Florcita Polo admite que Néstor Villanueva la golpeó: “Por mis hijos aguanté, aunque no fuera feliz”

Flor Polo Díaz aceptó que fue víctima de violencia física por parte de Néstor Villanueva.

Florcita Polo Díaz terminó admitiendo, entre lágrimas, que Néstor Villanueva sí la agredió emocionalmente y físicamente cuando estaban juntos. La hija de Susy Díaz indicó en Dilo Fuerte, programa conducido por Lady Guillén, que los episodios de violencia sucedieron en los primeros meses de su relación, hace más de 10 años. Se quedó con él por el bienestar de sus hijos.

“Fue pasando y fue pasando, pero las cosas no cambiaban. Por eso yo traté de dar un paso al costado, ponerle un pare a esto porque ya no se podía más. A veces uno piensa y dice ‘por mis hijos aguanto, no importa si ellos son felices y yo no lo sea’. Para mí no es fácil”, manifestó en llanto.

Para ese momento, la empresaria de 38 años todavía no había dicho de su propia boca que Néstor Villanueva la agredió. Por esa razón, la presentadora de Panamericana le hizo la difícil pregunta “Escúchame, ¿te golpeó?”. Florcita Polo Díaz asintió con la cabeza para confirmar la agresión y le rogó que no se ahonde más en el tema por sus hijos .

Tras ello, Lady Guillén señaló que ella ya sabía que el cumbiambero violentaba a Florcita Polo, ya que ella misma se lo confesó en camerinos y le pidió que no dijera nada. “Te agradezco que lo hayas dicho en el programa y conmigo, así como la primera vez que me lo confiaste. Por eso te dije que no quería tener a Néstor en mi programa”, enfatizó.

Las figuras de TV sellaron el emotivo momento con un abrazo. Lady Guillén, quien también ha sido víctima de violencia por parte de su pareja, aseguró que no es fácil admitir esta clase de episodios. Resaltó también que la hija de Susy Díaz es un ejemplo para todas las mujeres que siguen calladas por miedo o vergüenza.

Florcita Polo Díaz admite, entre lágrimas, que fue víctima de violencia física por parte de Néstor Villanueva

NÉSTOR VILLANUEVA NIEGRA AGRESIÓN FÍSICA

Tras las declaraciones de Florcita en el programa Dilo Fuerte, el cantante de cumbia se comunicó con el programa de Magaly Medina para negar haber agredido físicamente a la madre de sus hijos. Aseguró que no entiende por qué lo acusa ahora, cuando las agresiones sucedieron, supuestamente, hace varios años.

“Qué pena que hagan tanto show de todo esto. No sé por qué después de 13 años, ¿qué cosa están hablando? ¿Quieren meterme preso? Que muestren las pruebas donde yo he golpeado a Flor, donde la he amenazado. ¿Por qué después de 13 años sale a decir todo eso?”, expresó furioso.

Con Susy Díaz frente suyo, el músico peruano reclamó a la exvedette por no haber denunciado el hecho antes, si es que ella ya sospechaba de las supuestas agresiones físicas. La excongresista respondió que no lo hizo en su momento porque Florcita Polo siempre trataba de taparlo y porque estaba amenazada.

“Yo no sé hasta donde quieren llegar con esto. No saben el daño que están haciendo. Yo en ningún momento estoy pidiendo un sol por firmar el divorcio. Ay Magaly, te pones a defender cuando tú eres la primera en criticar a todas las mujeres de la farándula”, le dijo a Medina, por lo que la conductora le cortó la llamada.

