Paloma Fiuza sorprende con inesperada confesión tras ser vinculada sentimentalmente con Mario Hart: “Mi hogar es el mundo”

Israel Dreyfus, vestido de Batman, asegura que su 'sexto sentido arácnido' le indica una situación sentimental entre Paloma Fiuza y Mario Hart. YouTube: Sin Más Q'Decir.

La brasileña Paloma Fiuza volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de quedar vinculada sentimentalmente con Mario Hart, en medio de rumores que no dejan de crecer y que han generado una ola de comentarios entre los seguidores de ambos personajes de la farándula peruana.

Todo comenzó tras las declaraciones de Israel Dreyfus en un pódcast, donde dejó entrever una posible cercanía entre la exchica reality y el piloto, encendiendo así las especulaciones sobre un supuesto romance.

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La situación rápidamente tomó fuerza debido al contexto que atraviesa Mario Hart, quien hasta el momento no ha aclarado públicamente cómo se encuentra su relación con Korina Rivadeneira. Aunque ambos continúan mostrando cordialidad ante cámaras y evitando hablar de una posible crisis sentimental, las recientes versiones sobre un distanciamiento han provocado que cada movimiento alrededor de ellos sea analizado al detalle por los usuarios en redes sociales.

La personalidad televisiva Paloma Fiuza habla con la prensa, rodeada de cámaras y micrófonos, para abordar los rumores de su supuesto romance con Mario Hart. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se aleja de rumores

En medio de toda esta controversia, Paloma optó por mantenerse al margen de las especulaciones y evitar pronunciarse directamente sobre las versiones que la relacionan con el exchico reality. Sin embargo, una serie de publicaciones realizadas en sus historias de Instagram terminó captando la atención de miles de seguidores, quienes interpretaron sus mensajes como posibles indirectas sobre el momento que atraviesa actualmente.

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La brasileña compartió primero una reflexión escrita en portugués que llamó profundamente la atención por el tono emocional y agradecido que transmitía. “¡Muy agradecida, increíblemente agradecida, increíblemente bendecida!”, escribió la influencer, acompañando el mensaje con un corazón blanco. La publicación fue interpretada por muchos usuarios como una señal de tranquilidad y bienestar personal en medio de la ola de comentarios que circulan sobre ella.

No obstante, fue otra historia la que terminó generando aún más repercusión. En las imágenes se podía ver a Paloma Fiuza en un aeropuerto, rodeada de maletas y esperando abordar un vuelo, lo que despertó inmediatamente nuevas preguntas entre sus seguidores. Muchos comenzaron a especular sobre si la modelo estaría viviendo fuera de Lima o incluso cerca de Mario Hart, especialmente después de que surgieran versiones sobre una presunta mudanza del piloto a Punta Hermosa.

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Paloma Fiuza sorprende con inesperada confesión tras ser vinculada sentimentalmente con Mario Hart. Captura: TikTok.

Lejos de aclarar directamente los rumores, Paloma decidió acompañar las imágenes con una frase que rápidamente se volvió viral. “¡Mi hogar es el mundo!”, escribió la exchica reality, dejando abierta la interpretación de sus seguidores y provocando una avalancha de reacciones en redes sociales.

Para muchos usuarios, la frase sería una manera elegante de responder indirectamente a quienes especulan sobre el lugar donde reside actualmente o sobre una posible convivencia con Mario Hart. Otros interpretaron el mensaje como una muestra de la vida itinerante que lleva la influencer, quien constantemente realiza viajes por trabajo, proyectos personales y colaboraciones vinculadas al mundo digital.

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Lo cierto es que Fiuza ha decidido mantener absoluto hermetismo frente a la polémica. Hasta el momento, no ha confirmado ni desmentido los rumores sentimentales, evitando alimentar aún más las versiones que circulan en programas de espectáculos y plataformas digitales.

Paloma Fiuza sorprende con inesperada confesión tras ser vinculada sentimentalmente con Mario Hart. Captura: TikTok.

korina Rivadeneira se pronuncia sobre Mario Hart

Mientras tanto, el nombre de Mario Hart continúa siendo protagonista de diversos comentarios relacionados con su situación sentimental con Korina Rivadeneira. En las últimas semanas, distintos rumores apuntaron a un supuesto distanciamiento entre ambos, e incluso se llegó a mencionar que el piloto estaría viviendo en Punta Hermosa, lejos de su familia.

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Ante estas versiones, Korina Rivadeneira decidió pronunciarse brevemente ante la prensa y negó tajantemente que Mario Hart se encuentre viviendo en dicho lugar. La modelo venezolana mostró sorpresa cuando fue consultada sobre el tema y respondió de manera directa: “¿En Punta Hermosa?, no, allá viven nuestros amigos, no Mario”.

La exchica reality prefirió no profundizar sobre el estado actual de su matrimonio; sin embargo, dejó claro que la comunicación con el piloto continúa con normalidad. “Estamos muy bien y, de hecho, hemos conversado antes de venir; él iba a venir, pero he venido solo con los niños”, señaló Korina.

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La pareja de Mario Hart y Korina Rivadeneira resalta el compromiso de proteger la privacidad de su vida personal ante la presión mediática. (Instagram Mario Hart)