Perú

¿Qué flores regalar por el Día de la Madre y cuánto cuestan?: la oferta del Mercado Santa Rosa del Rímac

Esta fecha representa una oportunidad no solo para expresar afecto, sino también para fortalecer el comercio local y descubrir opciones creativas que se adaptan a todos los bolsillos

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Los precios de los arreglos florales varían desde 20 hasta 250 soles, con opciones para todos los presupuestos (Créditos: Exitosa)

El Día de la Madre, que se celebra este domingo 10 de mayo, moviliza a familias en todo el país en busca del presente ideal. Entre las alternativas más solicitadas destacan las flores, disponibles en una amplia gama en el mercado Santa Rosa, ubicado en el distrito del Rímac. Este espacio se convierte, en vísperas de la fecha, en un punto clave para quienes desean sorprender a mamá con un detalle colorido y original.

Entre las novedades más destacadas se encuentran los ramos “buchones”, arreglos llamativos que incorporan elementos innovadores como espejos personalizados en el centro, rodeados de girasoles o rosas, y decorados con diseños únicos.

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Los precios de estos productos varían según el tamaño y la personalización, con opciones desde S/50 hasta montos superiores, dependiendo de los materiales elegidos y la cantidad de flores, según se observa en un informe de Exitosa.

El mercado Santa Rosa en El Rímac concentra la tradición floral para buscar el regalo perfecto para mamá - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.
El mercado Santa Rosa en El Rímac concentra la tradición floral para buscar el regalo perfecto para mamá - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Para quienes buscan un regalo más elaborado, un ramo de cien rosas puede alcanzar los S/250 en estas fechas, aunque existen descuentos especiales para clientes frecuentes.

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La demanda por el Día de la Madre provoca un incremento en el costo de los arreglos, pero aún se mantienen alternativas accesibles desde S/20, destinadas a quienes priorizan la economía sin dejar de lado la calidad.

La variedad de especies es otro punto fuerte de la oferta del mercado. Se pueden encontrar girasoles, lirios, alstroemerias, así como ramos de rosas en diferentes estilos y presentaciones. Los encargos pueden realizarse de forma presencial o a través de redes sociales, donde algunos puestos, como Florery Novedades Bailey, exhiben sus productos y gestionan pedidos, incluso con servicio de entrega a domicilio para mayor comodidad.

Diferentes tipos de flores se pueden encontrar en el mercado Santa Rosa - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.
Diferentes tipos de flores se pueden encontrar en el mercado Santa Rosa - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Opciones económicas y recuerdos especiales para el Día de la Madre

De acuerdo con el medio, además de los ramos tradicionales, el mercado Santa Rosa ofrece plantas ornamentales y recuerdos pensados para diversas profesiones y gustos. Entre las alternativas más accesibles figuran las suculentas, pequeñas plantas ideales para decorar escritorios, mesas de noche o espacios de trabajo, que se comercializan a partir de S/4. Hay también arreglos temáticos, como macetas en forma de taza dirigidas a profesionales de la salud, con precios que rondan los S/25.

Los pedidos pueden realizarse en el mercado o mediante redes sociales con servicio de delivery disponible (Créditos: Exitosa)

Las orquídeas, especialmente la variedad phalaenopsis, se posicionan como uno de los productos estrella en esta temporada. Su costo puede llegar a los S/130 debido a la alta demanda y a la calidad de las flores, aunque en otras épocas pueden encontrarse entre S/80 y S/90. La diferencia de precio responde al interés creciente por obsequiar artículos exclusivos y de mayor duración.

Los puestos del mercado, como el número 55, situado frente al puente Tacna, ofrecen atención personalizada para orientar a los compradores en la elección del obsequio adecuado. La diversidad de propuestas permite que cada visitante encuentre una alternativa acorde a su presupuesto y al perfil de la homenajeada, sumando detalles que van desde plantas de bambú para la buena suerte hasta recuerdos adaptados a diferentes ambientes del hogar.

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