Rafael López Aliaga anuncia que no jurará como Senador: ¿quién podría reemplazarlo, según especialista electoral?

FOTO DE ARCHIVO-El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú. 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

El especialista en legislación electoral José Tello Alfaro explicó cuál sería el procedimiento en caso de que Rafael López Aliaga decida no asumir la curul de senador obtenida por Renovación Popular en las Elecciones Generales 2026. El especialista detalló los pasos legales y administrativos que deben seguir los congresistas electos antes de asumir funciones.

Tello recordó que, una vez culminado el proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará la proclamación oficial de los resultados, tras lo cual los senadores y diputados electos deberán completar distintos trámites antes de juramentar ante el Congreso de la República.

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Rafael López Aliaga, candidato presidencial del partido Renovación Popular, se dirige a sus simpatizantes mientras las autoridades electorales continúan el recuento de votos dos días después de las elecciones generales en Lima, Perú, el martes 14 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Proceso de proclamación y juramentación

En declaraciones a Perú21, el especialista indicó que los parlamentarios electos deben cumplir procedimientos administrativos relacionados con la entrega de credenciales y la presentación de documentos obligatorios antes de asumir el cargo.

“Cuando terminen las elecciones congresales, se va a dar una proclamación. En ese momento vamos a tener ya senadores y diputados electos y ellos tienen que cumplir un trámite administrativo”, explicó Tello.

Asimismo, precisó que entre los requisitos se encuentran las declaraciones de bienes y otros documentos exigidos por ley. “Son temas administrativos que deben tener en regla porque una vez que se juramenta, ya asumen el cargo”, añadió.

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Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga speaks as people gather outside Peru's electoral headquarters amid concerns about the voting process during the country's general election, in Lima, Peru, April 14, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Cargos parlamentarios son “irrenunciables”

José Tello también señaló que la Constitución considera los cargos parlamentarios como “irrenunciables”. Sin embargo, aclaró que esta condición aplica una vez que el legislador asume oficialmente sus funciones mediante juramentación.

“Estos cargos parlamentarios de diputados son irrenunciables, pero mientras no lo haga, no pasa nada”, manifestó el especialista a Perú21 al referirse a la situación de Rafael López Aliaga.

El exalcalde de Lima y candidato presidencial de Renovación Popular adelantó que no reconocerá los resultados de las Elecciones Generales 2026 y anunció que no jurará como senador, pese a haber obtenido una curul en la nueva Cámara Alta.

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Conteo oficial de votos para Senado y Diputados se publica de forma progresiva tras cierre de mesas. (Foto: Agencia Andina/JNE)

¿Quiénes podrían reemplazar a López Aliaga?

Ante este escenario, Tello explicó que la curul de Renovación Popular quedaría vacante hasta que el Congreso instalado tome conocimiento de la no juramentación y convoque al accesitario correspondiente.

“Se tendría que esperar hasta que, ya instalado el Congreso, se dé cuenta de que esta curul no ha sido ocupada y se convoque al accesitario”, sostuvo el especialista.

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El especialista indicó además que los principales nombres que podrían asumir la curul son Absalón Vásquez y Estanislao Mancha, quienes mantienen una diferencia mínima de votos dentro de la lista senatorial del partido.

Absalón Vásquez y Estanislao Mancha aparecen como los principales candidatos para ocupar la eventual curul vacante de Renovación Popular. (Foto composición: Infobae Perú/Difusion)

Ajustada diferencia entre posibles reemplazos

Según explicó Tello, Renovación Popular obtuvo cinco curules en el Senado Nacional y Rafael López Aliaga encabeza la lista. Actualmente, Estanislao Mancha ocupa el quinto lugar, aunque la diferencia con Absalón Vásquez supera apenas los mil votos.

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“Podría ser que Absalón Vásquez pase al quinto lugar o que se mantenga el señor Estanislao Mancha. Cualquiera de los dos podría ser”, señaló el especialista.

El candidato ultraconservador por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, habla en una rueda de prensa este domingo, en Lima (Perú).EFE/ John Reyes Mejia

Finalmente, indicó que la definición dependerá de la ubicación final de ambos candidatos tras el conteo oficial y de la eventual decisión definitiva de López Aliaga de no asumir el cargo de senador.