‘Chorri’ Palacios confiesa que está llevando terapia con su esposa luego de los ampays: “Yo se lo pedí”

Roberto Palacios habló una vez más sobre la polémica que lo envió por los ampays que protagonizó hace algunas semanas. El exfutbolista reveló que se encuentra tranquilo, pues su esposa Karla Quintana le ha dado una oportunidad más para salvar su matrimonio tras sus infidelidades.

Como se recuerda, el exfutbolista fue captado bailando y besando a una mujer en una discoteca de Chiclayo. A los pocos días, volvió a ser grabado por las cámaras de Magaly TV La Firme saliendo de un hotel con una joven.

Tras los hechos, muchos creían que la madre de sus hijos acabaría con su matrimonio. Sin embargo, en varias oportunidades se les ha visto pasando momentos juntos. Incluso, Roberto ‘Chorri’ Palacios se mostró arrepentido y pidió perdón a su familia en un programa a nivel nacional.

Ahora, volvió a hablar del tema durante una entrevista con Cindy Marino en su nuevo canal de YouTube, ‘A Cindy le dicen’. El exjugador confesó que sus seres querido se vieron muy afectados y que actualmente está llevando terapia de pareja con la mamá de sus primogénitos.

“Tengo tranquilidad porque gracias a Dios mi esposa, a pesar del enojo y bronca, estamos tratando de sobrellevar este momento. Estamos con una persona que nos ayuda profesionalmente, porque yo se lo he pedido, pues no quiero perder a mi familia”, señaló.

En otro momento, reconoció que le fue infiel a Karla Quintana y contó que está luchando para recuperar su confianza. “Cometí dos errores (infidelidades) y los asumo, pero estoy seguro de que el tiempo me va a ayudar a borrar todo eso. Voy a intentar recuperar su confianza”.

Finalmente, lamentó lo sucedido y dejó en claro que su prioridad es su familia. “Nunca he estado metido en este tipo de problemas porque siempre he tenido una imagen bien cuidada, pero me tocó. Caí en la tentación, no volverá a suceder, errar es humano, me lamento muchísimo y ahora mi prioridad solo será mi familia”.

¿Qué dijo Brenda Saldaña sobre su ampay con Roberto Palacios?

Brenda Saldaña fue captada ingresando a un hotel con el ‘Chorri’ Palacios. Tras ello, habló para las cámaras de Magaly Medina y no tuvo problemas en aceptar que ingresó a dicho lugar con el exfutbolista luego que le dijeran que tenían imágenes de ellos juntos.

“Lo conozco desde febrero por amigos en común. Lo conocí en una fiesta de ahí nos seguimos contactando, al principio todo era amical, tema de amigos o reuniones en grupo. La verdad no hablamos hace mucho tiempo pero él inició la conversación, me escribió ayer”, dijo la joven.

“No te puedo decir que normal que esté casado pero qué te puedo decir, si hay imágenes, qué te puedo decir. Exactamente no sé si sigue con ella, yo no he hablado con él de ese tema, tampoco le he preguntado, sucedió y ya, sucedió el poder juntarnos un rato y ya”, añadió.

Brenda Saldaña aseguró que no le preguntó al 'Chorri' Palacios por su esposa, simplemente quedaron en reunirse en un hotel.

