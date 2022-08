Magaly Medina y las necesidades económicas que padeció antes de lograr su importante fortuna

Magaly Medina tuvo una infancia con carencias económicas. (Foto: Composición)

Magaly Medina nunca ha negado que proviene de una familia humilde de Huacho, al contrario, en muchas oportunidades ha resaltado que tanta era su escasez económica que su primer bikini fue hecho con unas cortinas viejas. Incluso, contó que tuvo que ir con zapatos rotos al colegio, pues a sus padres no les alcanzaba el dinero para llevarlos al zapatero y muchos menos para comprarle un par nuevo.

El pasado 2 de agosto, tras ser criticada por presumir sus lujos en las redes sociales, la periodista recordó una vez más que cuando era pequeña siempre anhelo tener lujos, es por ello que trabajó mucho para poder costearlos. Lejos de aceptar las críticas, Magaly Medina indicó que no dejará de lucir sus bienes materiales pues son producto de su trabajo.

Como se sabe, la conductora de TV cuenta con una costosísima casa en La Molina y su pasatiempo favorito es viajar junto a su esposo por Europa, Estados Unidos, interiores de Perú y más lugares del mundo. Sin embargo, lo que más ama es coleccionar carteras de marca lujosas y renombradas. Hoy en día se puede dar sus gustos, pero antes, Magaly Medina tuvo que pasar experiencias bastante penosas. Sin embargo, la conductora resalta que pese a sus carencias económicas tuvo una infancia muy feliz. Aquí te contamos algunos pasajes de su vida.

SU PRIMER ÁRBOL FUE UN BALDE Y UN TRONCO

En la Navidad del 2021, Magaly Medina mostró el enorme árbol que puso en su casa. La periodista cuenta que siempre anhelo tener uno gigantesco, pues de pequeña no tuvo este adorno navideño. Sin embargo, ella y sus hermanos nunca perdieron la ilusión y cada año construían su propio árbol, hecho con balde vacío y un tronco.

“Este árbol (señala su árbol actual) no es el primero que he tenido en esta casa, pero sí lo que he soñado tener toda mi vida, cuando yo era pequeñita teníamos un balde de pintura vacío, le poníamos arena, y buscábamos por los al rededores unos troncos, que pintábamos de blanco. Mi mamá nos traía del mercado unas bolitas chiquitas, algún adornito. Entonces, yo que amo la Navidad, siempre soñé con un árbol así”, contó Magaly Medina.

“Yo lo quería inmenso, como lo había visto en las películas, como lo había visto en mis sueños, cuando ya tuve la suficiencia económica para hacerlo me compré este otro árbol”, acotó la conductora de TV, mientras señalaba su enorme adorno navideño.

Magaly Medina revela por qué tiene dos árboles de Navidad. (Foto: Instagram)

FUE CON ZAPATOS ROTOS AL COLEGIO

En una entrevista con Andrea Llosa, Magaly Medina señaló que si bien es cierto en su casa jamás faltó comida ni educación, muchas veces tuvo que asistir con los zapatos rotos, pues no tenían dinero para llevarlos al zapatero.

“Mi papá privilegiaba la alimentación y la educación, él decía en esta casa nunca va a faltar comida ni educación, pero no le interesaba si tú te ibas al colegio con los zapatos que tenían hueco, y que él le ponía papel periódico al zapato para que no entrará el frío o el agua, porque no había plata ni siquiera para mandar al zapatero”, relató la periodista.

“Era un hogar humilde, mi papá era policía, tenía un hogar que había dejado, una señora de la que se separa, mi mamá es segunda esposa, y tenía que mantener a tres hijos y a nosotros, mi papá custodiaba valores de los rincones más apartados de Perú, era vendedor de artefactos domésticos casa por casa, en lugares como las haciendas y chacras, yo lo acompañaba muchas veces. Mi papá era el hombre más trabajador del mundo. Nunca nos faltó un plato de comida en mi casa y nunca nos faltó educación”, recalcó.

Magaly Medina agradecida con su padre. (Foto: Captura)

SU PRIMER BIKINI FUE UNA CORTINA VIEJA Y NO TENÍA TV

Magaly Medina cuenta que su primer bikini se lo hizo una tía Manuela, cuando ella tenía 5 años. El material que usó para ello fue unas cortinas viejas que habían en su casa. Aunque esta prenda no era de marca y mucho menos lujosa, la conductora contó que guarda con mucho cariño esta experiencia.

“Nunca teníamos para ningún lujo, yo televisor en mi casa he tenido recién a los 13 años, por eso leía tanto. Una tía mía viene a vivir con nosotros, tenía mucha facilidad con las labores manuales, ella hizo mi primer bikini, hecho con las cortinas que se caían de viejas”, contó.

SIN JUGUETES PERO CON MUCHO AMOR

La periodista dice que su padre le enseñó a ser una mujer fuerte, aunque no era muy expresivo ni cariñoso. Era su madre quien la engreía mucho, a base de juegos y mimos. Ni sus hermanos ni ella tuvieron muchos juguetes, sin embargo, su progenitora se encargó de que su infancia sea muy feliz.

“Tuve una niñez bonita pese a las carencias, mi madre era muy querendona de sus hijos y engreidora, ella nos hizo la infancia con pocos juguetes, pero era de sacarte a pasear, llevarte al mar, de hacer un picnic modesto”, contó.

Magaly Medina graba divertido video con su madre. (Foto: Instagram)

NO HABÍA DINERO PARA LAS TERAPIAS DE SU HERMANA CON POLIOMELITIS

Uno de los momentos más duro para Magaly Medina es recordar todo lo que tuvo que padecer su hermana Mariela tras contraer poliomelitis. La conductora cuenta que la única opción para sus padres era el Hogar Clínica San Juan de Dios, centro al que agradece mucho y siempre apoya, por todo lo que hicieron por su familiar.

La periodista relata que la menor se quedaba muchas semanas internada, y que era duro para ella verla tan pequeña con aparatos y clavos en sus piernitas. Cuenta Magaly que su padre jamás mostró debilidad, pese al largo viaje que hacía siempre para verla o llevarla desde Huacho hasta el centro de salud, ubicado en Lima. Asimismo, señaló que quien siempre acompañaba a su padre era ella, pues su madre no podía evitar llorar cada vez que la veía.

“Mi hermana a los 4 meses de nacida le dio poliomielitis. La dejaban en el Hogar Clínica San Juan de Dios, nosotros sin recursoss, mi hermana pasaba meses de meses internada, mi mamá era muy débil ante esas cosas, íbamos mi papá y yo. Cuando (mi hermana) venía a la casa había que hacerle mucha terapias física pero se lo hacía mi mamá porque no había plata”, dijo.

SU PADRE EMPEÑÓ TODO PARA QUE ELLA ESTUDIE PERIODISMO

Según las propias palabras de Magaly Medina, su padre era un hombre muy machista, sin embargo, cuando supo que ella quería estudiar, no dudó en conseguir dinero de donde sea para que ella cumpla su sueño. Sin embargo, este apoyo terminó cuando la periodista salió embarazada y se casó.

“Mi papá pensaba que a las hijas mujeres no había que darles educación, pero cuando yo quise estudiar, él empeñó todo y me dio la educación. No hubiera parado esa educación si yo no me hubiera embarazado y me hubiera casado, ahí ya estuve por mi cuenta”, relató la presentadora de Magaly TV La Firme, quien sufrió mucho al ver que había defraudado a su padre. Es por ello que se propuso salir adelante para cumplir la “deuda de honor” que tenía con él.

Magaly Medina no terminó la carrera de periodismo. (Foto: Instagram)

TUVO QUE DEJAR A SU HIJO PARA BUSCAR UN MEJOR FUTURO

Magaly Medina cuenta que viajó a Lima para salir adelante, para ello tuvo que dejar a su hijo al cuidado de sus padres y su hermana. La familia finalmente la apoyó para que pueda cumplir su objetivo, sin embargo, confiesa que le dolió mucho apartarse de su pequeño.

“La dejé en Huacho cuando tenía dos años. Los domingos eran días horrorosos, era una criaturita que me decía: ‘mamá, llévame a Lima’, era una de las cosas más tristes que pueden haber pasado en mi vida, qué impotencia de no tener plata para tener un departamento y poder llevármelo”, contó entre lágrimas la conductora de TV en El Valor de la Verdad.

La Urraca cuenta que trabajaba de sol a sombra para enviarle dinero a su hijo, pero no le alcanzaba para traerlo a Lima y contratar una empleada que pueda cuidarlo mientras ella trabajaba. Sin embargo, una vez que logró tener solvencia económica lo trajo a vivir con ella. Más adelante pudo darse los lujos que tanto anhelaba, y no solo para ella, sino para sus seres queridos.

Magaly Medina y su hijo. (Foto: Instagram)

