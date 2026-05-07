Alejandra Baigorria asegura que las fechas especiales no le importan y Magaly Medina expone sus días felices: “Nadie le cree”

Magaly Medina critica duramente a Alejandra Baigorria por asegurar que las fechas especiales no son importantes para ella. La conductora muestra pruebas de cómo la empresaria celebraba efusivamente cada aniversario con Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

Las recientes declaraciones de Alejandra Baigorria sobre su relación con Said Palao terminaron convirtiéndose en tema central en el programa de Magaly Medina, quien no dudó en cuestionar públicamente la versión de la empresaria respecto a la importancia que tienen las fechas especiales dentro de su matrimonio.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ reaccionó con evidente incredulidad después de escuchar que la popular ‘Gringa de Gamarra’ asegurara que los aniversarios y celebraciones nunca han sido relevantes para ella, pese a que durante años mostró completamente lo contrario frente a cámaras y en redes sociales.

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Magaly Medina cuestiona crisis entre Alejandra Baigorria y Said Palao tras polémicas declaraciones. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria?

Todo comenzó luego de que Alejandra Baigorria fuera abordada por las cámaras del programa ‘Arriba mi gente’, donde le preguntaron por qué no había compartido ningún mensaje dedicado a Said Palao en el marco de su primer aniversario de casados. La ausencia de publicaciones románticas despertó una serie de especulaciones sobre el estado actual de la relación, especialmente porque ambos suelen compartir constantemente detalles de su vida sentimental en redes sociales.

Lejos de entrar en detalles o aclarar los rumores, la empresaria decidió responder de manera breve y evitar profundizar sobre el tema. “Para mí, las fechas no han sido nunca importantes. ¡Tranquilos!”, comentó inicialmente ante las cámaras.

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Sin embargo, la exchica reality dejó entrever que prefiere guardar silencio debido a las constantes interpretaciones y cuestionamientos que generan sus declaraciones. “Chicos, yo de verdad del tema no quiero hablar por ahora. No voy a decir nada porque diga, siempre es tomado de la misma manera. Nunca me van a creer nada de lo que diga, por eso prefiero callar”, agregó.

Magaly Medina cuestiona crisis entre Alejandra Baigorria y Said Palao tras polémicas declaraciones. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina expone sus días felices con Said Palao

Las palabras de Alejandra Baigorria no tardaron en generar reacciones. No obstante, quien tuvo una de las respuestas más contundentes fue Magaly Medina, que dedicó varios minutos de su programa a analizar las declaraciones de la empresaria y asegurar que no le creyó “ni una palabra”.

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La conductora dejó en claro que considera contradictoria la postura actual de Alejandra, especialmente porque durante años expuso públicamente cada detalle romántico de sus relaciones sentimentales anteriores. Según Magaly, resulta imposible creer que las fechas especiales no tengan relevancia para ella cuando existe abundante material audiovisual donde celebra aniversarios, San Valentín y otros momentos importantes con sus parejas.

“Así que las fechas para ella no han sido importantes, qué mentirosa Alejandra, en cuántas otras cosas no mientes, cómo vas a mentir en algo que todos te han visto celebrar”, expresó la periodista con evidente ironía. Magaly Medina incluso recordó que la empresaria siempre fue una figura pública bastante expresiva con sus relaciones amorosas y acostumbraba organizar celebraciones especiales para cada aniversario. “A ella siempre le ha gustado celebrarle cada aniversario a su pareja”, sostuvo.

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Magaly Medina cuestiona crisis entre Alejandra Baigorria y Said Palao tras polémicas declaraciones. Captura: Magaly TV La Firme.

Para la conductora, las recientes declaraciones de Alejandra Baigorria responderían más a un intento de evitar hablar sobre una posible crisis con Said Palao que a una verdadera indiferencia hacia las fechas importantes. La ausencia de mensajes románticos y publicaciones dedicadas a su esposo llamó especialmente la atención porque ambos acostumbraban compartir constantemente contenido juntos en redes sociales.

Magaly insistió en que el público tiene memoria y recordó perfectamente la forma en que Alejandra mostraba anteriormente cada detalle sentimental de sus relaciones. Según señaló, por ese motivo considera poco creíble que ahora asegure que los aniversarios nunca fueron importantes en su vida. “Con esto pretendo demostrar que ella miente cuando dice que las fechas no le interesan”, manifestó la conductora.

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Luego continuó con una crítica todavía más directa: “Sí le interesan las celebraciones, sí le interesan las fechas, le interesó celebrarlo a él los 14 de febrero y todos los aniversarios”.

Magaly Medina cuestiona crisis entre Alejandra Baigorria y Said Palao tras polémicas declaraciones. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista también cuestionó que Alejandra minimizara precisamente el primer año de matrimonio con Said Palao, una fecha que para muchas parejas suele tener una carga emocional especial. “Ahora que diga que su primer año de casados no le interesa celebrarlo… nadie se lo cree”, afirmó.

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Fiel a su estilo frontal, Magaly Medina terminó rematando su comentario con una comparación que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales. “Es sumamente falso, le va a crecer la nariz como Pinocho”, lanzó en vivo.

Magaly Medina cuestiona crisis entre Alejandra Baigorria y Said Palao tras polémicas declaraciones. Captura: Magaly TV La Firme.