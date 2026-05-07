Rafael López Aliaga anuncia que no jurará como Senador: ¿quién podría reemplazarlo, según especialista electoral?

El especialista en legislación electoral José Tello Alfaro explicó cuál sería el procedimiento en caso de que Rafael López Aliaga decida no asumir la curul de senador obtenida por Renovación Popular en las Elecciones Generales 2026. El especialista detalló los pasos legales y administrativos que deben seguir los congresistas electos antes de asumir funciones.
Tello recordó que, una vez culminado el proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará la proclamación oficial de los resultados, tras lo cual los senadores y diputados electos deberán completar distintos trámites antes de juramentar ante el Congreso de la República.
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Proceso de proclamación y juramentación
En declaraciones a Perú21, el especialista indicó que los parlamentarios electos deben cumplir procedimientos administrativos relacionados con la entrega de credenciales y la presentación de documentos obligatorios antes de asumir el cargo.
“Cuando terminen las elecciones congresales, se va a dar una proclamación. En ese momento vamos a tener ya senadores y diputados electos y ellos tienen que cumplir un trámite administrativo”, explicó Tello.
Asimismo, precisó que entre los requisitos se encuentran las declaraciones de bienes y otros documentos exigidos por ley. “Son temas administrativos que deben tener en regla porque una vez que se juramenta, ya asumen el cargo”, añadió.
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Cargos parlamentarios son “irrenunciables”
José Tello también señaló que la Constitución considera los cargos parlamentarios como “irrenunciables”. Sin embargo, aclaró que esta condición aplica una vez que el legislador asume oficialmente sus funciones mediante juramentación.
“Estos cargos parlamentarios de diputados son irrenunciables, pero mientras no lo haga, no pasa nada”, manifestó el especialista a Perú21 al referirse a la situación de Rafael López Aliaga.
El exalcalde de Lima y candidato presidencial de Renovación Popular adelantó que no reconocerá los resultados de las Elecciones Generales 2026 y anunció que no jurará como senador, pese a haber obtenido una curul en la nueva Cámara Alta.
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¿Quiénes podrían reemplazar a López Aliaga?
Ante este escenario, Tello explicó que la curul de Renovación Popular quedaría vacante hasta que el Congreso instalado tome conocimiento de la no juramentación y convoque al accesitario correspondiente.
“Se tendría que esperar hasta que, ya instalado el Congreso, se dé cuenta de que esta curul no ha sido ocupada y se convoque al accesitario”, sostuvo el especialista.
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El especialista indicó además que los principales nombres que podrían asumir la curul son Absalón Vásquez y Estanislao Mancha, quienes mantienen una diferencia mínima de votos dentro de la lista senatorial del partido.
Ajustada diferencia entre posibles reemplazos
Según explicó Tello, Renovación Popular obtuvo cinco curules en el Senado Nacional y Rafael López Aliaga encabeza la lista. Actualmente, Estanislao Mancha ocupa el quinto lugar, aunque la diferencia con Absalón Vásquez supera apenas los mil votos.
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“Podría ser que Absalón Vásquez pase al quinto lugar o que se mantenga el señor Estanislao Mancha. Cualquiera de los dos podría ser”, señaló el especialista.
Finalmente, indicó que la definición dependerá de la ubicación final de ambos candidatos tras el conteo oficial y de la eventual decisión definitiva de López Aliaga de no asumir el cargo de senador.