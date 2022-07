Michelle Soifer dejaría Esto es Guerra para vivir en Colombia: “Si tengo que viajar por mi carrera, lo haré”

Michelle Soifer quiere internacionalizarse y no duda en dejar Perú si es necesario. (Foto: Captura)

Michelle Soifer se encuentra trabajando en potenciar su carrera como cantante y durante las últimas semanas ha estado de gira en Colombia presentándose en diferentes programas de radio y entretenimiento para hablar de su música. Además, ha compartido momentos con reconocidos productores musicales que han trabajado con artistas como J Balvin, Daddy Yankee, entre otros.

Este 20 de julio, la cantante peruana estuvo como invitada en En Boca de Todos y reveló que entre sus planes está mudarse a tierras colombianas si le llega una propuesta para seguir triunfando en la industria musical. Todo comenzó cuando Ricardo Rondón anunció que la chica reality estaría por dejar Esto es Guerra.

“Me acaban de pasar el dato. Michelle Soifer se va del país y no regresa más. Se va a vivir fuera. ¿Te vas o no a vivir a Colombia?”, dijo el conductor causando sorpresa entre los asistentes en el set así como en Michelle Soifer, quien no tuvo más alternativa de confirmarlo.

“Posiblemente. Es decirle (chau) a todos, pero sé que me van a seguir apoyando a donde vaya. Es realmente el sueño que estoy viviendo, estoy trabajando con productores muy buenos y si tengo que viajar y dejar mi casa, voy a hacerlo”, respondió.

Como se recuerda, la artista nacional anunció un tiempo atrás que continuará lanzando canciones, pues le interesa mucho ganar un Grammy y lograr la tan ansiada internacionalización. Incluso, estrenó su álbum “La Nena” que cuenta con 8 canciones que hablan del amor, desamor y el empoderamiento femenino.

Michelle Soifer dejaría Esto es Guerra si tiene que viajar a Colombia para continuar con su carrera de cantante. (VIDEO: América TV)

MAGALY MEDINA SE BURLÓ DEL TOUR NACIONAL DE MICHELLE SOIFER

Magaly Medina no tuvo piedad y criticó duramente el inicio del tour nacional de la cantante peruana Michelle Soifer que realizó en una discoteca de la provincia de Jaén (Cajamarca) a fines del mes de mayo.

La conductora de espectáculos comentó que la participante de Esto es Guerra había anunciado por todo lo alto el inicio de su gira mundial ‘La Nena’ bajo una súper producción, pero no ha tenido los resultados que se esperaba ya que en su primera presentación tuvo muchos errores, fallas y poca acogida.

“‘La Nena’ Michelle Soifer ha anunciado con una gran promoción en sus redes sociales que va hacer un despliegue grande, yo digo, ¿cuál canción, si la gente la recuerda con ‘Bombón asesino’? ¿'La Nena’? ¿La gente se sabe la letra de ‘La Nena’?. ¿Con cuántas canciones va hacer un tour?... Ella se alucina ‘La Bichota’, Karol G, Nati Natasha, Anitta ¡no!”, comentó la periodista.

Asimismo, criticó que Michelle Soifer cantara en su presentación solo covers y detalló que el bailarín Yojhan Escamilo, con quien se le vinculaba sentimentalmente ya no estuviera presente. “¿Puro covers, no? Y no está el bailarín con la que veíamos siempre, lo expulsaron del grupo… seguramente el manager no le agradó que ella estuviera con él; ya no es parte de su equipo o, ¿son estrategias de marketing?”.

“¿O tiene un sponsor? Alguien que le pague los videoclips, aunque dice que tiene su disquera, pero para puro covers. Lo peor es que le siguen poniendo el ‘Bombón asesino’, la única canción conocida y ni siquiera es de ella, la única canción que la gente canta porque lo demás no se saben la letra ni de La Nena, ni El Nene y nada por el estilo”, concluyó la figura de ATV.

Magaly Medina critica tour nacional de Michelle Soifer. (VIDEO: ATV/ Magaly Tv La Firme.

