Perú Deportes

Partidos de hoy, jueves 7 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos decisivos: Universitario visita a Coquimbo Unido en Chile, Flamengo defenderá la punta con Medellín, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr, y mucho más

Guardar
Google icon
Partidos de hoy, jueves 7 de mayo de 2026
Partidos de hoy, jueves 7 de mayo de 2026

Hoy, jueves 7 de mayo, la jornada presenta partidos emocionantes a nivel internacional: Universitario de Deportes visita Coquimbo Unido para asegurar su pase a octavos de la Copa Libertadores, Flmaengo buscará defender el liderato de su grupo frente Medellín, River Plate hará lo suyo con Carabobo por la Sudamericana, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr por la Saudi Pro League, y mucho más.

El reciente repunte de la ‘U’ ha reconfigurado sus objetivos inmediatos tras abandonar el último puesto de su grupo en el torneo internacional. La contundente victoria local por 4-1 ante Juan Pablo II, válida por la Liga 1, ha elevado la confianza de la plantilla, que ahora se prepara para enfrentar a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

PUBLICIDAD

En la competición continental, la recuperación anímica y deportiva se evidenció en el triunfo por 4-2 sobre Nacional. Ese resultado permitió a los ‘cremas’ salir del fondo del Grupo B y encarar un nuevo tramo del certamen con renovada ambición.

Universitario visitará a Coquimbo Unido en Chile por la Copa Libertadores 2026.
Universitario visitará a Coquimbo Unido en Chile por la Copa Libertadores 2026.

Por otro lado, DIM encara una jornada decisiva en la Libertadores, con la necesidad de sumar una victoria ante el Flamengo para mantener vivas sus opciones en el grupo A. El encuentro tendrá lugar en el estadio Atanasio Girardot, donde el equipo colombiano afronta la presión de revertir un semestre irregular.

PUBLICIDAD

Por su parte, el conjunto brasileño llega a Medellín como líder de la zona, con siete puntos logrados en las tres primeras fechas. Esta cifra le otorga una ventaja de dos unidades sobre Estudiantes de La Plata y de tres respecto a los locales. El Cusco FC se mantiene en el fondo de la tabla, sin haber sumado puntos hasta el momento.

Soccer Football - Copa Libertadores - Group A - Estudiantes de La Plata v Flamengo - Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata, Argentina - April 29, 2026 Flamengo's Luiz Araujo celebrates scoring their first goal with Bruno Henrique REUTERS/Rodrigo Valle
Soccer Football - Copa Libertadores - Group A - Estudiantes de La Plata v Flamengo - Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata, Argentina - April 29, 2026 Flamengo's Luiz Araujo celebrates scoring their first goal with Bruno Henrique REUTERS/Rodrigo Valle

Partidos de Copa Libertadores

- Mirassol vs LDU Quito (17:00 horas / Disney+ Premium)

- Platense vs Peñarol (17:00 horas / ESPN2, Disney+ Premium)

- Coquimbo Unido vs Universitario de Deportes (19:00 horas / ESPN, Disney+ Premium)

- Medellín vs Flamengo (19:30 horas / Disney+ Premium, ESPN Premium)

- Junior vs Cerro Porteño (21:00 horas / ESPN, Disney+ Premium)

Partidos de Copa Sudamericana

- Boston River vs Millonarios (17:00 horas / DIRECTV Sports, DGO)

- O’Higgins vs São Paulo (17:00 horas / Disney+ Premium)

- Blooming vs RB Bragantino (19:30 horas / DIRECTV Sports, DGO)

- Carabobo vs River Plate (19:30 horas / DIRECTV Sports, DGO)

Partidos de Europa League

- Aston Villa vs Nottingham Forest (14:00 horas / ESPN, Disney+)

- Friburgo vs SC Braga (14:00 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de Conference League

- Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk (14:00 horas / Disney+)

- Estrasburgo vs Rayo Vallecano (14:00 horas / Disney+)

Partido de Saudi Pro League

- Al Shabab FC vs Al Nassr (13:00 horas / Somos FOX YouTube)

Google icon

Temas Relacionados

Universitario de DeportesCoquimbo UnidoCopa LibertadoresFlamengoRiver PlateCopa SudamericanaCristiano RonaldoAl Nassrperu-deportes

Más Noticias

Bassco Soyer decide la clasificación de Gil Vicente a cuartos de final de la Liga Revelação: notable desempeño goleador contra Sporting Lisboa

El mediocentro peruano, aún en edad de consolidación, aportó con un gol y una asistencia para dejar en el camino a uno de los clubes más tradicionales de Portugal

Bassco Soyer decide la clasificación de Gil Vicente a cuartos de final de la Liga Revelação: notable desempeño goleador contra Sporting Lisboa

Claudio Pizarro reivindica su importancia en la selección nacional: “Creo que hice mucho para que Perú vaya a un Mundial”

El ‘Bombardero de los Andes’ defiende su papel dentro de la ‘bicolor’ a lo largo del proceso exitoso que se saldó con un inolvidable pase a la Copa del Mundo. “Así no haya estado, fue algo reconfortante”, dijo

Claudio Pizarro reivindica su importancia en la selección nacional: “Creo que hice mucho para que Perú vaya a un Mundial”

Novak Djokovic confiesa a Ignacio Buse la atracción que siente por Machu Picchu y visitar el Perú: “Sé de su energía”

El serbio, máximo ganador de Grand Slam de la historia, se entrenó recientemente por segunda vez con el deportista peruano en Roma. La práctica dio pie a una tertulia donde el de Belgrado expuso su disposición para conocer Cusco

Novak Djokovic confiesa a Ignacio Buse la atracción que siente por Machu Picchu y visitar el Perú: “Sé de su energía”

A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido HOY: partido en Chile por fecha 4 del Grupo B de Copa Libertadores 2026

La ‘U’ afronta un encuentro duro ante el ‘pirata’, vigente campeón de Chile, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El vencedor dará un paso importante en búsqueda de la clasificación

A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido HOY: partido en Chile por fecha 4 del Grupo B de Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Coquimbo Unido por fecha 4

El cuadro ‘crema’ está obligado a sumar en Chile ante Coquimbo Unido. Esto tras victoria aplastante de Deportes Tolima frente a Nacional en tierras ‘cafeteras’. Así va la lucha por la clasificación

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Coquimbo Unido por fecha 4
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga amenaza a Keiko Fujimori y al jefe del JNE: “Si proclama segunda vuelta, haremos una marcha de los cuatro suyos”

Rafael López Aliaga amenaza a Keiko Fujimori y al jefe del JNE: “Si proclama segunda vuelta, haremos una marcha de los cuatro suyos”

Vacancia de Víctor Hugo Rivera: Otros escándalos del exalcalde de Arequipa

Rafael López Aliaga anuncia que no jurará como Senador: ¿quién podría reemplazarlo, según especialista electoral?

Antauro Humala insiste en recuperar Arica “por la vía armada” y periodista chilena lo frena en vivo: “No estamos en el siglo XIX”

Piero Corvetto confronta al jefe del JNE: “Sus afirmaciones no son correctas. En ningún momento he mentido”

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Gálvez rompe su silencio sobre Laura Spoya tras imágenes en discoteca: “Somos amigos nada más”

Sebastián Gálvez rompe su silencio sobre Laura Spoya tras imágenes en discoteca: “Somos amigos nada más”

Magaly Medina expone dramático caso contra el doctor Hoshe Joo tras muerte de ingeniero de 40 años por cirugía bariátrica

Alejandra Baigorria asegura que las fechas especiales no le importan y Magaly Medina expone sus días felices: “Nadie le cree”

Magaly Medina expone audios desgarradores de vigilante tras liberación de conductora ebria en Trujillo: “Una miserable”

Paloma Fiuza sorprende con inesperada confesión tras ser vinculada sentimentalmente con Mario Hart: “Mi hogar es el mundo”

DEPORTES

Bassco Soyer decide la clasificación de Gil Vicente a cuartos de final de la Liga Revelação: notable desempeño goleador contra Sporting Lisboa

Bassco Soyer decide la clasificación de Gil Vicente a cuartos de final de la Liga Revelação: notable desempeño goleador contra Sporting Lisboa

Claudio Pizarro reivindica su importancia en la selección nacional: “Creo que hice mucho para que Perú vaya a un Mundial”

Novak Djokovic confiesa a Ignacio Buse la atracción que siente por Machu Picchu y visitar el Perú: “Sé de su energía”

A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido HOY: partido en Chile por fecha 4 del Grupo B de Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Coquimbo Unido por fecha 4