Partidos de hoy, jueves 7 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, jueves 7 de mayo, la jornada presenta partidos emocionantes a nivel internacional: Universitario de Deportes visita Coquimbo Unido para asegurar su pase a octavos de la Copa Libertadores, Flmaengo buscará defender el liderato de su grupo frente Medellín, River Plate hará lo suyo con Carabobo por la Sudamericana, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr por la Saudi Pro League, y mucho más.
El reciente repunte de la ‘U’ ha reconfigurado sus objetivos inmediatos tras abandonar el último puesto de su grupo en el torneo internacional. La contundente victoria local por 4-1 ante Juan Pablo II, válida por la Liga 1, ha elevado la confianza de la plantilla, que ahora se prepara para enfrentar a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
En la competición continental, la recuperación anímica y deportiva se evidenció en el triunfo por 4-2 sobre Nacional. Ese resultado permitió a los ‘cremas’ salir del fondo del Grupo B y encarar un nuevo tramo del certamen con renovada ambición.
Por otro lado, DIM encara una jornada decisiva en la Libertadores, con la necesidad de sumar una victoria ante el Flamengo para mantener vivas sus opciones en el grupo A. El encuentro tendrá lugar en el estadio Atanasio Girardot, donde el equipo colombiano afronta la presión de revertir un semestre irregular.
Por su parte, el conjunto brasileño llega a Medellín como líder de la zona, con siete puntos logrados en las tres primeras fechas. Esta cifra le otorga una ventaja de dos unidades sobre Estudiantes de La Plata y de tres respecto a los locales. El Cusco FC se mantiene en el fondo de la tabla, sin haber sumado puntos hasta el momento.
Partidos de Copa Libertadores
- Mirassol vs LDU Quito (17:00 horas / Disney+ Premium)
- Platense vs Peñarol (17:00 horas / ESPN2, Disney+ Premium)
- Coquimbo Unido vs Universitario de Deportes (19:00 horas / ESPN, Disney+ Premium)
- Medellín vs Flamengo (19:30 horas / Disney+ Premium, ESPN Premium)
- Junior vs Cerro Porteño (21:00 horas / ESPN, Disney+ Premium)
Partidos de Copa Sudamericana
- Boston River vs Millonarios (17:00 horas / DIRECTV Sports, DGO)
- O’Higgins vs São Paulo (17:00 horas / Disney+ Premium)
- Blooming vs RB Bragantino (19:30 horas / DIRECTV Sports, DGO)
- Carabobo vs River Plate (19:30 horas / DIRECTV Sports, DGO)
Partidos de Europa League
- Aston Villa vs Nottingham Forest (14:00 horas / ESPN, Disney+)
- Friburgo vs SC Braga (14:00 horas / ESPN 2, Disney+)
Partidos de Conference League
- Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk (14:00 horas / Disney+)
- Estrasburgo vs Rayo Vallecano (14:00 horas / Disney+)
Partido de Saudi Pro League
- Al Shabab FC vs Al Nassr (13:00 horas / Somos FOX YouTube)