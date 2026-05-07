Perú

Magaly Medina expone audios desgarradores de vigilante tras liberación de conductora ebria en Trujillo: “Una miserable”

La periodista exigió justicia para Juan Martínez luego de ser brutalmente atropellado por la empresaria Maricsa Polet Alfaro Cerna, quien conducía con 1.84 grados de alcohol. La conductora criticó duramente que la mujer recuperara su libertad solo 48 horas después del accidente, mientras la víctima sigue luchando por su vida

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Magaly Medina expresa su total indignación por el caso del vigilante Juan Martínez, brutalmente atropellado en Trujillo por una mujer en estado de ebriedad. Analizamos las impactantes imágenes y el clamor de justicia ante la increíble liberación de la responsable. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora de televisión Magaly Medina inició la última edición de su programa visiblemente afectada e indignada por el caso de la empresaria Maricsa Polet Alfaro Cerna, quien atropelló brutalmente a un vigilante en la urbanización El Golf, en Trujillo, mientras manejaba su vehículo en estado de ebriedad. La situación generó aún más rechazo luego de que se conociera que la mujer quedó en libertad apenas 48 horas después del accidente, pese a que la víctima continúa luchando por su vida.

Desde el inicio de su programa, la periodista dejó claro que el caso le provocaba una profunda indignación y aseguró que existen injusticias que “revuelven el estómago”. Con un tono cargado de impotencia, Magaly explicó por qué la historia del vigilante Juan Martínez la había golpeado especialmente como ciudadana y como persona que conoce las dificultades de las familias humildes en el Perú.

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Hay muchas injusticias también, que de todas maneras nosotros sí tenemos que pronunciarnos, porque a nosotros las injusticias sí nos llegan al alma”, expresó la conductora. Luego añadió: “Nos desgarran como ciudadanos que somos, como personas que alguna vez no hemos tenido poderío, no hemos tenido recursos, hemos sido parte de una ciudadanía normal, común y corriente, emergente, humilde y modesta”.

Magaly Medina, de cabello rojizo, en un set de TV, señala con expresión de enojo. Una superposición muestra un video de seguridad y el retrato de una mujer.
Magaly Medina, enojada, señala mientras en una superposición se ve un video de seguridad y el retrato de la conductora involucrada en un incidente en Trujillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magaly Medina expone video sin filtros de atropello a vigilante

La periodista contó que el estado de salud del vigilante era extremadamente delicado y que la familia atravesaba momentos de desesperación al no contar con los recursos económicos necesarios para brindarle atención especializada. “Está en situación crítica este señor, bien crítica. No lo han podido operar según sus familiares”, sostuvo Magaly, visiblemente consternada por el caso que ha generado una fuerte reacción en redes sociales.

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Durante el programa, se difundieron imágenes y detalles del accidente protagonizado por la empresaria, quien manejaba un Mercedes-Benz con 1.84 grados de alcohol en la sangre y además tenía la licencia vencida. Para Magaly Medina, el comportamiento de la conductora reflejaba una actitud de total indiferencia frente al sufrimiento humano.

Esta mujer ebria estaba borracha completamente, agarrando su Mercedes Benz, sintiéndose la empresaria poderosa, la que está por encima del bien y del mal, se estrelló contra él”, manifestó con evidente molestia.

Magaly Medina, de cabello rojo, gesticula en un estudio de televisión, con un retrato de una mujer a la izquierda y una escena nocturna borrosa a la derecha.
Magaly Medina expresa indignación en su programa por la polémica liberación de una conductora ebria en Trujillo, con imágenes de la involucrada y el incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La periodista también destacó la historia de vida de Juan Martínez, describiéndolo como un trabajador honesto que se ganaba la vida cuidando a otros vecinos de la urbanización donde ocurrió el accidente. “El señor sentado en su sillita, cuidando su cuadra, cuidando a la gente que lo había contratado, se ganaba decente y honestamente la vida”, dijo.

Magaly aprovechó el espacio para reflexionar sobre la situación de miles de trabajadores peruanos que salen diariamente a buscar sustento de manera honrada. “Como muchas personas en el país, como muchos de nuestros padres, como muchos de nuestros hermanos, como muchos de nuestros hijos. No están robando, extorsionando”, añadió.

Uno de los momentos más impactantes del programa ocurrió cuando la conductora decidió emitir los audios posteriores al atropello, donde se escuchaba al vigilante pedir ayuda desesperadamente. Magaly explicó que decidió mostrar el material porque consideraba necesario que el público comprendiera la gravedad del hecho y la falta de reacción de la conductora tras el impacto.

Mujer embiste a vigilante en Trujillo y lo deja entre la vida y la muerte| SOL TV
Mujer embiste a vigilante en Trujillo y lo deja entre la vida y la muerte| SOL TV

Ese hombre pide ayuda. Pide ayuda, le dice: ‘Me muero, me muero’”, relató antes de presentar el video. Tras escuchar los gritos desgarradores de la víctima, Magaly no pudo ocultar su indignación y lanzó una dura frase contra la empresaria. “Una miserable”, expresó tajantemente. La conductora cuestionó que la mujer no auxiliara al vigilante pese a la gravedad de la situación. “La mujer baja entaconada ella. ‘¿Qué pasa? ¿Qué pasa?’ ¿Cómo que qué pasa?”, comentó con evidente incredulidad.

Luego continuó: “Pobre ser humano. ¿Cómo es posible que no reaccione? Pudo haber sido un familiar suyo”. Para la periodista, la reacción de la conductora demostraba una total falta de empatía. “La mujer es inmune al dolor, indolente totalmente al dolor de este señor que le pide auxilio”, manifestó con evidente frustración.

Habla la mujer que atropelló a vigilante en Trujillo: “No voy a descansar hasta que se encuentren bien”
Habla la mujer que atropelló a vigilante en Trujillo: “No voy a descansar hasta que se encuentren bien”| AN (Facebook)/Ozono Televisión
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