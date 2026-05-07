Antauro Humala insiste en recuperar Arica “por la vía armada” y periodista chilena lo frena en vivo: “No estamos en el siglo XIX”

Las declaraciones de Antauro Humala sobre una eventual recuperación de Arica y Tarapacá volvieron a provocar controversia internacional, pero esta vez el tema escaló luego de una tensa entrevista en vivo concedida al programa “Contigo en la mañana” de Chilevisión. El líder etnocacerista fue confrontado por los conductores del espacio televisivo luego de insistir en que esos territorios deberían volver al Perú “por la vía diplomática o armada”.

La conversación rápidamente se convirtió en uno de los momentos políticos más comentados en redes sociales y medios chilenos. Los periodistas cuestionaron duramente el discurso de Humala, calificándolo de “disparatado”, “demagógico” y fuera de contexto histórico. Pese a ello, el hermano del expresidente Ollanta Humala reafirmó cada una de sus declaraciones y aseguró que ese pensamiento “es normal y popular” en el Perú.

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Conductores chilenos encararon a Antauro Humala en plena entrevista: “No estamos en el siglo 19″

Antauro Humala en el cierre de campaña en Lima de Juntos por el Perú. Atrás, a su izquierda, Roberto Sánchez - Facebook / Vamos Pueblo Nacional

La entrevista inició cuando los presentadores recordaron unas recientes declaraciones de Antauro Humala sobre la posibilidad de recuperar territorios perdidos durante la Guerra del Pacífico. Apenas comenzó la conversación, el conductor del programa le preguntó directamente si realmente había planteado recuperar Arica y Tarapacá incluso mediante una guerra.

Humala respondió sin retroceder y aclaró que mantiene esa posición desde hace más de veinte años como parte del ideario del etnocacerismo.

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“Efectivamente lo dije, pero no ahora. Lo he dicho y escrito hace veinte años porque es el programa del Partido Etnocacerista”, afirmó.

Sin embargo, los periodistas chilenos insistieron en cuestionar el momento en que reaparecen esas declaraciones, sobre todo en medio del proceso electoral peruano y cuando el nombre de Humala ha sido vinculado a la campaña presidencial de Roberto Sánchez.

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La periodista Andrea Arístegui fue una de las voces más críticas durante la entrevista y le preguntó qué sentido tenía promover un discurso “beligerante” entre países vecinos que deberían priorizar la cooperación.

“¿Al pueblo peruano le conviene entrar en un conflicto armado con quien sea?”, le consultó en vivo.

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Humala respondió que no consideraba demagógica su postura y defendió la idea de reivindicar los territorios que, según él, fueron arrebatados al Perú tras la guerra con Chile. Además, aseguró que los nacionalistas peruanos consideran ilegítimos a los gobiernos surgidos desde la Constitución de 1993.

La tensión aumentó cuando otro conductor calificó la propuesta como “bien disparatada” y señaló que el continente atraviesa momentos donde los países deberían buscar diálogo y entendimiento, no amenazas de guerra.

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“Necesitamos estar más unidos que nunca. Aparece un señor Humala con esta idea y todos los medios se hicieron eco”, expresó el periodista.

En otro momento, los conductores le recordaron que actualmente no existe un conflicto limítrofe entre Perú y Chile y que los tratados internacionales ya resolvieron esos temas. Sin embargo, Antauro Humala insistió en que todavía existen asuntos pendientes, como el denominado triángulo terrestre.

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La periodista volvió a confrontarlo cuando Humala habló sobre la posibilidad de acudir a la vía armada si no prospera una salida diplomática. “La guerra jamás va a ser la mejor alternativa”, le respondió la conductora.

El momento más tenso llegó cuando ella interrumpió a Antauro Humala y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “No sé cuándo nació usted, pero no estamos en el siglo XIX como para estar hablando de aquello”.

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Pese a las críticas, el líder etnocacerista sostuvo que las guerras forman parte de la historia de la humanidad y mencionó conflictos actuales como los de Gaza y Ucrania para justificar su postura. Incluso afirmó que en el Perú “se guerrea todo el tiempo”.

Roberto Sánchez se desmarca y en Chile califican declaraciones como “peligrosas”

Roberto Sánchez y el vocero de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, aclaran que las opiniones de Antauro Humala sobre Arica y Tarapacá son a título personal y no reflejan la posición del partido, reafirmando el respeto a los acuerdos internacionales.

Luego de la entrevista, las reacciones políticas no tardaron en aparecer tanto en Perú como en Chile. Uno de los primeros en tomar distancia fue el candidato presidencial Roberto Sánchez, quien negó que las declaraciones representen la posición de Juntos por el Perú.

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“Las supuestas declaraciones hechas por Antauro Humala sobre las relaciones con Chile son de su absoluta responsabilidad. No representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú ni la mía”, escribió en su cuenta de X.

Sánchez también remarcó que tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre delimitación marítima “no existe ningún problema territorial con Chile” y aseguró que, de llegar al Gobierno, priorizará las relaciones diplomáticas y de cooperación con los países vecinos.

El partido también aclaró que Humala no es vocero oficial de la agrupación y que sus opiniones corresponden únicamente a una postura personal vinculada al etnocacerismo.

En Chile, las declaraciones provocaron rechazo transversal. El diputado libertario Johannes Kaiser pidió no “tomar a la ligera” las palabras de Antauro Humala y afirmó que Chile “debe estar preparado para cualquier eventualidad”.

Otros parlamentarios chilenos calificaron el discurso como “populista”, “osado” y “tensionante” para la relación bilateral entre ambos países.

Durante la entrevista, los conductores también expresaron preocupación por el impacto que estas declaraciones podrían generar sobre la comunidad peruana residente en Chile, una de las más numerosas en ese país.

Pese a ello, Humala insistió en que mantiene amigos chilenos y aseguró que su crítica no está dirigida contra el pueblo chileno, sino contra la situación “geopolítica e histórica” entre ambos Estados.