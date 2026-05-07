Perú

Alejandra Baigorria asegura que las fechas especiales no le importan y Magaly Medina expone sus días felices: “Nadie le cree”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ criticó las declaraciones de la empresaria sobre su aniversario con Said Palao y aseguró que contradicen todo lo que mostró durante años

Guardar
Google icon
Magaly Medina critica duramente a Alejandra Baigorria por asegurar que las fechas especiales no son importantes para ella. La conductora muestra pruebas de cómo la empresaria celebraba efusivamente cada aniversario con Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

Las recientes declaraciones de Alejandra Baigorria sobre su relación con Said Palao terminaron convirtiéndose en tema central en el programa de Magaly Medina, quien no dudó en cuestionar públicamente la versión de la empresaria respecto a la importancia que tienen las fechas especiales dentro de su matrimonio.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ reaccionó con evidente incredulidad después de escuchar que la popular ‘Gringa de Gamarra’ asegurara que los aniversarios y celebraciones nunca han sido relevantes para ella, pese a que durante años mostró completamente lo contrario frente a cámaras y en redes sociales.

PUBLICIDAD

Magaly Medina cuestiona crisis entre Alejandra Baigorria y Said Palao tras polémicas declaraciones. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuestiona crisis entre Alejandra Baigorria y Said Palao tras polémicas declaraciones. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria?

Todo comenzó luego de que Alejandra Baigorria fuera abordada por las cámaras del programa ‘Arriba mi gente’, donde le preguntaron por qué no había compartido ningún mensaje dedicado a Said Palao en el marco de su primer aniversario de casados. La ausencia de publicaciones románticas despertó una serie de especulaciones sobre el estado actual de la relación, especialmente porque ambos suelen compartir constantemente detalles de su vida sentimental en redes sociales.

Lejos de entrar en detalles o aclarar los rumores, la empresaria decidió responder de manera breve y evitar profundizar sobre el tema. “Para mí, las fechas no han sido nunca importantes. ¡Tranquilos!”, comentó inicialmente ante las cámaras.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la exchica reality dejó entrever que prefiere guardar silencio debido a las constantes interpretaciones y cuestionamientos que generan sus declaraciones. “Chicos, yo de verdad del tema no quiero hablar por ahora. No voy a decir nada porque diga, siempre es tomado de la misma manera. Nunca me van a creer nada de lo que diga, por eso prefiero callar”, agregó.

Magaly Medina cuestiona crisis entre Alejandra Baigorria y Said Palao tras polémicas declaraciones. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuestiona crisis entre Alejandra Baigorria y Said Palao tras polémicas declaraciones. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina expone sus días felices con Said Palao

Las palabras de Alejandra Baigorria no tardaron en generar reacciones. No obstante, quien tuvo una de las respuestas más contundentes fue Magaly Medina, que dedicó varios minutos de su programa a analizar las declaraciones de la empresaria y asegurar que no le creyó “ni una palabra”.

La conductora dejó en claro que considera contradictoria la postura actual de Alejandra, especialmente porque durante años expuso públicamente cada detalle romántico de sus relaciones sentimentales anteriores. Según Magaly, resulta imposible creer que las fechas especiales no tengan relevancia para ella cuando existe abundante material audiovisual donde celebra aniversarios, San Valentín y otros momentos importantes con sus parejas.

Así que las fechas para ella no han sido importantes, qué mentirosa Alejandra, en cuántas otras cosas no mientes, cómo vas a mentir en algo que todos te han visto celebrar”, expresó la periodista con evidente ironía. Magaly Medina incluso recordó que la empresaria siempre fue una figura pública bastante expresiva con sus relaciones amorosas y acostumbraba organizar celebraciones especiales para cada aniversario. “A ella siempre le ha gustado celebrarle cada aniversario a su pareja”, sostuvo.

Magaly Medina cuestiona crisis entre Alejandra Baigorria y Said Palao tras polémicas declaraciones. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuestiona crisis entre Alejandra Baigorria y Said Palao tras polémicas declaraciones. Captura: Magaly TV La Firme.

Para la conductora, las recientes declaraciones de Alejandra Baigorria responderían más a un intento de evitar hablar sobre una posible crisis con Said Palao que a una verdadera indiferencia hacia las fechas importantes. La ausencia de mensajes románticos y publicaciones dedicadas a su esposo llamó especialmente la atención porque ambos acostumbraban compartir constantemente contenido juntos en redes sociales.

Magaly insistió en que el público tiene memoria y recordó perfectamente la forma en que Alejandra mostraba anteriormente cada detalle sentimental de sus relaciones. Según señaló, por ese motivo considera poco creíble que ahora asegure que los aniversarios nunca fueron importantes en su vida. “Con esto pretendo demostrar que ella miente cuando dice que las fechas no le interesan”, manifestó la conductora.

Luego continuó con una crítica todavía más directa: “Sí le interesan las celebraciones, sí le interesan las fechas, le interesó celebrarlo a él los 14 de febrero y todos los aniversarios”.

Magaly Medina cuestiona crisis entre Alejandra Baigorria y Said Palao tras polémicas declaraciones. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuestiona crisis entre Alejandra Baigorria y Said Palao tras polémicas declaraciones. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista también cuestionó que Alejandra minimizara precisamente el primer año de matrimonio con Said Palao, una fecha que para muchas parejas suele tener una carga emocional especial. “Ahora que diga que su primer año de casados no le interesa celebrarlo… nadie se lo cree”, afirmó.

Fiel a su estilo frontal, Magaly Medina terminó rematando su comentario con una comparación que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales. “Es sumamente falso, le va a crecer la nariz como Pinocho”, lanzó en vivo.

Magaly Medina cuestiona crisis entre Alejandra Baigorria y Said Palao tras polémicas declaraciones. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuestiona crisis entre Alejandra Baigorria y Said Palao tras polémicas declaraciones. Captura: Magaly TV La Firme.
Google icon

Temas Relacionados

Alejandra BaigorriaMagaly MedinaMagaly TV La FirmeSaid PalaoATVperu-entretenimiento

Más Noticias

Qué se celebra el 7 de mayo en el Perú: historia, memoria y legado en transformaciones nacionales

Cada 7 de mayo, el calendario peruano reúne episodios que ilustran la compleja evolución política, social y cultural del país desde la República Aristocrática hasta hitos contemporáneos en la vida pública y el imaginario colectivo

Qué se celebra el 7 de mayo en el Perú: historia, memoria y legado en transformaciones nacionales

Magaly Medina expone audios desgarradores de vigilante tras liberación de conductora ebria en Trujillo: “Una miserable”

La periodista exigió justicia para Juan Martínez luego de ser brutalmente atropellado por la empresaria Maricsa Polet Alfaro Cerna, quien conducía con 1.84 grados de alcohol. La conductora criticó duramente que la mujer recuperara su libertad solo 48 horas después del accidente, mientras la víctima sigue luchando por su vida

Magaly Medina expone audios desgarradores de vigilante tras liberación de conductora ebria en Trujillo: “Una miserable”

Día de la Madre: los mejores lugares para desayunar en Lima este domingo 10 de mayo

Una guía de lugares en Lima preparan experiencias especiales por el Día de la Madre con desayunos buffet, estaciones gourmet y actividades familiares. Conoce todos los detalles

Día de la Madre: los mejores lugares para desayunar en Lima este domingo 10 de mayo

Karla Tarazona tomará acciones legales contra Pamela Franco: “No voy a tolerar esta situación”

La conductora anunció en TV que emprenderá acciones legales contra la cantante, quien insinuó que la conductora tuvo una relación con Christian Domínguez.

Karla Tarazona tomará acciones legales contra Pamela Franco: “No voy a tolerar esta situación”

Rafael López Aliaga amenaza a Keiko Fujimori y al jefe del JNE: “Si proclama segunda vuelta, haremos una marcha de los cuatro suyos”

El líder de Renovación Popular exigió una auditoría internacional antes de la proclamación de resultados, mientras acusó a las autoridades y a otros candidatos de tolerar irregularidades

Rafael López Aliaga amenaza a Keiko Fujimori y al jefe del JNE: “Si proclama segunda vuelta, haremos una marcha de los cuatro suyos”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga amenaza a Keiko Fujimori y al jefe del JNE: “Si proclama segunda vuelta, haremos una marcha de los cuatro suyos”

Rafael López Aliaga amenaza a Keiko Fujimori y al jefe del JNE: “Si proclama segunda vuelta, haremos una marcha de los cuatro suyos”

Vacancia de Víctor Hugo Rivera: Otros escándalos del exalcalde de Arequipa

Rafael López Aliaga anuncia que no jurará como Senador: ¿quién podría reemplazarlo, según especialista electoral?

Antauro Humala insiste en recuperar Arica “por la vía armada” y periodista chilena lo frena en vivo: “No estamos en el siglo XIX”

Piero Corvetto confronta al jefe del JNE: “Sus afirmaciones no son correctas. En ningún momento he mentido”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina expone audios desgarradores de vigilante tras liberación de conductora ebria en Trujillo: “Una miserable”

Magaly Medina expone audios desgarradores de vigilante tras liberación de conductora ebria en Trujillo: “Una miserable”

Karla Tarazona tomará acciones legales contra Pamela Franco: “No voy a tolerar esta situación”

Paloma Fiuza sorprende con inesperada confesión tras ser vinculada sentimentalmente con Mario Hart: “Mi hogar es el mundo”

Pamela López sorprende con su imitación de Susy Díaz y recibe inesperada propuesta de Jorge Benavides para 'JB Noticias'

Jesús Barco impacta con emotiva confesión en redes sociales: “No encuentro salida, perdón familia”

DEPORTES

Claudio Pizarro reivindica su importancia en la selección nacional: “Creo que hice mucho para que Perú vaya a un Mundial”

Claudio Pizarro reivindica su importancia en la selección nacional: “Creo que hice mucho para que Perú vaya a un Mundial”

PSG vs Arsenal: día, hora y canal tv en Perú del partido en Budapest por final de Champions League 2026

Bassco Soyer decide la clasificación de Gil Vicente a cuartos de final de la Liga Revelação: notable desempeño goleador contra Sporting Lisboa

Universitario hace oficial la renovación de Catherine Flood, segunda máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido: partido en Chile por fecha 4 del Grupo B de Copa Libertadores 2026