentino se refirió a las condiciones de la punta peruana. Créditos: Saque & Punto / Ovación.

Facundo Morando atraviesa un momento destacado en su carrera. El técnico argentino logró el tricampeonato con Alianza Lima al superar a la Universidad San Martín en la final de la Liga Peruana de Vóley. Esto generó interés entre los medios deportivos nacionales por sus impresiones.

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En diálogo con el podcast Saque & Punto, Morando fue consultado sobre el crecimiento del voleibol peruano. El argentino aclaró que no lleva mucho tiempo en el país, lo que le dificulta analizar en profundidad el desarrollo de las jugadoras locales. “El crecimiento de las nacionales, no tengo tantos años acá, entonces me cuesta hablar de eso”, señaló.

Morando destacó el nivel de las jugadoras que dirigió, con especial mención a Ysabella Sánchez, a quien ve preparada para competir en Europa. “Pero las nacionales que tuve en estos dos años o este año y medio son de un nivel muy alto. ‘Chabela’ puede jugar en una liga de Europa tranquilamente. Esmeralda Sánchez, sin lugar a dudas. Clari (Clarivett Yllescas) lo hizo muchos años en Europa”.

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Por último, el entrenador consideró que la presencia de extranjeras puede contribuir a elevar el rendimiento general de la liga. “Las nacionales que tuve fueron de un buen nivel. Creo que cuantas más extranjeras haya, más va a aumentar el nivel de las nacionales”.

Facundo Morando llenó de elogios a Ysabella Sánchez tras tricampeonato de Alianza Lima.

¿Ysabella Sánchez se va de Alianza Lima?

El rendimiento de Ysabella Sánchez en las últimas temporadas, tanto en la Liga Peruana de Vóley como en torneos internacionales como el Sudamericano de Clubes y el Mundial de Clubes, ha generado expectativas sobre una posible salida del club en el corto plazo.

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Ante este escenario, Cenaida Uribe, jefa del equipo ‘blanquiazul’, aseguró la continuidad de la jugadora. En su última entrevista con Puro Vóley, la dirigente afirmó que ‘Chabelita’ tiene contrato con Alianza Lima hasta 2028, lo que garantiza su permanencia, salvo que surja una oferta significativa y otro equipo decida adquirirla.

Además de Ysabella Sánchez, el plantel de jugadoras peruanas mantendrá a la mayoría de sus integrantes, entre ellas Clarivett Yllescas, Esmeralda Sánchez, Diana de la Peña, Sandra Ostos, Nayeli Yábar, Zahira Quiña y Esmeralda Loroña.

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La única excepción sería Maricarmen Guerrero, cuya continuidad se ve complicada tras la falta de avances en las negociaciones. Según Uribe, la central podría sumarse al clásico rival, Universitario de Deportes.

'Chabelita' Sánchez continuará en Alianza Lima la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

El futuro de Facundo Morando

Cenaida Uribe fue la primera en confirmar la salida de Facundo Morando de Alianza Lima durante la celebración por el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley. Poco después, el propio entrenador argentino oficializó su partida tras una temporada y media en el club, periodo en el que consiguió dos títulos nacionales.

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Morando dejó abierta la posibilidad de regresar en el futuro, manifestando su afecto por la institución. “Lamentablemente el año que viene ya no voy a estar en el club. Pero siempre voy a estar a disposición para lo que necesiten. Me hicieron muy feliz, me brindaron todo y ojalá haya una segunda vuelta”, declaró a Depor.

La leyenda de Alianza Lima, Teófilo Cubillas, sorprende al técnico Facundo Morando con un abrazo y palabras de elogio tras ganar la final de la Liga Peruana de Vóley. ¡Un momento para la historia blanquiazul!

Aunque surgieron rumores que lo vinculan con Fluminense de Brasil, Morando aseguró que aún no tiene ningún acuerdo definido. “No sé cuál es el destino del futuro. Todavía no lo sé, lo estamos hablando. Hay posibilidades, pero todavía no sé. Estamos evaluando porque existen otras opciones también”.

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