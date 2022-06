Jazmín Pinedo se solidariza con Florcita Polo y Susy Díaz: “La agresión no debe ser normalizada”

Jazmín Pinedo habló sobre el supuesto caso de agresión de Néstor Villanueva. (Foto: Composición)

Florcita Polo Díaz se encuentra atravesando un duro momento. La hija de Susy Díaz admitió por primera vez que Néstor Villanueva, su expareja y padre de sus hijos, la maltrataba físicamente cuando estaban juntos. Ante este escenario, Jazmín Pinedo envió un mensaje de aliento a la empresaria de 38 años y la madre de la misma, quien se ha visto afectada por la salud mental de su familia.

De hecho, minutos antes, Más Espectáculos compartió imágenes de Susy Díaz bastante conmocionada por sus nietos. Aseguró que los menores están “asustados” de su propio padre, especialmente el mayor: Adrianito, de tan solo 10 años de edad.

“La psicóloga le ha hecho preguntas a mi nieto. Me enteré de cosas muy fuertes. No soy psicológica, pero tú ves a Florcita contenta, pero si tú menciones el nombre del Cuco (Néstor) cambia su cara. Mi nieto lo mismo. Por eso he tenido que decirle Cuco. Los niños no mienten, no se lo deseo a ningún niño”, manifestó.

Asimismo, explicó que el cumbiambero le ha exigido a Florcita Polo que retire la demanda por maltrato a cambio de firmar el divorcio. “Dice que si no lo hace, no se lo firma. Yo se lo dejo a Dios, él no está cumpliendo el mandamiento ‘No mentirás’. Jamás aceptará su culpa. Yo solo estoy defendiendo a mi hija”, agregó.

Susy Díaz se quebró al hablar sobre Florcita Polo Díaz. (Foto: Captura de América TV)

PUEDES LEER: Figuras públicas que pusieron punto final a su matrimonio este 2022

JAZMÍN PINEDO SE PRONUNCIA

Tras ver las imágenes de Susy Díaz, la popular ‘Chinita’ lamentó la situación que enfrenta la excongresista y Florcita Polo Díaz. Es por ello que, acompañada de su compañero ‘Choca’ Mandros, decidió brindar unas palabras de apoyo.

“Es totalmente entendible verla quebrada de esta manera. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de su hija. Ningún tipo de agresión debe ser normalizada, de ningún tipo y de ninguna forma”, comentó en un inicio.

El presentador de TV también se unió a su pedido: “Que lleguen a lo que tiene que llegar. Si tiene que llegar a la justicia y se tienen que tomar las medidas del caso, esperemos que se haga así y siga el proceso respectivo. Muchas fuerza Susy Díaz y su familia”.

Con el rostro serio, Jazmín Pinedo le mandó una sutil indirecta a Néstor Villanueva, quien ha negado haber maltratado físicamente a su expareja. “Que pague quien tenga que pagar”, sentenció antes de mandar a corte comercial.

Jazmín Pinedo envió un mensaje de aliento a Florcita Polo Díaz y Susy Díaz | VIDEO: América TV / América Espectáculos

GARANTÍAS PARA SU VIDA

Susy Díaz explicó que su hija pedirá garantías para su vida y la de sus hijos, ya que estaría recibiendo amenazas en las últimas semanas. La excongresista también hará lo propio tras las acusaciones de agresión a Néstor Villanueva.

“Flor, mi hija anda asustada, le dije mejor vamos a pedir garantías y que (Néstor) no se nos acerque, porque hubo un altercado hace meses, cuando él fue afuera del colegio. (Tiene que ir), pero no haciendo escándalo”, indicó Susy Díaz, señaló en América Hoy.

La ‘Reina de las dietas’ señaló también que sus nietos están superando poco a poco la situación que han pasado con su padre, y esto se debe a la ayuda psicológica que están recibiendo.

“Mis nietos están con la psicóloga, han hecho un buen trabajo, están felices, los veo contentos. Ya cuando se toca el tema no los veo nerviosos, desde que no ven al papá los vemos mejor”, apuntó.

SEGUIR LEYENDO: