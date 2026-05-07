Perú

Vigilante atropellado en Trujillo lucha por su vida: familia exige justicia tras liberación de conductora

Maricsa Alfaro Cerna manejo aquel día con la licencia de conducir vencida desde hace cuatro años, pero a esto se suma las irregularidades en el acta policial

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Imágenes de una cámara de seguridad muestran el preciso instante en que una conductora en aparente estado de ebriedad atropella a un vigilante en Trujillo. La hermana de la víctima denuncia que el hombre se encuentra en estado crítico mientras la responsable ha sido liberada.| Exitosa Noticias

La situación de Juan Martínez Torres, el vigilante atropellado en la urbanización El Golf de Trujillo, mantiene en vilo a su familia y vecinos, quienes reclaman justicia tras conocerse la liberación de la conductora responsable. El hombre de 54 años continúa luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital Belén.

Según explicó su hermana, Rossmery Martínez, el estado del trabajador es delicado y el diagnóstico permanece reservado debido a la gravedad de las lesiones. Otra de sus hermanas, Elisa Martínez, detalló que el paciente presenta fractura de pelvis, lesiones en la cadera, testículos e intestino, además de daño en la caja torácica y un derrame en el corazón. La pérdida de sangre interna dificulta cualquier intervención quirúrgica inmediata y su pierna también se encuentra destruida.

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Familia denuncia liberación de conductora que atropelló a vigilante en Trujillo y exige justicia
Familia denuncia liberación de conductora que atropelló a vigilante en Trujillo y exige justicia| Panamericana Noticias

Controversia por la liberación de la conductora

La conductora identificada como Maricsa Polet Alfaro Cerna fue liberada tras una decisión del juez y el fiscal de turno, quienes no dictaron prisión preventiva pese a los elementos presentados. Según confirmó Rossmery Martínez, hermana del vigilante, la liberación se produjo a pesar de que Alfaro Cerna manejaba con la licencia de conducir vencida desde 2022 y registraba 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente, cifra que cuadruplica el límite legal permitido.

“Ha sido liberada, lamentablemente, por el juez Valladares, el fiscal Valladares”, afirmó la hermana, visiblemente afectada. La noticia de la excarcelación generó una reacción inmediata de la familia, que exige una revisión del caso y cuestiona las decisiones adoptadas por las autoridades. Consideran que la gravedad de las lesiones de Juan, sumada a la conducta de la mujer, justifican una medida de prisión preventiva mientras se esclarecen los hechos.

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Un hombre de 54 años se debate entre la vida y la muerte tras ser brutalmente atropellado por una camioneta en Trujillo. La conductora responsable tenía la licencia de conducir vencida desde hace cuatro años.|Latina Noticias

Irregularidades en el acta

Desde el inicio, la familia de Juan Martínez detectó irregularidades en el proceso. Las primeras versiones policiales intentaron presentar el atropello como una “caída”, a pesar de las imágenes captadas por cámaras de seguridad y los testimonios que muestran con claridad que se trató de un atropello directo.

“Todo está manipulado, nunca se cayó de un techo, los videos están ahí claros”, denunció Elisa Martínez, otra hermana de la víctima.

Esta versión errónea en el acta policial fue señalada como una grave falta de profesionalismo y ha motivado el cambio e investigación de los policías involucrados, según confirmó el jefe de la Región Policial La Libertad en días recientes.

Frente a la situación, la familia rechaza cualquier posibilidad de acuerdo extrajudicial. “La vida de mi hermano no tiene precio. Si él se salva, no va a quedar bien ni podrá volver a trabajar”, expresó Martínez. Señalan que han recibido propuestas para llegar a un “arreglo”, pero insisten en que la única salida es que la justicia actúe con firmeza y transparencia.

Habla la mujer que atropelló a vigilante en Trujillo: “No voy a descansar hasta que se encuentren bien”
Habla la mujer que atropelló a vigilante en Trujillo: “No voy a descansar hasta que se encuentren bien”| AN (Facebook)/Ozono Televisión

Durante una manifestación en la Plaza de Armas de Trujillo, los familiares pidieron la intervención de autoridades superiores y convocaron a la ciudadanía a sumarse a la exigencia de justicia. Además, solicitaron donaciones de sangre para Juan, quien sigue en estado crítico con diagnóstico reservado.

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