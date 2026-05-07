Rafael López Aliaga amenaza a Keiko Fujimori y al jefe del JNE: “Si proclama segunda vuelta, haremos una marcha de los cuatro suyos”

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, acusó sin pruebas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de fraude en los comicios del 12 de abril y advirtió que convocará una “marcha de los cuatro suyos” si se proclama una segunda vuelta sin auditoría internacional

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lanzó este miércoles una advertencia directa al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, y a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, durante una marcha en Lima donde volvió a insistir, sin pruebas, en la existencia de fraude en los comicios del 12 de abril.

Al dirigirse a sus simpatizantes en las inmediaciones del organismo electoral, el exalcalde, actualmente excluido del balotaje, advirtió que si el JNE proclama una segunda vuelta sin auditoría internacional, convocará “una marcha de los cuatro suyos”, en referencia a la movilización popular que tuvo lugar en Lima entre el 26 y el 28 de julio de 2000, en rechazo a la tercera reelección del fallecido dictador Alberto Fujimori.

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En sus declaraciones, López Aliaga calificó al órgano electoral como “jurado de la trafa” y acusó a su presidente de pretender proclamar una segunda ronda “fraudulenta e ilegal”.

“Si el 15 de mayo se atreven a proclamar esta segunda vuelta trucha, corrupta, desde acá les digo: haremos una marcha de los cuatro suyos. No va a ser tan fácil. Está hablando con una persona que viene de abajo, (...) un hombre que ha peleado toda su vida y ha derrotado gigantes más grandes que usted. Usted no sabe con qué se ha metido”, aseguró.

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Durante una manifestación en Lima, López Aliaga calificó al JNE de “jurado de la trafa”, acusó a su presidente de impulsar una segunda vuelta “fraudulenta e ilegal” y aseguró que no reconocerá los resultados

Según el dirigente, “en el exterior, más de 600 mil peruanos no han votado por culpa de esta gente”, y agregó que “en Lima, al menos 500 mil personas más” se quedaron sin sufragar por retrasos en la entrega del material electoral.

“Han dejado abierto el software, han dejado abierta la base de datos y por eso no quieren peritaje”, expresó antes de acusar a la lideresa de Fuerza Popular de conocer las presuntas irregularidades del sistema electoral y cuestionar su actuación en procesos anteriores.

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“La señora Fujimori sabe lo que está pasando, sabe que con este software y la gente que está acá, el jurado, más la ONPE, que es una pandilla”, dijo. “A la señora le han robado dos elecciones, tengo las pruebas para eso. ¿Por qué no le van a robar una cuarta vez?”, manifestó, y extendió su denuncia a otros candidatos como Ricardo Belmont, Jorge Nieto y Carlos Álvarez, a quienes también señaló de haber perdido votos por fraude.

“No vamos a reconocer ninguna elección acá. Será un gobierno ilegítimo”, advirtió. En el año 2000, la Marcha de los Cuatro Suyos reunió a miles de manifestantes de diversas regiones que llegaron a la capital para protestar contra la permanencia de Fujimori (1990-2000) en el poder.

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En plena campaña presidencial, Keiko Fujimori visita el distrito de Puinahua en Loreto, donde denuncia los altos niveles de pobreza y la falta de servicios básicos como agua y electricidad, comprometiéndose a impulsar obras para las regiones más necesitadas. | Canal N

En la víspera, su hija y heredera política, quien postula por cuarta vez a la presidencia, rechazó la movilización propuesta por López Aliaga y afirmó que no comparte los llamados a la “insurgencia”.

“Nosotros hemos acompañado el pedido de elecciones complementarias que solicitó el señor Rafael López Aliaga. Los hemos apoyado con personeros. Inmediatamente, señalamos que era fundamental que se amplíe el horario de votación, (...) pero también hemos estado en contra cuando ha habido un pedido de insurgencia”, expresó.

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“Creo que está en todo el derecho de hacer estas marchas, pero creo también que corresponde a los órganos electorales determinar los resultados, ya estamos terminando el conteo”, concluyó.