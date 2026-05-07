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Facundo Morando discrepa con elección de Mirian Patiño y señala a Esmeralda Sánchez como mejor líbero de Perú: “El Mundial la pone en otro lugar”

El técnico argentino subrayó el liderazgo de su jugadora, a quien consideró una pieza clave en la conquista del tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley

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El extécnico de Alianza Lima llenó de elogios a su capitana. Créditos: Saque & Punto / Ovación.

Facundo Morando habló tras lograr el tricampeonato con Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley y puso el foco en varios aspectos del equipo, especialmente en el papel de Esmeralda Sánchez. El entrenador argentino valoró el esfuerzo colectivo y la entrega de sus dirigidas durante toda la temporada, pero hizo una mención especial a la importancia de la líbero dentro de la cancha, resaltando su aporte tanto en lo deportivo como en lo anímico.

En diálogo con Saque & Punto, Morando comenzó explicando el rol de la jugadora como referente para el grupo. “Yo se lo dije a las chicas antes de la última final, les dije que Esmeralda era el ancla”, comentó. Según el técnico, la presencia de Sánchez resultó clave en los momentos más exigentes de la competencia y se transformó en un apoyo indispensable para el resto del plantel.

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Posteriormente, Morando elogió a Sánchez y criticó la decisión de elegir a Mirian Patiño, de Universitario de Deportes, como mejor líbero del torneo. “Tuvo una temporada excelente. Para mí es la mejor líbero de Perú. No tengo ninguna duda y no tengo miedo de decirlo porque los números la avalan. El nivel que mostró en el mundial y en el Sudamericano la ubica en otro lugar”, afirmó.

Facundo Morando discrepa con elección de Mirian Patiño y señala a Esmeralda Sánchez como mejor líbero de Perú.
Facundo Morando discrepa con elección de Mirian Patiño y señala a Esmeralda Sánchez como mejor líbero de Perú.

Esmeralda Sánchez y su importancia como líder

El entrenador argentino profundizó sobre el rol de la líbero en el equipo. “Esmeralda, al no haber tenido partidos malos, yo le decía a las chicas: ‘Cuando ustedes sienten que la cosa no va bien, mírenla a ella. Mírenla porque ella las va a mirar, les va a cerrar, les va a hacer una seña’ porque estuvo toda la temporada estable”, explicó.

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Morando consideró que su jugadora fue determinante, más allá de no ser atacante, debido a su aporte fundamental en defensa. “Y capaz que uno dice: ‘No, bueno, pero no hace puntos’, pero los últimos cinco partidos, de la semifinal hasta el último partido de la final, nunca recibió abajo del 60%. Es así. Esmeralda Sánchez, gran responsable de eso, porque no es solamente la pelota que toca, es el espacio que ocupa dentro de la cancha, la responsabilidad que toma y la responsabilidad que le deja al resto. Para mí es sin duda un ejemplo”, afirmó.

Junto a los elogios para Sánchez, Facundo también destacó el liderazgo de Clarivett Yllescas. “Y otra que yo llegué y dije: ‘Vos sos la capitana de este equipo también’, es ‘Clari’. Yo me río mucho con ‘Clari’ porque le digo: ‘Clari, vos sos un termómetro para este equipo’. Cuando ‘Clari’ empuja, el equipo baja. No importa cómo esté jugando”, expresó.

Esmeralda Sánchez y Sandra Ostos fueron determinantes en el éxito de Alianza Lima.
Esmeralda Sánchez y Sandra Ostos fueron determinantes en el éxito de Alianza Lima. Crédito: FPV

Facundo Morando llenó de elogios a Ysabella Sánchez

Por otro lado, Facundo Morando se refirió a sus jugadoras peruanas, incluyendo a Esmeralda Sánchez, y destacó especialmente el aporte de Ysabella Sánchez. Aunque la atacante no recibió reconocimientos individuales, el entrenador valoró su desempeño y la consideró fundamental para Alianza Lima durante toda la temporada.

El entrenador argentino señaló que Ysabella Sánchez está preparada para dar el salto al exterior. “Las nacionales que tuve en estos dos años, o este año y medio, son de un nivel muy alto. ‘Chabela’ puede jugar en una liga de Europa tranquilamente”, afirmó en diálogo con Saque & Punto.

El técnico argentino se refirió a las condiciones de la punta peruana. Créditos: Saque & Punto / Ovación.

Tanto Esmeralda como Ysabella continuarán, por ahora, en Alianza Lima. Ambas liderarán al equipo ‘blanquiazul’ en el desafío de buscar el tetracampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

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