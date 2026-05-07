Laura Spoya: Sebastián Gálvez rompe su silencio sobre Laura Spoya tras imágenes en discoteca: “Somos amigos nada más”

Magaly Medina analiza las evasivas respuestas de Sebastián Gálvez, el joven vinculado sentimentalmente a Laura Spoya, quien insiste en que solo mantienen una amistad a pesar de las imágenes juntos.

Las imágenes difundidas en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’ continúan generando comentarios y especulaciones alrededor de Laura Spoya y Sebastián Gálvez. Luego de que ambos fueran captados compartiendo una salida nocturna en una discoteca de Miraflores y mostrando una evidente cercanía, el joven decidió finalmente pronunciarse públicamente para aclarar cuál es el verdadero vínculo que mantiene con la exreina de belleza.

Tras la difusión del informe, el equipo de ‘Magaly TV La Firme’ buscó a Sebastián para consultarle directamente sobre las especulaciones que comenzaron a circular después de aparecer junto a la conductora de ‘La Manada’.

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Durante la conversación con el reportero del programa, el joven fue interrogado sobre la posibilidad de que exista algo más que una amistad entre él y Laura Spoya. La pregunta surgió precisamente porque las imágenes mostraban una dinámica bastante cercana entre ambos durante la salida nocturna en Miraflores.

Sebastián Gálvez niega romance con Laura Spoya tras ser captados muy cariñosos en discoteca. Captura: Magaly TV La Firme.

“Laura dice que no te va a oficializar, ¿qué opinas?”, le consultó el periodista de Magaly Medina. Lejos de esquivar la pregunta o mostrarse incómodo, Sebastián Gálvez respondió de manera breve, pero contundente. “Somos amigos”, afirmó inicialmente.

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Sin embargo, el reportero insistió en el tema debido a las especulaciones generadas por las imágenes difundidas en televisión. Ante ello, le preguntó directamente si se trataba de una amistad con beneficios o si existía algún vínculo sentimental que todavía no desean hacer público.

Sebastián Gálvez negó tajantemente esa posibilidad y aseguró que las imágenes emitidas no prueban absolutamente nada más allá de una amistad. “Yo no he dicho eso, somos amigos nada más, la imagen del fin de semana no aclara nada, no dice nada”, sentenció.

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Sebastián Gálvez niega romance con Laura Spoya tras ser captados muy cariñosos en discoteca. Captura: Magaly TV La Firme.

Laura Spoya se encuentra con Sebastián Gálvez

Como se recuerda, en la edición del pasado 5 de mayo, ‘Magaly TV La Firme’ presentó un informe detallando las actividades que realizó la exMiss Perú durante el fin de semana. Según las imágenes difundidas, Laura Spoya inició la noche asistiendo a un concierto en el distrito de Magdalena, donde disfrutó del evento junto a un grupo de amigos.

Posteriormente, la conductora se dirigió a una conocida discoteca ubicada en Miraflores, lugar donde fue captada compartiendo de manera bastante cercana con Sebastián Gálvez.

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Las cámaras del programa registraron diversos momentos entre ambos dentro del local nocturno. En las imágenes se les observó conversando muy próximos, compartiendo sonrisas y manteniendo una evidente confianza durante toda la velada.

Sebastián Gálvez niega romance con Laura Spoya tras ser captados muy cariñosos en discoteca. Captura: Magaly TV La Firme.

Joven niega relación con Laura Spoya

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando las cámaras captaron a Laura Spoya y Sebastián Gálvez aparentemente muy cerca de besarse. Esa escena bastó para que en redes sociales comenzaran a surgir rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos.

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La difusión del informe generó una ola de comentarios entre seguidores y usuarios, quienes rápidamente comenzaron a analizar cada gesto y cada interacción de la conductora durante aquella salida nocturna.

Hasta el momento, Laura Spoya no ha emitido una declaración extensa sobre las imágenes ni sobre el tipo de vínculo que mantiene con Sebastián Gálvez. Sin embargo, las recientes declaraciones del joven buscarían poner fin a las especulaciones que crecieron después de la emisión del reportaje.

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Sebastián Gálvez niega romance con Laura Spoya tras ser captados muy cariñosos en discoteca. Captura: Magaly TV La Firme.