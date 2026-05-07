Perú

Vacancia de Víctor Hugo Rivera: Otros escándalos del exalcalde de Arequipa

La salida del burgomaestre provincial de Arequipa, oficializada por el Jurado Nacional de Elecciones, expone una secuencia de episodios controvertidos y denuncias que acompañaron su paso por la administración pública y la vida institucional de la ciudad

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El alcalde provincial de Arequipa, Victor Hugo Rivera, en una sesión municial en la ciudad blanca
El alcalde provincial de Arequipa, Victor Hugo Rivera, en una sesión municial en la ciudad blanca | Foto cortesía: Rodrigo Talavera/ LR

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró la vacancia de Víctor Hugo Rivera Chávez como alcalde provincial de Arequipa este 6 de mayo de 2026, cerrando un ciclo de gestión atravesado por controversias.

El detonante de la vacancia fue el denominado caso “Flechita”. Investigaciones evidenciaron que Herbert Arenas Román, trabajador contratado por la comuna, realizaba labores de cuidado y paseo del perro del alcalde en horario laboral y dentro de instalaciones municipales.

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El JNE determinó que existió un uso indebido de fondos públicos para fines personales, lo que configuró la causal directa de vacancia.

Alcalde de Arequipa pierde el cargo tras emplear personal municipal para el cuidado de su mascota “Flechita”.
Alcalde de Arequipa pierde el cargo tras emplear personal municipal para el cuidado de su mascota “Flechita”.

Otros escándalos

A lo largo de su trayectoria, Víctor Hugo Rivera estuvo vinculado a distintos episodios polémicos que trascendieron su labor en la alcaldía:

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1. Expulsión del Club Internacional (2018): Antes de asumir el gobierno municipal, Rivera fue presidente del Club Internacional de Arequipa. Una auditoría externa derivó en su expulsión por diez años, tras hallarse responsable de un perjuicio económico y de infringir los estatutos éticos del club. El exalcalde atribuyó la sanción a una “persecución política”.

2. Audios sobre injerencia en la Beneficencia (2023): Al inicio de su mandato, se filtraron grabaciones donde funcionarios allegados coordinaban la contratación de personas cercanas a su partido en la Sociedad de Beneficencia de Arequipa. En los audios se mencionaba presión para ubicar simpatizantes en cargos estratégicos.

3. Agresiones verbales y violencia política (2025): Tras un intento de vacancia en el Concejo Municipal, tres regidoras que votaron a favor fueron blanco de ataques verbales en redes sociales y comparaciones ofensivas con la mascota del alcalde. Diversas organizaciones y el Ministerio de la Mujer condenaron los hechos como muestra de violencia política.

Alcalde de Arequipa responde por usar a su seguridad como paseador de sus perros

4. Vulneración de la neutralidad electoral (2026): Rivera enfrentó un proceso sancionador por participar en actos proselitistas junto a líderes políticos nacionales, usando su posición para favorecer candidaturas. Reconoció ante el Jurado Electoral Especial su infracción al principio de neutralidad.

5. Vínculos con empresarios investigados: Durante su campaña y gestión, se cuestionó la relación de Rivera con personajes como Sandro Torres Peralta, empresario sentenciado por estafa agravada. Según denuncias, Torres habría financiado actividades de campaña a cambio de influencia en el Plan de Desarrollo Metropolitano.

6. Caso Emecsa y nombramientos irregulares (2024): La designación de Gregorio Corrales Delgado como gerente general de la Empresa Municipal de Eventos Culturales S.A. fue observada por falta de requisitos profesionales. Se denunciaron pagos irregulares y presuntos favores políticos.

7. Crisis del SIT y omisión ante los transportistas (2025-2026): En los meses previos a la vacancia, Rivera fue investigado por su pasividad ante el alza de pasajes en el Sistema Integrado de Transportes. La ciudadanía interpretó su postura como una “colusión silenciosa” con los consorcios y la fiscalía abrió una pesquisa para determinar posibles beneficios indebidos.

8. Fotografías íntimas en computadoras municipales (2024)

En 2024, una denuncia interna sacudió los cimientos de la Municipalidad Provincial cuando se reveló el hallazgo de material de contenido sexual explícito en equipos oficiales.

Durante una revisión y auditoría de rutina en las computadoras y cámaras fotográficas asignadas a la Subgerencia de Relaciones Públicas y Prensa (oficina de Imagen Institucional), se encontraron carpetas con fotografías de mujeres desnudas.

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