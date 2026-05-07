Perú

Alertan descenso de temperatura en estas regiones del país, según Senamhi

Indeci y el COEN sugirieron proteger la piel, hidratarse, usar ropa térmica, evitar cambios bruscos de temperatura y consumir alimentos que aporten calor y energía

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Las zonas por encima de los 2.500 metros en la sierra norte tendrán mínimas de 6°C a 12°C; en la zona sur, sobre los 3.200 metros, los valores oscilarán entre 1 °C y -6 °C - Créditos: Andina/Carlos Lezama.
Las zonas por encima de los 2.500 metros en la sierra norte tendrán mínimas de 6°C a 12°C; en la zona sur, sobre los 3.200 metros, los valores oscilarán entre 1 °C y -6 °C - Créditos: Andina/Carlos Lezama.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, entre el viernes 8 y el domingo 10 de mayo, se registrará un descenso de la temperatura nocturna de intensidad moderada a fuerte en la sierra norte y sur. El organismo advirtió que este fenómeno estará acompañado de ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, baja cobertura nubosa y un aumento de la temperatura durante el día.

Durante este periodo, las zonas ubicadas por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar en el sector norte experimentarán temperaturas mínimas de entre 6°C y 12°C, mientras que en áreas situadas sobre los 3.200 m. s. n. m. en la parte sur se prevén valores de entre 1°C y -6°C.

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La entidad oficial estableció la alerta amarilla para los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Moquegua, Puno y Tacna. Este nivel significa que pueden presentarse condiciones meteorológicas peligrosas, aunque suelen ser habituales en estas regiones del país.

Se esperan ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, escasa nubosidad y aumento de la temperatura diurna durante el periodo señalado - Créditos: Andina.
Se esperan ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, escasa nubosidad y aumento de la temperatura diurna durante el periodo señalado - Créditos: Andina.

El Senamhi recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución del clima y tomar medidas preventivas, especialmente quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable priorizar la permanencia en el hogar y limitar la exposición a bajas temperaturas para evitar riesgos sanitarios.

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Entre las sugerencias para afrontar el descenso térmico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), aconseja proteger la piel e hidratarse adecuadamente, en especial el rostro y las manos. Es fundamental evitar cambios bruscos de temperatura y, al salir, cubrir cabeza, cara y boca para impedir el ingreso de aire frío a los pulmones. Se recomienda utilizar calzado apropiado y ropa térmica, así como abrigarse con varias frazadas durante la noche, cuando se registran los valores más bajos.

La alimentación también juega un rol esencial en este escenario. Consumir frutas, verduras, alimentos ricos en proteínas, sopas y bebidas calientes contribuye a mantener la temperatura corporal. Ante síntomas de hipotermia o problemas respiratorios, se sugiere acudir a un centro médico.

El Senamhi alertó sobre un descenso moderado a fuerte de la temperatura nocturna en la sierra norte y sur entre el 8 y el 10 de mayo - Créditos: Andina/Carlos Lezama.
El Senamhi alertó sobre un descenso moderado a fuerte de la temperatura nocturna en la sierra norte y sur entre el 8 y el 10 de mayo - Créditos: Andina/Carlos Lezama.

Respecto a los vientos intensos, se aconseja alejarse de árboles y edificaciones en construcción, asegurar techos y ventanas, y evitar el uso de velas o lámparas que puedan caerse. También es importante proteger ojos, nariz y boca si hay presencia de polvo, reducir la velocidad al conducir y prestar atención a las indicaciones de las autoridades y centros de operaciones de emergencia.

Indeci recordó que, ante este tipo de eventos, la prevención y la información oportuna son claves para minimizar los riesgos y proteger tanto a las personas como a los cultivos y animales en las zonas afectadas.

Funciones del Indeci

  • Coordina y supervisa las acciones de prevención y respuesta ante desastres naturales en el territorio nacional.
  • Elabora y actualiza los planes de gestión de riesgos, asegurando la integración de entidades públicas y privadas en las estrategias de protección civil.
  • Organiza simulacros y capacitaciones para fortalecer la preparación de la población frente a emergencias.
  • Emite alertas y recomendaciones oficiales ante la ocurrencia o inminencia de fenómenos peligrosos como sismos, inundaciones, heladas o deslizamientos.
  • Gestiona y distribuye ayuda humanitaria en coordinación con los gobiernos regionales y locales en situaciones de emergencia.
  • Evalúa los daños ocasionados por desastres y coordina la rehabilitación de servicios básicos en las zonas afectadas.
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